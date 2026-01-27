Kiderült, mennyivel növelnék idén a fizetéseket a vállalatok

Az építőipari vállalatok idén is kisebb mértékben, 5% körül terveznek emelni. Az iparban, a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban ezzel szemben átlagosan 6%-ot enyhén meghaladó emelésekkel számolnak a munkaadók.
- A megkérdezett vállalatok 12%-a egyáltalán nem tervez bért emelni,
- további 15% pedig csupán 5% alatti mértékben.
- A cégek fele 5-9%-os emelést tervez,
- 22% pedig 10%-os, vagy afölötti rátával kalkulál.
A mikrovállalatok körében magasabb az emelést egyáltalán nem tervezők, illetve a 10% feletti tervezést emelők aránya is. A nagyobb vállalatok ezzel szemben kiegyensúlyozottabb számokkal kalkulálnak, jellemzően 5-9% között terveznek emelni. Mindez jól mutatja, hogy a mikrovállalatok az üzleti kilátások függvényében lehetnek fukarak vagy bőkezűek, ám a lagnagyobb vállalatok a piaci standardoknak megfelelően növelik a dolgozói béreket, írja a GKI.
A GKI Gazdaságkutató Zrt. legújabb, 2026. januárban végzett felmérésében 5 fő feletti vállalatokat kérdezett meg, többek közt 2025-ös béremelési szándékaikról. A bérekre vonatkozó kérdésünkre 850 válasz érkezett.
Összességében – 4%-os idei inflációval számolva – a vizsgált vállalatok munkavállalóinak 18%-a - a jelenlegi tervek megvalósulása esetén - reálbércsökkenést tapasztalhat, miközben háromnegyedük reálbére növekedni fog. Ezek az arányok közel azonosak a 2025-ös KSH mérésekkel. A képet némileg árnyalja a 3 gyermekes anyák teljes, és a 2 gyermekes anyák részleges SZJA mentessége; ebben a körben béremelés nélkül is emelkedik a nettó kereset. Másfelől az idén 25. életévüket betöltő munkavállalók esetében külön intézkedés nélkül csökken a nettó kereset.
A fizikai munkakörökben némileg erősebb a béremelési szándék (6,1%) a szellemi munkakörökhöz képest (5,7%). Ez vélhetően annak köszönhető, hogy a 11%-os minimálbér, illetve a 7%-os garantált bérminimum emelés elsősorban a kékgalléros dolgozókat érinti, továbbá a szabályozás elsősorban az alacsonyabb kereseti kategóriákban fejti ki áttételes béremelő hatását is (a minimálbér felett keresőknek is nagyobb arányban emelnek a munkáltatók a bérfeszültség elkerülése érdekében).
A nagyobb béremelés kalkulálnak azok a vállalatok, akik létszámbővítést terveznek, illetve azok, akiknél az előző 3 hónapban javult az üzleti helyzet, és azok is, akik idén árat fognak emelni. A domináns, dinamikusan fejlődő szereplők egyfelől megengedhetik maguknak a bőkezűbb béremeléseket, másfelől a piaci expanziójuk fenntartásához erre szükség is van.
Érdemes megjegyezni, hogy a valós béremelések végül a legtöbbször magasabbak, mint amit a vállalati felmérések mutatnak. Úgy tűnik, hogy a cégek rendre alulbecsülik az éves béremelés mértékét, függetlenül a gazdaság konjunkturális helyzetétől. Ezzel együtt is érdemes figyelemmel kísérni a vállalati terveket, hiszen fontos fogódzó a fizetések végső emelése szempontjából. A minimálbér 2026-os 11, illetve a garantált bérminimum 7%-os emelkedését - és a bértorlódás elkerülését - figyelembe vége könnyen lehet, hogy az idei esztendő is nagyobb bérdinamikát hoz majd, mint amit az összes céges felmérés mutat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Otthontámogatásról döntött a kormány: 180 milliárd forintot csoportosított át azonnal, ők a nagy nyertesek
Ez majdnem duplája annak, amit eddig a kormány tervezett.
Felszólít Zelenszkij: ennél gyorsabban kell reagálni
Elégtelennek nyilvánította az eddigi eredményeket.
Megdöbbentő folyamatok zajlanak a grönlandi jégtakaró alatt
Nem pont ezt várnánk.
Hihetetlen rekordot döntött egy apró ország: ilyen növekedést ritkán lát a világ
Majdnem 20 százalék.
Megszólalt a német kancellár Grönland helyzetéről
Merz Németország szolidaritásáról biztosította Dániát és Grönlandot.
Új törvény lépett hatályba az orosz megszállás alatt: egyik napról a másikra lehetetlenné vált a menekülés
Orosz útlevél nélkül nem utazhatnak külföldre a gyermekek.
Fontos változás jön, ami minden magyart érint, aki Angliába utazik – itt a határidő
Szigorúan ellenőrzik.
Válsághelyzet állt elő a tejágazatban
Magyarország segítséget kér.
Devizahiteles perek 2026-ban - Mit adott az EUB döntése az adósoknak?
Devizahiteles perek 2026-ban: mit változtat az EuB C-630/23. számú határozata? Fordulópont a devizahitelesek jogi helyzetében - Mit jelent az Európai >>>>C-630/23. számú ítélete? 202
A legjobb bankszámla relatív - íme az OTP új ingyenes ajánlata
A legjobb bankszámla fogalma mindenkinél mást jelenthet: más csomag éri meg annak, aki főleg online bankol, és megint más annak, aki sokat utazik, prémium szolgáltatásokat keres, vagy épp álla
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!