Kiderült, mennyivel növelnék idén a fizetéseket a vállalatok

A vállalatok átlagosan 6,3%-kal – létszámmal súlyozva 6%-kal – tervezik emelni a béreket idén, ami 4% körüli várható infláció mellett 2%-os átlagos reálbérnövekedést jelent ebben a körben. Ez némileg elmarad a tavalyi tervektől (6,6%), bár ekkor az inflációs kilátások is némileg alacsonyabbak voltak, írja a GKI Gazdaságkutató a friss felmérésére hivatkozva.

Az építőipari vállalatok idén is kisebb mértékben, 5% körül terveznek emelni. Az iparban, a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban ezzel szemben átlagosan 6%-ot enyhén meghaladó emelésekkel számolnak a munkaadók.

A megkérdezett vállalatok 12%-a egyáltalán nem tervez bért emelni,

további 15% pedig csupán 5% alatti mértékben.

A cégek fele 5-9%-os emelést tervez,

22% pedig 10%-os, vagy afölötti rátával kalkulál.

A mikrovállalatok körében magasabb az emelést egyáltalán nem tervezők, illetve a 10% feletti tervezést emelők aránya is. A nagyobb vállalatok ezzel szemben kiegyensúlyozottabb számokkal kalkulálnak, jellemzően 5-9% között terveznek emelni. Mindez jól mutatja, hogy a mikrovállalatok az üzleti kilátások függvényében lehetnek fukarak vagy bőkezűek, ám a lagnagyobb vállalatok a piaci standardoknak megfelelően növelik a dolgozói béreket, írja a GKI.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. legújabb, 2026. januárban végzett felmérésében 5 fő feletti vállalatokat kérdezett meg, többek közt 2025-ös béremelési szándékaikról. A bérekre vonatkozó kérdésünkre 850 válasz érkezett.

Összességében – 4%-os idei inflációval számolva – a vizsgált vállalatok munkavállalóinak 18%-a - a jelenlegi tervek megvalósulása esetén - reálbércsökkenést tapasztalhat, miközben háromnegyedük reálbére növekedni fog. Ezek az arányok közel azonosak a 2025-ös KSH mérésekkel. A képet némileg árnyalja a 3 gyermekes anyák teljes, és a 2 gyermekes anyák részleges SZJA mentessége; ebben a körben béremelés nélkül is emelkedik a nettó kereset. Másfelől az idén 25. életévüket betöltő munkavállalók esetében külön intézkedés nélkül csökken a nettó kereset.

A fizikai munkakörökben némileg erősebb a béremelési szándék (6,1%) a szellemi munkakörökhöz képest (5,7%). Ez vélhetően annak köszönhető, hogy a 11%-os minimálbér, illetve a 7%-os garantált bérminimum emelés elsősorban a kékgalléros dolgozókat érinti, továbbá a szabályozás elsősorban az alacsonyabb kereseti kategóriákban fejti ki áttételes béremelő hatását is (a minimálbér felett keresőknek is nagyobb arányban emelnek a munkáltatók a bérfeszültség elkerülése érdekében).

A nagyobb béremelés kalkulálnak azok a vállalatok, akik létszámbővítést terveznek, illetve azok, akiknél az előző 3 hónapban javult az üzleti helyzet, és azok is, akik idén árat fognak emelni. A domináns, dinamikusan fejlődő szereplők egyfelől megengedhetik maguknak a bőkezűbb béremeléseket, másfelől a piaci expanziójuk fenntartásához erre szükség is van.

Érdemes megjegyezni, hogy a valós béremelések végül a legtöbbször magasabbak, mint amit a vállalati felmérések mutatnak. Úgy tűnik, hogy a cégek rendre alulbecsülik az éves béremelés mértékét, függetlenül a gazdaság konjunkturális helyzetétől. Ezzel együtt is érdemes figyelemmel kísérni a vállalati terveket, hiszen fontos fogódzó a fizetések végső emelése szempontjából. A minimálbér 2026-os 11, illetve a garantált bérminimum 7%-os emelkedését - és a bértorlódás elkerülését - figyelembe vége könnyen lehet, hogy az idei esztendő is nagyobb bérdinamikát hoz majd, mint amit az összes céges felmérés mutat.

