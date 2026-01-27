Brutális költségvetési hiány alakult ki Romániában

146,03 milliárd lejes (mintegy 10 948 milliárd forint) deficittel zárta a 2025-ös évet a központi költségvetés - közölte kedden a bukaresti pénzügyminisztérium. Ez minden idők második legnagyobb értéke a 2024-es 152,72 milliárd lej mögött.

A GDP-arányos költségvetési hiány az egy évvel korábbi 8,65 százalékról 7,65 százalékra csökkent. Ez meghaladja a 2025-ös költségvetés tervezetének elkészítésekor várt 7,04 százalékot, azonban elmarad a büdzsé tavaly szeptemberi kiigazításakor prognosztizált 8,4 százaléktól.

A kormányzati bevételek 15,3 százalékkal 662,70 milliárd lejre (mintegy 49 683 milliárd forint) emelkedtek,

miközben a kiadások 11,2 százalékkal 808,73 milliárd lejre (mintegy 60 630 milliárd forint) nőttek.

Az uniós támogatások 75,9 milliárd lejt (mintegy 5676 milliárd forint) tettek ki, ami minden idők legnagyobb értéke.

Sikerült 1 százalékponttal csökkentenünk a deficitet

- nyilatkozta Alxandru Nazare pénzügyminiszter.

Ha az év utolsó hónapjaiban nem tartottuk volna szigorú ellenőrzés alatt a kiadásokat, azt kockáztattuk volna, hogy nem teszünk eleget az Európai Bizottság felé vállalt 8,4 százalékos deficitcélnak, veszélyeztetve az ország gazdasági stabilitását, tette hozzá.

Augusztusban a Bolojan-kabinet adóemelést hajtott végre, többek között 2 százalékponttal emelve meg az általános áfakulcsot és az élelmiszerek áfáját, az ősz folyamán pedig költségcsökkentő megszorításokat léptetett életbe.

