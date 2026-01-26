  • Megjelenítés
Otthontámogatásról döntött a kormány: 180 milliárd forintot csoportosított át azonnal, ők a nagy nyertesek
Gazdaság

Otthontámogatásról döntött a kormány: 180 milliárd forintot csoportosított át azonnal, ők a nagy nyertesek

Portfolio
A hétfő este kihirdetett kormányhatározatból derült ki, hogy mennyibe is kerülhet éves szinten a közfeladatot ellátó munkavállalók otthontámogatása, amely dolgozónként biztosít 1 millió forintot lakhatási célokra.

A hétfő este megjelent Magyar Közlönyben kihirdetett "A Kormány 1016/2026. (I. 26.) Korm. határozata címrendi kiegészítésről, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról" címet viselő kormánydöntés mellékletében szerepel egy részletes táblázat, hogy a kormány milyen, az idei büdzsét érintő átcsoportosításokról döntött. Ennek lényeges eleme, hogy

a kormány megcsapolta 297 milliárd forinttal Gazdaságfejlesztési Keretet.

A legnagyobb nyertese a másik oldalon ennek a kormányzati lépésnek a közfeladatot ellátó munkavállalók otthontámogatásai kiadási sor. Ezt ugyanis a kormány 180 milliárd forinttal hozta létre, vagyis az állami alkalmazottak évi 1 millió forintos otthontámogatása idén ekkora összeget emészt fel a költségvetésből (a támogatást nem is olyan rég új érintetti körre is kiterjesztette a kormány).

Az összeg meglehetősen újdonságnak számít, ugyanis eddig a kormány részéről eddig azt kommunikálták, hogy évi 100 milliárd forint körüli összegbe fog ez a támogató lépés kerülni. Mint ismeretes, ez az a támogatás, amit a kedvezményezettek (orvosok, ápolók, rendőrök, katonák, minisztériumi dolgozók) lakáshitel-törlesztésre vagy új lakáshitel önrészének a kifizetésére is fordíthatnak, a támogatás természetesen összevonható az Otthon Start hitellel.

Ebben a cikkünkben mutattuk be részletesen az Orbán Viktor által először tavaly júliusban bejelentett otthontámogatási konstrukció lényegét, feltételeit, fontosabb szabályait.

A 180 milliárd forintos keretösszeg tehát vadonatúj információ, és ebből nem nehéz becslést adni arra, hogy a kormány (jogosultanként a maximális 1 millió forintos támogatással számolva) megközelítőleg legalább 180 ezer támogatott dolgozóval kalkulál az idei évben.

Az átcsoportosítás további nyertesei

A Gazdaságfejlesztési Keretet tehát 297 milliárd forinttal csapolta meg a kormány. Ez az a költségvetési kiadási sor, aminek a megnyitását az EU-szabályok tették lehetővé, és már tavaly jeleztük, hogy a kormány várhatóan ebből fog költekezni az áprilisi parlamenti választások előtt. Most ebből vett el a kabinet 180 milliárd forintot az otthontámogatási célra, de a forrásjuttatás keretében kap 51 milliárd forintot az Építési és Közlekedési Minisztérium országos közúthálózat felújítás céljára, 20 milliárd forintot kap Gödöllői Királyi Kastély felújítására.

22,5 milliárd forint pedig megy a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a felsőoktatási soron belül infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztésekra. De az Egészségbiztosítási Alap támogatása is emelkedik 2*16 milliárd forinttal:

  • Egyrészt kiadások támogatására pénzeszköz-átadás,
  • másrészt a gyógyító-megelőző ellátás kasszában a járóbeteg-szakellátás támogatására.

És még egy kormánydöntés

Szintén a hétfői közlönyben hirdette ki a kormány azt, hogy az egészségügyi képalkotó diagnosztikai eszközök beszerzéséhez idén is forrást biztosít. A Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére 7,3 milliárd forintot csoportosít át a kormány Országos Kórházi Főigazgatóság előirányzata számára.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

