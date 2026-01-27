Megkongatták a vészharangot: Németországnak teljes fordulatra van szüksége

  • Megjelenítés
Friedrich Merz német kancellár tavaly azzal a céllal lépett hivatalba, hogy példátlan mértékű költségvetési élénkítéssel rántsa ki a recesszióból az euróövezet legnagyobb gazdaságát. Közgazdászok és üzleti szervezetek szerint azonban a fenntartható növekedéshez szükséges reformok jelentős része még mindig várat magára.

Németország az euróövezet gazdasági teljesítményének mintegy negyedét adja, így a fellendülése kulcsfontosságú az egész blokk számára. A lassú szövetségi döntéshozatal és az óvatos koalíciós partner azonban fékezheti a reformfolyamatot. Közben a jelenleg kihasználatlan ipari kapacitások újraindítása is időigényes folyamat lesz, írja a Reuters.

A 2025-ös 0,2 százalékos növekedés után idénre már jóval egészségesebb bővülést várnak az elemzők.

A Nemzetközi Valutaalap 1,1, a kormány hivatalosan 1,3 százalékos növekedést prognosztizál, bár a Reuters értesülései szerint ezt az előrejelzést várhatóan 1 százalékra mérséklik. Ulrich Reuter, a német takarékpénztári szövetség elnöke szerint a javuló adatok ellenére továbbra is óvatosságra van ok.

A mérsékelt fellendülés jó jel, de a kilábalás törékeny marad

– fogalmazott.

Bár a parlament tavaly márciusban jóváhagyott egy 500 milliárd eurós infrastrukturális alapot, az év végéig mindössze 24 milliárd eurót költöttek el belőle. 2025 közepére a német választók egyre türelmetlenebbé váltak, és a nyugtalanság azóta csak fokozódott.

Carsten Brzeski, az ING globális makrogazdasági vezetője szerint Németország problémái mélyen gyökereznek, gyakran strukturálisak és részben önmaguk okozta gondok. Ezeket nem lehet gyors beavatkozásokkal orvosolni.

Ezúttal a gazdaságnak szinte teljes átalakításra van szüksége

– mondta, a bürokráciacsökkentéstől az e-kormányzaton át a demográfiai kihívások kezeléséig sorolva a feladatokat.

Merz régóta a vállalkozásbarát gazdaságpolitika híve, balközép szociáldemokrata koalíciós partnerei azonban tartanak a munkavállalói jogokat esetleg gyengítő reformoktól. A nyugdíj- és adópolitikai viták lassítják az előrehaladást, a legnehezebb strukturális kérdéseket pedig 2026 végéig jelentő bizottságok elé utalták.

Az ipar óvatos stabilizálódásának jelei már látszanak: a termelés tavaly novemberben 0,8 százalékkal nőtt, ami a harmadik egymást követő havi javulás volt. Az ipari megrendelések egyetlen hónap alatt 5,6 százalékkal ugrottak meg. A BDI ipari szövetség szerint azonban az ágazat idén valószínűleg lassabban bővül majd, mint a gazdaság egésze. Tanja Goenner, a BDI ügyvezető igazgatója rámutatott, hogy a kapacitáskihasználtság októberben 78 százalékon állt, jóval a 83,3 százalékos hosszú távú átlag alatt.

Ez azt jelenti, hogy gépek állnak, termelési potenciál marad kihasználatlanul, beruházásokat halasztanak el, és munkahelyeket szüntetnek meg

– figyelmeztetett.

A háztartások kereslete is ingatag. A fogyasztói hangulat januárban romlott, miközben a megtakarítási hajlandóság a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott szintre emelkedett. A vállalati szférában szintén gyűlnek a problémák:

a csődök és a fizetésképtelenség miatt bekövetkező üzletbezárások 11 éves csúcsra ugrottak.

Volker Treier, a DIHK kereskedelmi és iparkamara vezető elemzője szerint most kulcsfontosságú időszak következik a kormány számára. "Merz kancellár és kormánya feladata, hogy idén végrehajtsa a reformokat, és a régóta várt fellendülést fenntartható kilábalássá alakítsa" – hangsúlyozta.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

