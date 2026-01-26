Lantos Csaba elmondta: ekkor derülhetnek ki a részletek a januári rezsistopról

A mai nap ülésezett a januári rezsistop részleteinek kidolgozásával megbízott munkacsoport - tudhattuk meg az Energiaügyi Minisztérium posztjából. A testületet vezető Lantos Csaba energiaügyi miniszter azt is elárulta, hogy mikorra várható a pontos szabályozás.

Az előző heti Kormányinfón kiemelt téma volt a januári, az elmúlt években megszokottól eltérő hideg miatt megugró fűtésszámlák kezelése. Mint megtudhattuk, a feladat ellátására, az energiaügyi miniszter vezetésével egy külön munkacsoport alakult. Célja, hogy minden élethelyzetre kidolgozza a megfelelő kompenzációs mechanizmust, mivel az eltérő számlázási rendszerek miatt aprólékos szabályozásra van szükség.

A munkacsoport ma megfogalmazott javaslatairól a kormány a szerdai ülésén dönt, célunk, hogy senkinek se kelljen az extrém januári időjárás miatt többet fizetnie

- írta az energiaügyi miniszter a mai ülést követően.

Ezek szerint szerdán, de legkésőbb a következő kormányülést követő Kormányinfón kiderülnek a januári rezsistop részletei. És pont kerülhet arra a vitatott kérdésre is, hogy mely energetikai cégek lehetnek a januári többletfogyasztás „nyertesei”, akiknél extraprofit keletkezett.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán