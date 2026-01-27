  • Megjelenítés
Járványügyi figyelmeztetés: drámaian gyorsan terjed a súlyos betegség Magyarországon
Járványügyi figyelmeztetés: drámaian gyorsan terjed a súlyos betegség Magyarországon

Egy év alatt megduplázódott a Hepatitis A vírus okozta fertőzések száma, derült ki az RTL Híradóból.

Január első három hetében 128 fertőzöttet azonosítottak, ami kétszer annyi, mint egy éve, és tizenötször annyi, mint a megelőző években.

Miskolc térségében és Budapesten is több gócpontot azonosítottak.

A szakemberek szerint a megelőzés kulcsa az oltás és a higiénia, de az RTL Híradónak gyerekorvos és gyógyszerész is megerősítette, hogy átmenetileg nem kapható a gyerekeknek való vakcina.

Mint korábban megírtuk, már tavaly is komoly gondot jelentett a Hepatitis A. 2025-ben drámaian megugrott a hepatitis A-fertőzések száma Magyarországon: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai szerint 2048 esetet regisztráltak, ami hétszerese a tavalyi és tizenegyszerese a tavalyelőtti esetszámnak.

A járványhelyzet területenként eltérően alakult: míg a fővárosban sikerült lassítani a terjedést, addig Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben felgyorsult a vírus terjedése.

