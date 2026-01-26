Újabb fontos részlet derült ki a rezsiszámlákról

Ismert, hogy a rendkívüli januári hideg miatt megnövekedett fűtési fogyasztás többletköltségeit a kormány átvállalja. Ez a rezsistopnak nevezett intézkedés amelyet a kormány a múlt héten jelentett be. A technikai részletek még nem ismertek, de az MVM azonnali hatállyal felfüggesztette a lakossági rezsiszámlák kiküldését, és arra kéri az ügyfeleket, hogy
a már megérkezett januári számlákat se fizessék be egyelőre.
Az MVM a Facebook-oldalán is megerősítette: a döntés végrehajtásához szükséges pontos elszámolási szabályok még nem ismertek, ezért a társaság szünetelteti a számlázást. A közlés szerint azoknak sincs teendőjük, akik már kézhez kapták a januári fogyasztásról szóló számlát.
A vállalat korábbi közleményében azt is hangsúlyozta, hogy a rezsistop miatt nincs szükség számlázási mód váltására, és minden ügyfélnek azt javasolják, várja meg a részletes tájékoztatást. Ez azokra is vonatkozik, akik a következő napokban kapják meg a számlájukat, illetve azokra is, akik esetleg már be is fizették az aktuális összeget – az elszámolás módjáról később adnak információt.
A kormány januárra rezsistopot vezetett be, amelynek célja, hogy a szokatlanul hideg időjárás miatt senkinek ne kelljen többletköltségekkel számolnia a fűtés miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fontos bejelentést tett a Pepco
Nem lesz áremelés, ha minden igaz.
Bemondták a profik: ezt a két részvényt kell most megvenni
Kilövésre felkészülni.
Lengyelország gigantikus lépésre készül: olyat terveznek, amivel bekerülhetnek a világ élmezőnyébe
Nem ez lenne az első alkalom.
Akkora vihar éri el Európát , hogy nevet is adtak neki
Érkezik Chandra.
Orbán Viktor rendkívüli utasítást adott Szijjártó Péternek
Bekérették a nagykövetet.
Eddig rejtett mechanizmust fedeztek fel a tudósok – Ez okozhat szélsőséges időjárást
A sótartalom sem mindegy.
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?