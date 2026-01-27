Megkongatták a vészharangot: Németországnak teljes fordulatra van szüksége

Németország az euróövezet gazdasági teljesítményének mintegy negyedét adja, így a fellendülése kulcsfontosságú az egész blokk számára. A lassú szövetségi döntéshozatal és az óvatos koalíciós partner azonban fékezheti a reformfolyamatot. Közben a jelenleg kihasználatlan ipari kapacitások újraindítása is időigényes folyamat lesz, írja a Reuters.
A 2025-ös 0,2 százalékos növekedés után idénre már jóval egészségesebb bővülést várnak az elemzők.
A Nemzetközi Valutaalap 1,1, a kormány hivatalosan 1,3 százalékos növekedést prognosztizál, bár a Reuters értesülései szerint ezt az előrejelzést várhatóan 1 százalékra mérséklik. Ulrich Reuter, a német takarékpénztári szövetség elnöke szerint a javuló adatok ellenére továbbra is óvatosságra van ok.
A mérsékelt fellendülés jó jel, de a kilábalás törékeny marad
– fogalmazott.
Bár a parlament tavaly márciusban jóváhagyott egy 500 milliárd eurós infrastrukturális alapot, az év végéig mindössze 24 milliárd eurót költöttek el belőle. 2025 közepére a német választók egyre türelmetlenebbé váltak, és a nyugtalanság azóta csak fokozódott.
Carsten Brzeski, az ING globális makrogazdasági vezetője szerint Németország problémái mélyen gyökereznek, gyakran strukturálisak és részben önmaguk okozta gondok. Ezeket nem lehet gyors beavatkozásokkal orvosolni.
Ezúttal a gazdaságnak szinte teljes átalakításra van szüksége
– mondta, a bürokráciacsökkentéstől az e-kormányzaton át a demográfiai kihívások kezeléséig sorolva a feladatokat.
Merz régóta a vállalkozásbarát gazdaságpolitika híve, balközép szociáldemokrata koalíciós partnerei azonban tartanak a munkavállalói jogokat esetleg gyengítő reformoktól. A nyugdíj- és adópolitikai viták lassítják az előrehaladást, a legnehezebb strukturális kérdéseket pedig 2026 végéig jelentő bizottságok elé utalták.
Az ipar óvatos stabilizálódásának jelei már látszanak: a termelés tavaly novemberben 0,8 százalékkal nőtt, ami a harmadik egymást követő havi javulás volt. Az ipari megrendelések egyetlen hónap alatt 5,6 százalékkal ugrottak meg. A BDI ipari szövetség szerint azonban az ágazat idén valószínűleg lassabban bővül majd, mint a gazdaság egésze. Tanja Goenner, a BDI ügyvezető igazgatója rámutatott, hogy a kapacitáskihasználtság októberben 78 százalékon állt, jóval a 83,3 százalékos hosszú távú átlag alatt.
Ez azt jelenti, hogy gépek állnak, termelési potenciál marad kihasználatlanul, beruházásokat halasztanak el, és munkahelyeket szüntetnek meg
– figyelmeztetett.
A háztartások kereslete is ingatag. A fogyasztói hangulat januárban romlott, miközben a megtakarítási hajlandóság a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott szintre emelkedett. A vállalati szférában szintén gyűlnek a problémák:
a csődök és a fizetésképtelenség miatt bekövetkező üzletbezárások 11 éves csúcsra ugrottak.
Volker Treier, a DIHK kereskedelmi és iparkamara vezető elemzője szerint most kulcsfontosságú időszak következik a kormány számára. "Merz kancellár és kormánya feladata, hogy idén végrehajtsa a reformokat, és a régóta várt fellendülést fenntartható kilábalássá alakítsa" – hangsúlyozta.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Csúcsra járatta kínai beruházásait az EU vezető hatalma
Óriási összeggel próbálnak versenybeszállni a helyi szereplőkkel.
Válságban az orosz hadiipar egyik zászlóshajója: a számok magukért beszélnek
A stratégiai bombázókat érinti a probléma.
Felfedte az orosz vezérkari főnök, mekkora az orosz hadsereg legfrissebb területszerzése
17 települést emleget.
Megszületett az EU óriáspaktuma: a világgazdaság negyedét sikerült új pályára állítani
Modi szerint aláírták "minden megállapodások anyját".
Financial Times: Amerika hajlandó biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de csak nagyon súlyos áron
Kijevnél pattog most a labda.
Megérkezett Amerika repülőgép-hordozó harccsoportja Iránhoz: minden készen áll a katonai akcióra
Trump hamarosan dönthet.
Súlyos vita robbant ki Európa két vezető hatalma között: ezért nem jut Kijev a csúcsfegyverhez
Hiánycikk lehet a Storm Shadow.
Megjelent a kormányrendelet az Otthontámogatás módosításáról
Az éjszaka kihirdették a közszférában dolgozók évi egy millió forintos Otthontámogatását érintő változásokat tartalmazó kormányrendelet. A korábban bejelentettekhez képest egy újabb fon
Devizahiteles perek 2026-ban - Mit adott az EUB döntése az adósoknak?
Devizahiteles perek 2026-ban: mit változtat az EuB C-630/23. számú határozata? Fordulópont a devizahitelesek jogi helyzetében - Mit jelent az Európai >>>>C-630/23. számú ítélete? 202
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?