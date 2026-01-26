  • Megjelenítés
Hihetetlen rekordot döntött egy apró ország: ilyen növekedést ritkán lát a világ
Hihetetlen rekordot döntött egy apró ország: ilyen növekedést ritkán lát a világ

Guyana gazdasága 2025-ben 19,3 százalékkal nőtt, így az ország immár hatodik éve ér el kétszámjegyű bővülést – jelentette be Ashni Singh pénzügyminiszter az éves költségvetés ismertetésekor.

Az olajszektor tavaly 21,1 százalékkal bővült, ami jelentős lassulást jelent az egy évvel korábbi, 57,7 százalékos növekedéshez képest.

A gazdaság olajtermelésen kívüli ágazatai 14,3 százalékos növekedést értek el. A teljesítményt elsősorban a mezőgazdaság, a bányászat, az építőipar és a szolgáltatások húzták.

Mit kell tudni az országról?

Guyana 2015-ben Guyana fejlettsége még közepesnek is alig volt nevezhető, nem volt a legjobb 100-ban a világon, olyan országok előzték, mint Tunézia, Libanon és Sri Lanka. Azonban az ország gazdasági teljesítménye hat év alatt felrobbant.

Az országgal külön cikkben is foglalkoztunk. Guyana első ránézésre még mindig egy fejletlen ország. Területe közel két és fél Magyarország, de így is csak 830 ezren lakják, ami rögtön érthető, ha hozzátesszük, hogy 85 százalékban őserdő borítja. Népessége a rabszolgatartó agrárgazdálkodás örökségéből fakadóan igen vegyes, főként indiai és afrikai gyökerű.

Guyana sokáig csak azzal lógott ki látványosan a dél-amerikai országok közül, hogy egyedüliként angol a hivatalos nyelve (bár a hétköznapokban inkább egy keveréknyelvet használnak). Ez annak a következménye, hogy a spanyol és holland gyarmati előzmény után a 19. században brit fennhatóság alá került, és ott is maradt egészen 1966-ig. Önállóságának elnyerése óta is a Brit Nemzetközösség tagja, de több évtizedig olyan csend vette körül, hogy szinte csak a Népek Temploma nevű szekta borzalmas sorsán keresztül került be a nyugati fő híráramlásba.

Az ország a fejletlen gazdaságokra jellemző, mezőgazdaságon és nyersanyagexporton alapuló struktúra szerint működött évtizedekig. 1980 és 2005 között, egy negyed évszázad alatt az átlagos növekedése alig haladta meg az évi fél százalékot. Ezután 15 év prosperitás következett, amit az IMF és a Világbank reformprogramja, a világpiaci nyersanyagárak emelkedése, a (mai szemmel már viccesnek tűnő) előnyös olajmegállapodás Venezuelával, valamint a stabilizálódó politikai környezet is segített.

Ám ez az évi 4%-os tempó is szánalmas cammogásnak tűnik ahhoz képest, ami 2020-tól történt.

Ugyanis jött az olaj

Guyana területén a második világháború vége óta folyamatosan zajlottak kutatások, a szakemberek jó esélyt láttak arra, hogy kőolajra bukkannak. A százazföldi és tengeri próbálkozások azonban évtizedekig nem jártak érdemi eredménnyel. Aztán 2015 márciusában az Exxon Mobil nagy mennyiségű kőolajat talált a Karib-tengeren, Guyana partjaitól mintegy 190 km‑re.

