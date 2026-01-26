Olyan idő jön kedden, amit egy darabig nem látunk majd

A jelenleg még fennálló hidegpárna által okozott ködfelhőzet kedden többfelé felszakadozhat, így az ország számos pontján kisüthet a nap.

A folyamat azonban térben és időben is eltérően alakulhat.

A meteorológiai modellek szerint a Dunántúl keleti felén és az ország középső részein a legnagyobb az esély a napsütésre, míg az Alpokalján és a Tiszántúlon kisebb valószínűséggel oszlik fel a zárt felhőtakaró.

Az időjárási helyzet ugyanakkor csak átmeneti javulást ígér. Az esti órákban a hidegpárna ismét megerősödik, miközben a magasabb légrétegekben újabb felhőképződés indul.

A magasabb légrétegekben erős, helyenként viharos szél fúj, amely a talaj közelében lévőnél melegebb levegőt szállít. A Kárpát-medencét övező hegyek azonban gátolják a légtömegek keveredését, ezért a völgyekben továbbra is megmarad a hideg, párás levegő. A műholdképeken jól látszik a felhőzet gyors, délről észak felé tartó mozgása:

A jelenlegi légtömeg szaharai eredetű, amit az átlagosnál magasabb aeroszoltartalom is alátámaszt. Emiatt előfordulhat, hogy az utóbbi időszakban lehullott csapadék sáros nyomokat hagyott különböző felületeken. Az optikai mérések szerint a légkörben lévő por mérsékelt mértékben szűri a napfényt, ami kissé opálos megvilágítást eredményezhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images