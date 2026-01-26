Több bevétel adóemelés nélkül? Kína megpróbálja

A központi és helyi adóhatóságok 2026-ban összesen 25 004 új munkatársat terveznek felvenni, ami az összes új köztisztviselői állás mintegy kétharmadát jelenti. Ez már a negyedik egymást követő év, amikor érdemben bővítik az adóhatóságok személyi állományát. A tervezett létszám kismértékben meghaladja a 2023-as csúcsot, és 2012 óta a legmagasabb, miközben összességében csökken az új köztisztviselői felvételek száma – hívta fel a figyelmet a Financial Times.
Az Offcn Education Technology szakértője szerint a toborzás egyik oka, hogy az 1980-as években felvett adótisztviselők jelentős része mostanában vonul nyugdíjba. Emellett a szigorodó adóellenőrzések is növelik a munkaerőigényt, különösen a pénzügyi, számviteli, statisztikai és informatikai szaktudással rendelkező szakemberek iránt.
Kína tavaly a GDP 4 százalékának megfelelő költségvetési hiánycélt tűzött ki, ezzel átlépve a hosszú ideje tartott 3 százalékos küszöböt.
A Goldman Sachs elemzői szerint a tágabb értelemben vett, az összes kormányzati szint bevételei és kiadásai közötti különbséget mérő költségvetési deficit 2025 végére elérheti a GDP 12 százalékát.
A Pénzügyminisztériumhoz tartozó Kínai Pénzügytudományi Akadémia elnöke úgy véli, további reformokra van szükség, különben a helyi önkormányzatok kénytelenek lesznek még több hitelt felvenni. "Az új iparágak új adóalapokat teremtenek, de időben végrehajtott adóreformok nélkül ezek nem válnak valós bevétellé" – figyelmeztetett.
A központi kormány már megkezdte a gyorsan növekvő, korábban csak lazán adóztatott digitális gazdaság szorosabb bevonását az adórendszerbe, különösen az online kereskedelem és az élő videós értékesítés területén. Egy észak-kínai adótisztviselői egyesület titkára szerint az ilyen tevékenységekből jövedelmet szerző, adófizetésre kötelezett emberek számának gyors emelkedése miatt a régi, egyetlen tisztviselőre épülő ügyviteli modell már nem fenntartható.
"Szükség van olyan új munkatársakra, akik jártasak a számvitelben és a mesterséges intelligencia alapú adatelemzésben, hogy kezelni tudják az online gazdasághoz kapcsolódó kiterjedt adóügyi feladatokat" – tette hozzá.
Az adóhatóságok a vállalati adókedvezmények visszaszorítását is bejelentették.
Ezekkel szemben a vád, hogy hozzájárultak az ipari túlkapacitások kialakulásához. Egyes, korábban kedvezményeket élvező vállalatoknak utólagos befizetéseket kellett teljesíteniük, miután az általuk igénybe vett adókedvezményeket nem találták megalapozottnak.
Az állam a magas jövedelmű magánszemélyek adóztatását is szélesíti, ideértve azokat is, akik külföldi részvénybefektetéseken realizálnak nyereséget. A kínai befektetőknek globális jövedelmük után 20 százalékos adót kell fizetniük.
Kína adóbevételei 2024-ben éves összevetésben 3,4 százalékkal csökkentek, 17 500 milliárd jüanra (2 500 milliárd dollár). A Kommunista Párt vezetése októberben további adó- és költségvetési reformokat sürgetett, amelyek a 2026-ban induló ötéves gazdasági terv részeként valósulhatnak meg.
Peking azt is fontolgatja, hogy nagyobb szerepet vállaljon az adóbeszedésben a helyi önkormányzatok helyett. Az önkormányzatokat súlyosan érintette az évek óta tartó ingatlanpiaci válság, amely elapasztotta a földeladásokból származó bevételeik jelentős részét.
Az állam emellett a közvetlen adók – például a személyi jövedelemadó – beszedését is erősíteni kívánja. A jelenlegi rendszer túlzottan a közvetett adókra, például a forgalmi adóra és az általános forgalmi adóra támaszkodik.
Az országos ingatlanadó bevezetésének gondolata több mint egy évtizede napirenden van, és a jogszabályi előkészítés 2022-re nagyrészt befejeződött. A Covid–19-járvány és az azt követő ingatlanpiaci összeomlás azonban elhalasztotta a bevezetést.
Lou Csiwei volt pénzügyminiszter, az ingatlanadó régóta szorgalmazója szerint ez a legalkalmasabb adónem a helyi önkormányzatok számára, mivel minél jobb közszolgáltatásokat nyújt egy önkormányzat, annál inkább emelkednek az ingatlanárak és az adóbevételek. Ugyanakkor ő is elismerte: "A piac még mindig zuhan, így ebben a szakaszban nehéz lenne bevezetni az ingatlanadót."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
