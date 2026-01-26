Újabb fontos részlet derült ki a rezsiszámlákról

Az MVM a januári rezsistop intézkedés részeként azt kéri, hogy egyelőre senki se fizesse be azokat a számlákat sem, amelyeket már megkapott - olvasható a cég Facebook-oldalán.

Ismert, hogy a rendkívüli januári hideg miatt megnövekedett fűtési fogyasztás többletköltségeit a kormány átvállalja. Ez a rezsistopnak nevezett intézkedés amelyet a kormány a múlt héten jelentett be. A technikai részletek még nem ismertek, de az MVM azonnali hatállyal felfüggesztette a lakossági rezsiszámlák kiküldését, és arra kéri az ügyfeleket, hogy

a már megérkezett januári számlákat se fizessék be egyelőre.

Az MVM a Facebook-oldalán is megerősítette: a döntés végrehajtásához szükséges pontos elszámolási szabályok még nem ismertek, ezért a társaság szünetelteti a számlázást. A közlés szerint azoknak sincs teendőjük, akik már kézhez kapták a januári fogyasztásról szóló számlát.

A vállalat korábbi közleményében azt is hangsúlyozta, hogy a rezsistop miatt nincs szükség számlázási mód váltására, és minden ügyfélnek azt javasolják, várja meg a részletes tájékoztatást. Ez azokra is vonatkozik, akik a következő napokban kapják meg a számlájukat, illetve azokra is, akik esetleg már be is fizették az aktuális összeget – az elszámolás módjáról később adnak információt.

A kormány januárra rezsistopot vezetett be, amelynek célja, hogy a szokatlanul hideg időjárás miatt senkinek ne kelljen többletköltségekkel számolnia a fűtés miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images