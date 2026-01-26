Megdöbbentő folyamatok zajlanak a grönlandi jégtakaró alatt

Az elsőre ellentmondásosnak tűnő jelenség több, egymással összefüggő folyamat eredménye. A legfontosabb ezek közül a grönlandi jégtakaró alatti szárazföld megemelkedése. A sziget területének mintegy 80 százalékát borító, átlagosan másfél kilométer vastag jégtömeg évente körülbelül 200 milliárd tonnával fogy. Ahogy a jég tömege csökken, az alatta lévő földkéreg lassan megemelkedik –

hasonlóan ahhoz, ahogyan egy memóriahabos matrac visszanyeri eredeti formáját, miután felkelünk róla.

A tengerszint süllyedésének van egy kevésbé ismert, de jelentős oka is: a gravitáció. A hatalmas jégtömeg gravitációs vonzása eddig magához húzta a környező tengervizet. Ahogy a jégtakaró zsugorodik, ez a vonzóerő gyengül, így a víz fokozatosan távolabb húzódik Grönland partjaitól. A kutatók becslése szerint ez a gravitációs hatás a jövőbeli grönlandi tengerszint-csökkenés akár 30 százalékáért is felelős lehet.

A kutatócsoport egyedülálló módszertant alkalmazott

Több ezer évre visszanyúló történelmi tengerszint-adatokat vetettek össze a sziget 57 műholdas kommunikációs tornyánál mért, közel két évtizednyi magassági méréssel. Eredményeik arra utalnak, hogy a Föld kérge gyorsabban reagál a jégvesztésre, mint ahogyan azt korábban feltételezték.

A változások komoly következményekkel járhatnak a helyi közösségek számára. A jelenlegi tengerszinthez igazítva épült infrastruktúra idővel használhatatlanná válhat, a hajózási útvonalak módosulhatnak, és a halászati tevékenység is átalakulhat. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy a csökkenő tengerszint egyes gleccserek mozgását stabilizálja ott, ahol azok közvetlenül a tengerbe torkollnak.

A kutatás rámutat: a tengerszint-változás előrejelzéseit mindig helyi szinten kell értelmezni. A globális átlag önmagában félrevezető lehet, mivel az egyes régiókban egymástól jelentősen eltérő geológiai, gravitációs és klímaviszonyok alakítják a folyamatokat.

