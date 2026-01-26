  • Megjelenítés
Megdöbbentő folyamatok zajlanak a grönlandi jégtakaró alatt
Gazdaság

Megdöbbentő folyamatok zajlanak a grönlandi jégtakaró alatt

Portfolio
Miközben a globális felmelegedés miatt világszerte emelkedik a tengerszint, Grönland térségében éppen ellentétes irányú változás várható: egy, a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány szerint 2100-ra alacsony kibocsátás mellett mintegy 0,9, magas kibocsátás mellett akár 2,5 méterrel is csökkenhet a tengerszint a sziget partjainál - írta meg a Phys.org.

Az elsőre ellentmondásosnak tűnő jelenség több, egymással összefüggő folyamat eredménye. A legfontosabb ezek közül a grönlandi jégtakaró alatti szárazföld megemelkedése. A sziget területének mintegy 80 százalékát borító, átlagosan másfél kilométer vastag jégtömeg évente körülbelül 200 milliárd tonnával fogy. Ahogy a jég tömege csökken, az alatta lévő földkéreg lassan megemelkedik –

hasonlóan ahhoz, ahogyan egy memóriahabos matrac visszanyeri eredeti formáját, miután felkelünk róla.

A tengerszint süllyedésének van egy kevésbé ismert, de jelentős oka is: a gravitáció. A hatalmas jégtömeg gravitációs vonzása eddig magához húzta a környező tengervizet. Ahogy a jégtakaró zsugorodik, ez a vonzóerő gyengül, így a víz fokozatosan távolabb húzódik Grönland partjaitól. A kutatók becslése szerint ez a gravitációs hatás a jövőbeli grönlandi tengerszint-csökkenés akár 30 százalékáért is felelős lehet.

A kutatócsoport egyedülálló módszertant alkalmazott

Több ezer évre visszanyúló történelmi tengerszint-adatokat vetettek össze a sziget 57 műholdas kommunikációs tornyánál mért, közel két évtizednyi magassági méréssel. Eredményeik arra utalnak, hogy a Föld kérge gyorsabban reagál a jégvesztésre, mint ahogyan azt korábban feltételezték.

Még több Gazdaság

Kigyulladt egy mozdony Vértesszőlősnél

Hihetetlen rekordot döntött egy apró ország: ilyen növekedést ritkán lát a világ

Válsághelyzet állt elő a tejágazatban

A változások komoly következményekkel járhatnak a helyi közösségek számára. A jelenlegi tengerszinthez igazítva épült infrastruktúra idővel használhatatlanná válhat, a hajózási útvonalak módosulhatnak, és a halászati tevékenység is átalakulhat. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy a csökkenő tengerszint egyes gleccserek mozgását stabilizálja ott, ahol azok közvetlenül a tengerbe torkollnak.

A kutatás rámutat: a tengerszint-változás előrejelzéseit mindig helyi szinten kell értelmezni. A globális átlag önmagában félrevezető lehet, mivel az egyes régiókban egymástól jelentősen eltérő geológiai, gravitációs és klímaviszonyok alakítják a folyamatokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadást indítottak két lengyel erőmű ellen, kiderült, ki lehetett az elkövető
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Akkora vihar éri el Európát , hogy nevet is adtak neki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility