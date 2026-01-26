  • Megjelenítés
Válsághelyzet állt elő a tejágazatban
Válsághelyzet állt elő a tejágazatban

A tejpiaci válság súlyosbodása miatt azonnali uniós lépéseket sürget Magyarország Brüsszelben. Nagy István agrárminiszter szerint a felvásárlási árak drasztikus zuhanása több tagállamban is komoly gondokat okoz, ezért gyors és hatékony beavatkozásra van szükség - írta meg az Agrárszektor.
Az európai tejágazat kritikus helyzetbe került, ami azonnali és hatékony uniós fellépést tesz szükségessé – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter hétfőn Brüsszelben, az Európai Unió mezőgazdasági és halászati minisztereinek tanácskozásán. A magyar tárcavezető szerint már az éjszakába nyúló ülés hosszú napirendje is jelzi, milyen nehéz helyzetben van az európai mezőgazdaság.

Magyarország kezdeményezésére két kiemelt témát is megvitatnak a miniszterek, ezek egyike a tejpiaci válság sürgős rendezése. Nagy István felidézte, hogy hazánk már a decemberi ülésen is napirendre tűzte a kérdést, azóta azonban tovább romlott a helyzet. A tej felvásárlási ára drámai mértékben,

az 53 centes szintről mintegy 20 centre esett vissza, ami számos uniós tagállamban okoz súlyos gondokat a gazdálkodóknak.

A magyar agrárminiszter konkrét intézkedéseket sürgetett. Szerinte azonnal be kell indítani a magántárolási rendszert a sajt és a vaj piacán, és olyan támogatási formákat kell kidolgozni, amelyek segítenek a termelőknek átvészelni ezt a kritikus időszakot. "A tejtermelők nagyon fontos szereplői a magyar agráriumnak, ezért harcolni fogunk értük" – fogalmazott Nagy István.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy decemberben Christophe Hansen, az agrárügyekért felelős európai biztos ígéretet tett a helyzet részletes megvizsgálására. A piaci körülmények azóta tovább romlottak, ezért Magyarország ismét napirendre vetette az ügyet. Nem véletlen, hogy Olaszország is önálló napirendi pontként kezdeményezte a tejpiaci helyzet megtárgyalását, ami egyértelműen mutatja a probléma uniós léptékét.

A tanácskozáson Magyarország más kérdésekben is együttműködik partnereivel. Lengyelországgal, Szlovákiával és Ausztriával közösen lép fel a Mercosur-megállapodás ügyében, a belső piac védelme érdekében. A négy ország szerint kompenzációs alapot kellene létrehozni az érzékeny ágazatok támogatására, amelyből a megállapodás által hátrányosan érintett gazdálkodók kapnának segítséget.

Az ülés keretében Várhelyi Olivér uniós biztossal is egyeztetések zajlanak az állat- és növényegészségügyi ellenőrzési rendszerekről. Nagy István álláspontja szerint a teljes élelmiszer-biztonság csak akkor garantálható, ha az Európai Unió kizárólag olyan termékek behozatalát engedélyezi, amelyek előállítására ugyanazok a szigorú szabályok és feltételek vonatkoznak, mint az uniós termelőkre.

