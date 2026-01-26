Olyan idő jön kedden, amit egy darabig nem látunk majd

A jelenleg még fennálló hidegpárna által okozott ködfelhőzet kedden többfelé felszakadozhat, így az ország számos pontján kisüthet a nap.
A folyamat azonban térben és időben is eltérően alakulhat.
A meteorológiai modellek szerint a Dunántúl keleti felén és az ország középső részein a legnagyobb az esély a napsütésre, míg az Alpokalján és a Tiszántúlon kisebb valószínűséggel oszlik fel a zárt felhőtakaró.
Az időjárási helyzet ugyanakkor csak átmeneti javulást ígér. Az esti órákban a hidegpárna ismét megerősödik, miközben a magasabb légrétegekben újabb felhőképződés indul.
A magasabb légrétegekben erős, helyenként viharos szél fúj, amely a talaj közelében lévőnél melegebb levegőt szállít. A Kárpát-medencét övező hegyek azonban gátolják a légtömegek keveredését, ezért a völgyekben továbbra is megmarad a hideg, párás levegő. A műholdképeken jól látszik a felhőzet gyors, délről észak felé tartó mozgása:
A jelenlegi légtömeg szaharai eredetű, amit az átlagosnál magasabb aeroszoltartalom is alátámaszt. Emiatt előfordulhat, hogy az utóbbi időszakban lehullott csapadék sáros nyomokat hagyott különböző felületeken. Az optikai mérések szerint a légkörben lévő por mérsékelt mértékben szűri a napfényt, ami kissé opálos megvilágítást eredményezhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Vörösre fagyott Amerika: elszálltak az áram- és gázárak
A hatások Európát is elérik.
Evakuálni kellett Dél-Olaszországban és még nincs vége
Megmozdult a talaj
Elkezdtek kiszállni a befektetők a magyar lakáspiacról
Csökkentett a befektetési céllal vevők, és nőtt az eladók aránya.
Megkezdődött a per, amely örökre megváltoztathatja a közösségi média jövőjét - egy 19 éves lány vádolja a legnagyobb techcégeket
Soha nem kellett még ilyen apropóból bíróságra mennie a közösségi médiaóriásoknak.
Sorra érkeznek az európai harci vadászgépek a világ egyik legnépesebb országába, és ez még csak a kezdet lehet
Más lehetőségek is felmerültek.
Az amerikai cégvezetők túltehették magukat a vámháborún, szárnyra kapott a kereslet
A növekedést a repülőgép-rendelések húzták.
Óriási bejelentés érkezett az erdélyi repülőtérről: minden nap elérhető lesz a magyar főváros
Eddig heti négy járat indult.
Durva vizsgálat indult a mesterséges intelligencia ellen, amely gyerekeket vetkőztet le digitálisan
Nem csitul a botrány Elon Musk chatbotja körül.
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.