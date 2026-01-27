Megjött az előrejelzés: átmeneti napsütés után újra alaposan elromlik az időjárás

Időjárás kedden

Kedd napközben a látási viszonyok javulnak, és a felhőzet is csökken,

egyre nagyobb területen kisüt a nap, azonban kisebb körzetekben maradhatnak tartósan borult, párás részek is.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a nap folyamán, elsősorban a magasabban fekvő helyeken élénkülhet meg a szél. A nappali csúcshőmérséklet általában 5 és 10 Celsius-fok között várható az országban, estére pedig -4 és -3 Celsius-fokra hűl le a levegő.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás szerdán

Szerdán a keddi napsütést követően ismét nagy területen beborul az ég és

egy csapadékzóna is érkezik, amely főleg a nap második felében okozhat majd csapadékot.

Többnyire eső várható az országban, de az Északi-középhegység térségében estig még vegyes halmazállapotú (akár ónos) csapadék is előfordulhat, melyet estére arrafelé is egyre inkább eső vált fel. A maximum hőmérséklet általában 4 és 10 Celsius-fok között alakul majd.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás csütörtökön

Csütörtökön az időjárás általában erősen felhős vagy borult lesz, többfelé párás lesz a levegő, reggelre köd is képződhet. Éjszaka még sok helyen várható eső, majd délelőtt a csapadékzóna az északkeleti országrészt is elhagyja, csökken a csapadékhajlam. Ezt követően inkább csak helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. A csütörtöki maximumhőmérséklet a borult részeken 2, 8, a napos déli, délkeleti országrészben pedig 9 és 13 Celsius-fok között valószínű.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás pénteken

Pénteken délelőtt ugyancsak erősen felhős, borult időre van kilátás, napközben azonban szakadozhat a felhőzet, rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. Helyenként kisebb eső, zápor kialakulására is van esély. A hőmérséklet 4 és 9 Celsius-fok között alakul az országban a nap folyamán.

Kép forrása: HungaroMet

Milyen idő lesz a hétvégén?

A HungaroMet időjárás-előrejelzések szerint a hétvége mindkét napján marad majd a párás egyes részeken ködös időjárás. Szombaton még esőre, szitálásra néhol hószállingózásra is van kilátás, azonban vasárnap már egyes területeken kisüthet a nap.

Kép forrása: HungaroMet

A legmagasabb hőmérséklet szombaton -3 és +7 Celsius-fok között alakul majd, és várhatóan északkeleten lesz hűvösebb a nap folyamán. Vasárnap -4 és 5 Celsius-fok közötti maximumok várhatóak az országban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio