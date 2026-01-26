Több bevétel adóemelés nélkül? Kína megpróbálja

Kína több mint egy évtizede nem látott mértékben bővíti az adóhivatalok létszámát, válaszul a növekvő költségvetési hiányra és a fokozódó adóbeszedési nyomásra. Az ázsiai ország teljes költségvetési hiánya tavaly elérhette a GDP 12 százalékát.

A központi és helyi adóhatóságok 2026-ban összesen 25 004 új munkatársat terveznek felvenni, ami az összes új köztisztviselői állás mintegy kétharmadát jelenti. Ez már a negyedik egymást követő év, amikor érdemben bővítik az adóhatóságok személyi állományát. A tervezett létszám kismértékben meghaladja a 2023-as csúcsot, és 2012 óta a legmagasabb, miközben összességében csökken az új köztisztviselői felvételek száma – hívta fel a figyelmet a Financial Times.

Az Offcn Education Technology szakértője szerint a toborzás egyik oka, hogy az 1980-as években felvett adótisztviselők jelentős része mostanában vonul nyugdíjba. Emellett a szigorodó adóellenőrzések is növelik a munkaerőigényt, különösen a pénzügyi, számviteli, statisztikai és informatikai szaktudással rendelkező szakemberek iránt.

Kína tavaly a GDP 4 százalékának megfelelő költségvetési hiánycélt tűzött ki, ezzel átlépve a hosszú ideje tartott 3 százalékos küszöböt.

A Goldman Sachs elemzői szerint a tágabb értelemben vett, az összes kormányzati szint bevételei és kiadásai közötti különbséget mérő költségvetési deficit 2025 végére elérheti a GDP 12 százalékát.

A Pénzügyminisztériumhoz tartozó Kínai Pénzügytudományi Akadémia elnöke úgy véli, további reformokra van szükség, különben a helyi önkormányzatok kénytelenek lesznek még több hitelt felvenni. "Az új iparágak új adóalapokat teremtenek, de időben végrehajtott adóreformok nélkül ezek nem válnak valós bevétellé" – figyelmeztetett.

A központi kormány már megkezdte a gyorsan növekvő, korábban csak lazán adóztatott digitális gazdaság szorosabb bevonását az adórendszerbe, különösen az online kereskedelem és az élő videós értékesítés területén. Egy észak-kínai adótisztviselői egyesület titkára szerint az ilyen tevékenységekből jövedelmet szerző, adófizetésre kötelezett emberek számának gyors emelkedése miatt a régi, egyetlen tisztviselőre épülő ügyviteli modell már nem fenntartható.

"Szükség van olyan új munkatársakra, akik jártasak a számvitelben és a mesterséges intelligencia alapú adatelemzésben, hogy kezelni tudják az online gazdasághoz kapcsolódó kiterjedt adóügyi feladatokat" – tette hozzá.

Az adóhatóságok a vállalati adókedvezmények visszaszorítását is bejelentették.

Ezekkel szemben a vád, hogy hozzájárultak az ipari túlkapacitások kialakulásához. Egyes, korábban kedvezményeket élvező vállalatoknak utólagos befizetéseket kellett teljesíteniük, miután az általuk igénybe vett adókedvezményeket nem találták megalapozottnak.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 21. Nem akar fogyasztani Kína, új receptet vet be a párt

Az állam a magas jövedelmű magánszemélyek adóztatását is szélesíti, ideértve azokat is, akik külföldi részvénybefektetéseken realizálnak nyereséget. A kínai befektetőknek globális jövedelmük után 20 százalékos adót kell fizetniük.

Kína adóbevételei 2024-ben éves összevetésben 3,4 százalékkal csökkentek, 17 500 milliárd jüanra (2 500 milliárd dollár). A Kommunista Párt vezetése októberben további adó- és költségvetési reformokat sürgetett, amelyek a 2026-ban induló ötéves gazdasági terv részeként valósulhatnak meg.

Peking azt is fontolgatja, hogy nagyobb szerepet vállaljon az adóbeszedésben a helyi önkormányzatok helyett. Az önkormányzatokat súlyosan érintette az évek óta tartó ingatlanpiaci válság, amely elapasztotta a földeladásokból származó bevételeik jelentős részét.

Az állam emellett a közvetlen adók – például a személyi jövedelemadó – beszedését is erősíteni kívánja. A jelenlegi rendszer túlzottan a közvetett adókra, például a forgalmi adóra és az általános forgalmi adóra támaszkodik.

Az országos ingatlanadó bevezetésének gondolata több mint egy évtizede napirenden van, és a jogszabályi előkészítés 2022-re nagyrészt befejeződött. A Covid–19-járvány és az azt követő ingatlanpiaci összeomlás azonban elhalasztotta a bevezetést.

Lou Csiwei volt pénzügyminiszter, az ingatlanadó régóta szorgalmazója szerint ez a legalkalmasabb adónem a helyi önkormányzatok számára, mivel minél jobb közszolgáltatásokat nyújt egy önkormányzat, annál inkább emelkednek az ingatlanárak és az adóbevételek. Ugyanakkor ő is elismerte: "A piac még mindig zuhan, így ebben a szakaszban nehéz lenne bevezetni az ingatlanadót."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images