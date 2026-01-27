  • Megjelenítés
Megjött az előrejelzés: átmeneti napsütés után újra alaposan elromlik az időjárás
Gazdaság

Megjött az előrejelzés: átmeneti napsütés után újra alaposan elromlik az időjárás

Portfolio
A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint kedden napközben az ország nagy területén kisüthet a nap, a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain azonban maradhatnak egész nap ködös, borult területek is. Az keddi napsütést követően azonban szerdától ismét beborul az ég Magyarországon. A sokfelé ködös, párás idő mellett újabb csapadékzóna is érkezik hazánkba, amely főleg eső formájában jelentkezik majd az ország egyes területein.

Időjárás kedden

Kedd napközben a látási viszonyok javulnak, és a felhőzet is csökken,

egyre nagyobb területen kisüt a nap, azonban kisebb körzetekben maradhatnak tartósan borult, párás részek is.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a nap folyamán, elsősorban a magasabban fekvő helyeken élénkülhet meg a szél. A nappali csúcshőmérséklet általában 5 és 10 Celsius-fok között várható az országban, estére pedig -4 és -3 Celsius-fokra hűl le a levegő.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás szerdán

Szerdán a keddi napsütést követően ismét nagy területen beborul az ég és

Még több Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Járványügyi figyelmeztetés: drámaian gyorsan terjed a súlyos betegség Magyarországon

Túlélheti-e a magyar agrárium a klímaválságot? Egy hónapra van a válasz - Planet Budapest 2026!

egy csapadékzóna is érkezik, amely főleg a nap második felében okozhat majd csapadékot.

Többnyire eső várható az országban, de az Északi-középhegység térségében estig még vegyes halmazállapotú (akár ónos) csapadék is előfordulhat, melyet estére arrafelé is egyre inkább eső vált fel. A maximum hőmérséklet általában 4 és 10 Celsius-fok között alakul majd.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás csütörtökön

Csütörtökön az időjárás általában erősen felhős vagy borult lesz, többfelé párás lesz a levegő, reggelre köd is képződhet. Éjszaka még sok helyen várható eső, majd délelőtt a csapadékzóna az északkeleti országrészt is elhagyja, csökken a csapadékhajlam. Ezt követően inkább csak helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. A csütörtöki maximumhőmérséklet a borult részeken 2, 8, a napos déli, délkeleti országrészben pedig 9 és 13 Celsius-fok között valószínű.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás pénteken

Pénteken délelőtt ugyancsak erősen felhős, borult időre van kilátás, napközben azonban szakadozhat a felhőzet, rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. Helyenként kisebb eső, zápor kialakulására is van esély. A hőmérséklet 4 és 9 Celsius-fok között alakul az országban a nap folyamán.

Kép forrása: HungaroMet

Milyen idő lesz a hétvégén?

A HungaroMet időjárás-előrejelzések szerint a hétvége mindkét napján marad majd a párás egyes részeken ködös időjárás. Szombaton még esőre, szitálásra néhol hószállingózásra is van kilátás, azonban vasárnap már egyes területeken kisüthet a nap.

Kép forrása: HungaroMet

A legmagasabb hőmérséklet szombaton -3 és +7 Celsius-fok között alakul majd, és várhatóan északkeleten lesz hűvösebb a nap folyamán. Vasárnap -4 és 5 Celsius-fok közötti maximumok várhatóak az országban.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos vihar pusztít Amerikában, elképesztően sokan maradtak áram nélkül

Akkora vihar éri el Európát , hogy nevet is adtak neki

Olyan idő jön kedden, amit egy darabig nem látunk majd

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Otthontámogatásról döntött a kormány: 180 milliárd forintot csoportosított át azonnal, ők a nagy nyertesek
Nagy menetelésben az arany, akadnak izgalmak a tőzsdéken
Akkora vihar éri el Európát , hogy nevet is adtak neki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility