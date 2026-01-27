  • Megjelenítés
Jön az új, előfizetéses modell a Facebookra és az Instára
Jön az új, előfizetéses modell a Facebookra és az Instára

Portfolio
A Meta az elkövetkező hónapokban új előfizetéses modelleket tesztel az Instagramon, a Facebookon és a WhatsAppon. A fizetős felhasználók extra funkciókhoz és kibővített mesterségesintelligencia-képességekhez férhetnek hozzá – erősítette meg a vállalat szóvivője a TechCrunch értesülését - közölte a Cnbc.
Új, előfizetéses modellek jönnek a Metától, amelyeket az Instagramon, a Facebookon és a WhatsAppon tesztel a vállalat.

Az előfizetéses csomagok részét képezi majd a Manus nevű szolgáltatás is, amely általános célú mesterségesintelligencia-ügynökökre épül. A Meta decemberben vásárolta fel a szingapúri székhelyű, kínai alapítású céget, a hírek szerint mintegy kétmilliárd dollárért.

Az új előfizetésekkel a vállalat feltehetően azt várja, hogy megtérüljenek a mesterséges intelligenciára fordított óriási beruházások. A Meta ugyan a Llama márkanév alatt nagyméretű nyelvi modelleket fejleszt, ezeket azonban továbbra is nyílt forráskóddal teszi elérhetővé. Így – az OpenAI-jal, a Google-lel vagy az Anthropic-kal ellentétben – ingyen hozzáférhetők.

A fizetős csomagok része lehet a Vibes nevű, mesterséges intelligenciára épülő rövid videós funkció teljes verziója is. Ez lehetővé teszi MI-vel generált videók készítését és remixelését. A 2025-ben indított Vibes alapverziója továbbra is ingyenes marad.

Az új előfizetések függetlenek lesznek a 2023-ban bevezetett Meta Verified szolgáltatástól, amely hitelesített jelvényt, folyamatos ügyfélszolgálatot és egyéb előnyöket kínál tartalomgyártóknak és vállalkozásoknak.

A Meta közölte, hogy a bevezetés során kiemelten figyeli majd a felhasználói visszajelzéseket, és ezek alapján finomítja az előfizetéses ajánlatokat.

