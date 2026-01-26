  • Megjelenítés
Lengyelország gigantikus lépésre készül: olyat terveznek, amivel bekerülhetnek a világ élmezőnyébe
Lengyelország gigantikus lépésre készül: olyat terveznek, amivel bekerülhetnek a világ élmezőnyébe

Portfolio
A Lengyel Nemzeti Bank (NBP) akár 150 tonnával is növelheti aranytartalékát, így az állomány elérheti a 700 tonnát, ami a világ tíz legnagyobb aranykészletével rendelkező országa közé emelheti Lengyelországot.

A lengyel jegybank nemrég bejelentette, hogy

új szabályzata lehetővé teszi az aranytartalék jelentős, akár 150 tonnás bővítését

akkor is, ha ezzel az arany aránya meghaladja a korábban célként meghatározott 30 százalékot a teljes tartalékon belül. Határidőt azonban egyelőre nem tűztek ki a cél elérésére.

Adam Glapiński, a lengyel jegybank elnöke szerint a bővítés révén Lengyelország bekerülhet a világ tíz legnagyobb aranytartalékkal rendelkező országa közé. Az ország tavaly is az egyik legaktívabb aranyvásárló volt: novemberben 12 tonnával növelték az állományt. Az akkori árfolyamon számítva az 543 tonnás aranykészlet a tartalékok 28 százalékát tette ki.

A lengyel jegybank ma már több aranyat tart, mint az Európai Központi Bank,

pedig 1996-ban mindössze 14 tonna arany volt a birtokában. Ez már a harmadik alkalom az elmúlt években, hogy Lengyelország megemeli aranytartalék-célját.

Glapiński szerint az arany

az egyetlen biztonságos befektetés az állami tartalékok számára a globális zűrzavar és az új pénzügyi világrend keresésének nehéz időszakában

Korábban hangsúlyozta, hogy a nemesfém válságok idején is megbízható menedék, hosszú távon megőrzi értékét, és nem jár hitelkockázattal. 2021-ben úgy fogalmazott: "Még akkor is megtartja értékét, ha valaki lekapcsolja a globális pénzügyi rendszert, megsemmisítve az elektronikus nyilvántartásokon alapuló hagyományos eszközöket."

A jegybanki aranyvásárlás egyébként nem egyedi sztori, sőt, sokkal inkább globális jelenség: 2024-ben a világ jegybankjai összesen 1044,6 tonnával növelték aranytartalékaikat, ami a rendelkezésre álló adatok szerint a harmadik legnagyobb éves bővülés volt. Összehasonlításképpen: 2010 és 2021 között az éves átlagos növekmény mindössze 473 tonna volt.

