  • Megjelenítés
FONTOS Itt az MNB kamatdöntése!
Brutális költségvetési hiány alakult ki Romániában
Gazdaság

Brutális költségvetési hiány alakult ki Romániában

MTI
146,03 milliárd lejes (mintegy 10 948 milliárd forint) deficittel zárta a 2025-ös évet a központi költségvetés - közölte kedden a bukaresti pénzügyminisztérium. Ez minden idők második legnagyobb értéke a 2024-es 152,72 milliárd lej mögött.

A GDP-arányos költségvetési hiány az egy évvel korábbi 8,65 százalékról 7,65 százalékra csökkent. Ez meghaladja a 2025-ös költségvetés tervezetének elkészítésekor várt 7,04 százalékot, azonban elmarad a büdzsé tavaly szeptemberi kiigazításakor prognosztizált 8,4 százaléktól.

  • A kormányzati bevételek 15,3 százalékkal 662,70 milliárd lejre (mintegy 49 683 milliárd forint) emelkedtek,
  • miközben a kiadások 11,2 százalékkal 808,73 milliárd lejre (mintegy 60 630 milliárd forint) nőttek.

Az uniós támogatások 75,9 milliárd lejt (mintegy 5676 milliárd forint) tettek ki, ami minden idők legnagyobb értéke.

Sikerült 1 százalékponttal csökkentenünk a deficitet

- nyilatkozta Alxandru Nazare pénzügyminiszter.

Még több Gazdaság

Itt az MNB kamatdöntése!

Drasztikus lépésre készül Európa legerősebb országa: általános megszorítást jelentettek be

Acemoglu: Az Egyesült Államok autoriter rezsimmé válhat

Ha az év utolsó hónapjaiban nem tartottuk volna szigorú ellenőrzés alatt a kiadásokat, azt kockáztattuk volna, hogy nem teszünk eleget az Európai Bizottság felé vállalt 8,4 százalékos deficitcélnak, veszélyeztetve az ország gazdasági stabilitását, tette hozzá.

Augusztusban a Bolojan-kabinet adóemelést hajtott végre, többek között 2 százalékponttal emelve meg az általános áfakulcsot és az élelmiszerek áfáját, az ősz folyamán pedig költségcsökkentő megszorításokat léptetett életbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

Grandio Blog

Évkezdet a telihold árnyékában

Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden
Rég nem látott fordulat a fronton: feladták állásaikat az orosz csapatok, visszavonultak az orosz elitegységek
Akkora vihar éri el Európát , hogy nevet is adtak neki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility