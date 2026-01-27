Számvetés: mérlegen az elmúlt másfél évtized magyar gazdaságpolitikája

Több mint 30 indikátor segítségével áttekintem, hogy a 2010 óta eltelt fél emberöltő alatt hogyan alakultak a hazai gazdasági-jóléti körülmények európai uniós viszonylatban. A kirajzolódó kép kiábrándító.

„A kormány gazdaságpolitikája […] nem hibátlan […], de tizenöt éve irányában stabil, kiszámítható és állandó” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 2025. májusi küldöttgyűlésén. E manifesztumot a „magyar gazdasági építmény […] több mint buher, mert már 15 éve zakatol és sikeres” gondolattal dúsította az MKIK-val közösen tartott októberi sajtótájékoztatón.

Egy ország gazdaságpolitikájának eredményességét nem önmagában, a kontextusból kitagadva („in vitro”), hanem a természetes környezetébe ágyazva („in vivo”) lehet érdemben értékelni. Amikor tehát például egy politikus azzal próbálja meg elvenni a kritikák élét, hogy 2010-hez képest hány milliárd forinttal költenek többet egy-egy adott területre, akkor tulajdonképpen mondhatná azt is, hogy „egyedem, begyedem, tengertánc”, hiszen a két hangsor nagyjából ugyannyi információt hordoz. Ha a reálérték vagy a GDP-arányos érték változásáról beszélne, azzal már lehetne kezdeni valamit, de valójában ezek is csak félinformációk lennének. Teljes értékű látlelethez ugyanis nem elegendő a kontextust az országhatár kereteihez igazítani, hiszen az egyes gazdaságok nem vákuumban működnek. A lényeg mégiscsak az, hogy

a releváns, nemzetközi összevetésre is alkalmas mutatók hova pozicionálnak egy gazdaságot annak szűkebb-tágabb környezetében.

Ez az összevetés állítja ki ugyanis a bizonyítványt az egyes országok kormányainak gazdaságpolitikájáról.

Írásomban több mint 30 makrogazdasági, kereseti-jövedelmi, munkaerőpiaci, valamint államháztartási mutató esetében vizsgálom meg hazánk európai uniós (EU-27) helyezéseit, 2010-től napjainkig. E megközelítésnek megvan az a nagy előnye, hogy kontrollál a világgazdaságot érintő negatív és pozitív sokkokra. Ha egy sokk minden ország gazdaságát ugyanúgy érintené, akkor értelemszerűen a helyezéseik nem változnának. Nemzetközi sokk hatására a helyezésben történő visszaesés tehát alacsonyabb válságállóságot, sérülékenyebb gazdaságszerkezetet tükröz. Ugyanígy, tartós világgazdasági konjunktúra alatt a helyezésben történő trendszerű visszaesés az adott ország gazdaságának, így gazdaságpolitikájának alsóbbrendűségét jelzi. A cikkben tehát elsősorban a relatív pozíciók alakulásáról fogok beszélni, ezt nem fogom mindig külön hangsúlyozni. Természetesen sem a műfaji, sem a terjedelmi korlátok nem adnak módot ennyi terület részletekbe menő vizsgálatára. A bemutatott kép tehát inkább egy nagytotál arról, kinek mit intézett a kormánya.

Így nézd az ábrákat

Az ábrákon valamennyi indikátornál a legnagyobb értékkel bíró ország áll a dobogó legfelső fokán (azaz kapja az első helyezést), legyen szó keresetről vagy inflációról. Ezzel összhangban az ábrákon a csökkenést pirossal, a növekedést zölddel jelzem. Ha megegyezik a kezdeti év és az utolsó év helyezése, akkor a szín kék. Holtversenynél a helyezéseket átlagolom, vagyis például az első két ország helyezése holtverseny esetén 1,5-1,5. Szürkével jelölöm továbbá a Magyarországon kívüli 10 posztszocialista EU-s ország (PSZ-10) mindenkori legjobb és legrosszabb értékeit közrefogó sávot, benne fehér vonallal a mediánértéket, azaz amely értéknél e 10 ország fele rosszabb, másik fele pedig jobb helyezéssel bír. A sáv így értelemszerűen akár tíz helyezésénél szélesebb is lehet, hiszen a rangsorban a PSZ-10-es országok közé mások is beékelődhetnek. A Magyarországhoz hasonlóan egykoron hendikeppel induló posztszocialista országok teljesítménye kifejezetten jó benchmark a magyar gazdaságpolitika minőségének megítéléséhez.

Az adatokat éves frekvencián fogom vizsgálni, két okból. Egyrészt az összhang miatt, hiszen egyes indikátorokból csak ilyen áll rendelkezésre. Másrészt a helyezések hektikusságának mérséklése érdekében, hiszen ezáltal csökkenthető a vizsgált időszak két végpontja közötti eltérés hektikussága is. Mivel az éves adatok többnyire csak tárgyévet követően, pár hónap késéssel kerülnek publikálásra, ez esetünkben azt jelenti, hogy az idősorok túlnyomó többsége 2024-ben (némelyikük 2023-ban) végződik. Tekintettel arra, hogy a helyzet 2025-ben több területen is érzékelhetően romlott, a következőkben elénk táruló összkép a ténylegesnél feltehetően rózsásabb.

Makrogazdaság madártávlatból (GDP, infláció)

Nézzük meg a két fő makroindikátor, a vásárlóerő-paritáson vett egy főre jutó GDP és az éves infláció terén mutatott teljesítményünket (1. ábra).

Jól kivehető, hogy a kezdeti két évben mutatkozó relatív gazdasági visszaesést egy markáns világgazdasági konjunktúrában sikerült ideig-óráig megfordítani, azonban az első globális kihívások (Covid-járvány, energiaársokk), illetve az EU-s gázfröccsök elapadása nyomán a spanyolfal ledőlt, a sérülékenység napvilágot látott. Az eredmény 3 helyezésnyi visszaesés a vizsgált időszak egészét tekintve. A PSZ-10-es országcsoport mediánértéke eközben ezzel ellentétes utat járt be, ahol a lassú emelkedés mögött két gyengélkedő déli állam, Görögország és Portugália helyzetének változása húzódik meg. De a csoportban vannak olyanok is, amelyek a gazdasági teljesítményük alapján már az EU eredményesebb felének ajtaján kopogtatnak (lásd sáv teteje).

Nézzük az inflációt. Mivel ez egy változást megjelenítő mutató, itt nemigen van értelme a végpontok összehasonlításának (ezért fekete a szín), tehát az összképből érdemes tanulságokat levonni. Látható, hogy a múlt évtized derekát leszámítva a magyar infláció tartósan a legnagyobbak között volt az EU-ban, miközben a PSZ-10-es csoportban voltak olyan országok, amelyek inflációja a legalacsonyabbak között mozgott. A sáv alsó szélének 2022-2023-as megugrása mindenesetre jól érzékelteti azt, hogy e csoport gyengébbjeit jobban megütötte az energiaválság. Nálunk a begyűrűzést az árstopos-rezsicsökkentéses közeg egy évvel elodázta, így 2021 után csak 2023-ban lett ismételten a magyar a legnagyobb inflációjú gazdaság (2021-ben a lengyelekkel voltunk holtversenyben elsők). A vizsgált időszak helyezéseinek átlagát tekintve Magyarország a csúcstartó 5,7-es értékkel, minket követ Észtország 6,13-as és Románia 7,07-es értékekkel.

Azaz, az EU-ban tipikusan nálunk volt a legmagasabb az infláció, ami egyébként a 2004-es csatlakozásunktól napjainkig számított hosszabb időszakot véve is igaz.

Defetista vád tehát az, hogy idehaza ne lenne kormányokon átívelő nemzeti minimum.

Háztartások jóléte (fogyasztás, megtakarítás, kereset, jövedelem)

Vegyük elsőként a háztartások (és az azokat szolgáló non-profit intézmények, NPISH) egy főre jutó fogyasztásának, pontosabban az egy főre jutó tényleges fogyasztásának (AIC) alakulását. Az utóbbi kategória mindent tartalmaz, amit beazonosíthatóan a magánszemély fogyaszt el, de közvetlenül nem feltétlenül ő finanszíroz (pl. igénybevett közegészségügyi szolgáltatás). A 2. ábra a vásárlóerő-paritáson vett helyezésünk alakulását mutatja.

Az Eurostat az ábra alapjául szolgáló (AIC PPP-vel számolt) AIC PPS-t százra kerekítve adja meg, de a nem kerekített érték is kiszámolható, ehhez minden szükséges kellék adott. A kerekítésnek esetünkben azért nincsen jelentősége, mert a kerekítetlen lefutás csupán a vizsgált időszak közepén, pár év esetében tér el minimálisan a látottaktól. A magyar tényleges fogyasztás tehát 4 helyet visszaesve az utolsó előtti helyre érkezett meg, trendszerű visszaesésnek adva egyértelmű tanújelét. Érdekességképpen, a fogyasztási cikkek korábbi osztályozásán (COICOP’2018 helyett COICOP’1999-en) alapuló adatközléssel számolva a visszaesésünk 5 helyezés, ami utolsó helyezést jelent 2024-re. Az Eurostat a PPS értékek mellett egyébként még közli az EU-27-hez viszonyított indexet is, de csak egész számra kerekítve. Így fordulhat elő például az, hogy ott 2024-ben Magyarország nem egyedül, hanem Bulgáriával holtversenyben utolsó előtti.

Ennél a pontnál szokott felcsendülni a „magyarok viszont többet takarítanak meg” szólam. Egyesek egyenesen úgy vélik, hogy az alacsony fogyasztást az EU-s viszonylatban magasabbnak számító hazai megtakarítási ráta ellensúlyozza. E magyarázat szerint tehát egy 1000 eurós jövedelemből 100-at megtakarító, azaz 10 százalékos megtakarítási rátájú ember jobb élethelyzetben van, mint egy 2000 eurós jövedelemből 100-at megtakarító, azaz 5 százalékos megtakarítási rátájú ember, mely sarkított példa jól rávilágít arra, hogy ezen érvelés nem abszolutizálható, azaz legfeljebb hasonló jövedelemszintek mellett értelmes. Ráadásul a megtakarításiráta-statisztika vetítési alapja a rendelkezésre álló jövedelem, és nem az AIC-vel egyébként paritásban álló korrigált rendelkezésre álló jövedelem, tehát ennyiben is inkonzisztens az alacsony AIC-t egy magasabb megtakarítási rátával mentegető védőbeszéd.

De vannak a mundér becsületét fifikásabban védelmező szólamok is. Ezek azok, amelyek a megtakarítások hatalmas tömegére hivatkoznak. Itt szokott elhangozni az a széles tömegek mindennapi tapasztalatával minden bizonnyal összhangban lévő mondás, miszerint a háztartások átlagban több tízmillió forintnyi betéten, részvényen stb. ücsörögnek. Nem költik el, hanem csak néha-néha fejest ugranak bennük, mint Dagobert bácsi – tehetnénk hozzá. A megtakarítások bősége persze egyenetlen eloszlás híján is biztosíthatná a táptalajt ahhoz, hogy olyan produktív vállalati beruházások sarjadjanak ki, amelyek megalapozzák a majdani magasabb jövedelmet, és ezáltal a magasabb fogyasztást. Ez az elvi síkon koherens gondolat azonban a gyakorlatban értelmét veszti, ha már az alapozás sem sikerül megfelelően, például a Magyarországon is látott, magas helyett alacsony jövedelmi szintekre hivatott gazdaságszerkezet rögzülésével.

Az életszínvonal-magyarázatokban a megtakarítások nagyobb tömegére való hivatkozással szemben tehát két ellenérv hozható fel: a már említett egyenetlen eloszlás, illetve az adatok bizonytalansága. Vegyük először az adatok megbízhatóságának kérdését. Ennek kapcsán a következő, nem túl kellemes körülményre szeretném felhívni a figyelmet: az Eurostaton elérhető nemzeti számlás megtakarítási idősor gyökeresen másképp festett 2024-ben mint 2025-ben. A frissített idősorban például a 2022-es évre megjelent 1000(!) milliárd forintnyi többletmegtakarítás (lásd 3. ábra).

2025 júliusában kérdésemre az Eurostat megerősítette, hogy az eltérés hátterében az adatok nagyrevíziója áll. Nagy különbözetek egyébként nem csak nálunk, hanem más országok esetében is előfordultak, mind pozitív, mind negatív irányban láttam rá példát. Mindeközben az AIC idősora lényegében nem változott, vagyis a fogyasztás a megtakarításhoz képest nagyságrendekkel robusztusabb mutató.

De nem csak a mérési bizonytalanság, hanem a szélsőséges mögöttes eloszlás miatt sem javasolnám a nemzeti számlás megtakarítási statisztikára való hivatkozást. Már az MNB „Miből élünk?” című háztartási felméréssorozatának 2023-as állomásából is kiolvasható, hogy miközben a háztartások teljes jövedelmének közel fele a felső jövedelmi ötödnél landolt, addig ugyanezen ötöd fogyasztása a teljesnek kevesebb mint harmadát tette ki, azaz a megtakarítások a fogyasztással ellenétben sokkalta erősebben koncentrálódtak. A jövedelmi egyenlőtlenség ráadásul azóta szignifikánsan megugrott, a Gini-index régóta nem látott magasságokban jár (lásd Hornyák József 2025. decemberi írását). A közelmúlt reprezentatív felmérései is azt a képet közvetítik, hogy a megtakarítási koncentráció akárcsak az elmúlt évet is tekintve jelentősen nőtt (az Ipsos 2025. júliusi felmérése szerint az emberek immár fele él hónapról hónapra). Az egy főre jutó tényleges fogyasztás trendje tehát bizonyosan plauzibilisebb indikátora az általános anyagi jólét alakulásának, mint a megtakarítás trendje, vagy a kettő együttesének, a (nemzeti számlás) korrigált jövedelemnek a trendje.

Nézzük meg akkor, hogy ezen állításom összhangban van-e azzal a képpel, amit más, jóléttel szintén kapcsolatba hozható mutatók közvetítenek, úgymint a munka értéke, azaz a nagybruttó átlagkereset vagy más néven egységnyi munkaerőköltség (ULC, nemzeti számla alapján), illetve a háztartások egy fogyasztási egységre jutó jövedelme (EU-SILC, mikrocenzus alapján). Vegyük elsőként a nagybruttó átlagkeresetet (4. ábra bal oldal).

Ez a mutató nem csak a munkavállalóra, hanem a munkáltatóra rakódó közterheket is magában foglalja, azaz a bruttó keresetnél tágabb kategória. Korábban a munkáltató a keresetek után változatos fantázianevek alatt futó járulékok és adók elegyét fizette, de ezek pár éve szochóvá egységesültek. A nagybruttó kereset azt mutatja meg, hogy a munkaerőnek mekkora presztízse van, azaz hogy mennyit tud és/vagy hajlandó fizetni érte a munkáltató. A nagybruttó átlagkereset tehát jó proxyja annak, hogy átlagban milyen minőségű munkahelyek vannak Magyarországon. Az ábráról jól kivehető, hogy helyzetünk már a vizsgált időszak kezdetén sem volt acélos, de még innen is 4 helyet estünk vissza, megérkezve a sereghajtók közé. Ebben természetesen szerves része volt annak, hogy a nagy számban létrehozott új munkahelyek zöme alacsony hozzáadott értékű volt, rontva az átlagos értéket.

A magyar munka folyamatos nemzetközi leértékelődése azonban nem pusztán a magyar gazdaság alacsony átlagos teljesítőképességének, hanem legalább ennyire az osztozkodási viszonyok eltolódásának lenyomata, azaz hogy a magyar GDP-ből egyre kisebb szelet jutott egyre nagyobb számú munkavállalónak (4. ábra jobb oldal). Ez merőben eltér az EU-s viszonyoktól, amit jól illusztrál a 4 helyezésnyi visszaesésünk.

Sőt, totális ellentéte a PSZ-10-ben zajló folyamatoknak, ahol a mediánérték markáns növekedése jól szimbolizálja a munka helyzetének erősödését.

Abból pedig, hogy ez az egyre kisebb szelet is egy viszonylag gyenge GDP-ből származik, szükségszerűen adódik a már bemutatott alacsony kereseti szintünk. Mindezek a munkaállam szólamának ködét átütve jól megvilágítják az érdekérvényesítési képességek valódi, erősen kiegyensúlyozatlan hazai viszonyait. De ami ennél is lényegesebb, e térvesztés a magyar kormány szándékolt politikájának a következménye. E kérdéskörre később még visszatérek.

A háztartások jövedelmének zömét a keresetek teszik ki, de a teljes jövedelmük ennél összetettebb, például szociális alapon kapott transzferek is részét képezik. Nézzük meg akkor, hogy mi a helyzet, ha a kereseten túli jövedelmeket is figyelembe vesszük, és mindezt adózás után (5. ábra).

Az ekvivalens jövedelem az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet jelenti, azaz a mutató figyelembe veszi, hogy például egy gyermek kevesebbet fogyaszt, mint egy felnőtt, tehát kevesebb rá eső jövedelemmel is ugyanolyan nívón áll, mint egy felnőtt nagyobb rá eső jövedelemmel. Az ábra világossá teszi, hogy a munkajövedelmeken túli többletelemek figyelembevétele semmit sem változtat az eddig megfigyelt összképen. Akár az átlag-, akár a mediánjövedelmet nézzük, 2-4 hely visszaesésével a magyar háztartások az utolsó előttiek vagy az utolsók, miközben a PSZ-10-es csoportnál egyértelműen kirajzolódik a más mutatók kapcsán is már megfigyelt fokozatos felzárkózás.

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a magyar háztartások (relatív értelemben) tartós lejtmenetben lévő tényleges fogyasztása teljes mértékben összhangban van a tartós lejtmenetben lévő nagybruttó keresetükkel, illetve mikrocenzuson alapuló jövedelmükkel. Az AIC tehát az anyagi jólét egy kompetitív proxyja. Itt érdemes visszamutatni egy már említett, súlyos diszkrepanciára, nevezetesen, hogy a háztartások e három statisztika által lefestett helyzete és a nemzeti számlás jövedelmi adatok alapján kirajzolódó helyzete obszcén mértékben tér el egymástól. Az utóbbi szerint a magyar háztartások korrigált jövedelmi helyzete az EU-ban (PPS-ben mérve) konkrétan javult! És mégis hogyan? Alapvetően a már említett nagyrevízió nyomán, azon belül az időben egyre nagyobb számokkal kiigazított megtakarítási adatoknak köszönhetően (lásd 3. ábra).

Munkaerőpiac (aktivitás, munkanélküliség, vendégmunka)

A háztartások gyenge jövedelmi adatainak felemlegetésére gyakorta jön az a replika, hogy „de legalább mindenkinek van munkája, aki dolgozni akar”. A 6. ábra mutatja az aktivitási ráta és a munkanélküliségi ráta terén mutatkozó helyzetünket. Az előbbi a gazdaságilag aktívak (dolgozók és álláskeresők) aránya a munkaképes populáción belül, az utóbbi pedig az állást keresők aránya a gazdaságilag aktív populáción belül.

A vizsgált időszakban a magyar gazdaságpolitika talán leglátványosabb sikere az aktivitás ugrásszerű növekedése.

15,5 helyezésnyi előrelépéssel az EU sereghajtói közül a 7. helyre sikerült felkapaszkodni, megelőzve a PSZ-10-es országok többségét (6. ábra bal oldal). Bár a létrejött új munkahelyek nagyobb része alacsony hozzáadott értéket képvisel, a folyamatnak kétségtelenül voltak a gazdaságon túlmutató vonatkozásai is, nevezetesen a munkaerőpiacról korábban kisodródottak reintegrációjával járó pozitív pszichés töltet. Az idő előrehaladtával ellaposodó görbéből azonban az sejlik fel, hogy az adott feltételrendszer mellett EU-s viszonylatban nagyjából ez a legnagyobb elérhető aktivitás.

A munkanélküliségi ráta kapcsán a magyar teljesítmény szintén ugrásszerűen javult a kezdeti években, egy rövidebb időszakra az EU élvonalába jutva, de a trend már a Covid-járvány előtt megfordult, vagyis egyre több ország kezdett minket visszaelőzni (6. ábra jobb oldal). A javulás persze még így is tekintélyes, 8 helyezés (ugyanennyi a 15-74 közötti korosztályt vizsgálva is). Ha azonban a trendszerűen javuló PSZ-10-es mediánhoz való viszonyunkat nézzük, akkor kevésbé kedvező a kép. A medián környékéről indultunk, és egy nagy vargabetűt leírva nagyjából ugyanoda tértünk vissza, ilyen értelemben tehát nem volt előrelépés. A munkanélküliségi adatok romlása visszavezethető a feldolgozóipari monopóliumokra és oligopóliumokra alapozó, extenzív növekedési modell magas globális kitettségére. Ez az a növekedési modell, amely az EU sereghajtóinak járó nagybruttó keresetszintet tudja csak kitermelni.

A kormány – a szembenézést elodázandó – nem habozott a szerkezetváltást végrehajtani nem óhajtó, eleve az antikompetitív környezet biztosításának ígéretével idecsábított nagyvállalatok segítségére sietni. Előzékenyen megnyitotta a kaput a harmadik világbeli munkavállalók előtt, rögzítve azok kiszolgáltatottabb státuszát (például a kollektív szerződés alóli mentesítéssel), azaz növelte az egyensúlyi bér emelkedése ellen ható erőket. A sulykolt, félrevezető narratívával ellentétben ugyanis nem az a kérdés, hogy mennyi álláshely nincsen betöltve, hanem az, hogy ezek az álláshelyek ugyanazokkal a kondíciókkal vannak-e meghirdetve, mintha nem is létezne a vendégmunkás-opció (értelemszerűen nem). A választások közeledtével persze optikailag jól fest a vendégmunkás-kvóta lefelezése, de a bezuhant ipar mellett ennek a lépésnek nem volt tétje, nem került semmibe. Éppen ezért nem a pillanatnyi, hanem a perspektivikus elképzelésekkel érdemes foglalkozni, e tekintetben pedig a kormányfő az MKIK 2023. márciusi évnyitóján világosan fogalmazott: „Magyarországnak a következő egy-két évben szüksége lesz 500 ezer új munkaerőre”. A 6. ábrából érzékelhető, hogy ez nemigen menne belső forrásból, bármi is van kommunikálva. Mindez pedig – a meglévő gazdaságszerkezettel karöltve – a keresetek alacsony szinten mozgó pályáját vetíti előre.

Államháztartás (redisztribúció, centralizáció, egyenleg, adósság, kamat, kiadási szerkezet)

Az állam helyzetének vizsgálatát nem szűkítem le a központi költségvetésre, hanem valamennyi alrendszer (központi költségvetés, önkormányzatok, társadalombiztosítás, szövetségi állam esetében a szövetségi költségvetés) konszolidált egészét veszem górcső alá. Ennek egyszerűen az az oka, hogy az egyes országok esetében merőben eltérhet az, hogy bizonyos feladatokat (pl. egészségügy) mely alrendszerek milyen arányban finanszíroznak. Magyarországon például az önkormányzatiság a 2010-es évektől háttérbe szorult, vagyis az államháztartás folyamatai már régóta a központi költségvetés akaratát tükrözik. Nézzük meg először azt, hogy mekkora újraelosztó a magyar állam, és hogy e mögött mi a fedezet (7. ábra).

Látható, hogy a magyar állam GDP-arányos költekezése (redisztribúciós ráta) mindig is a legnagyobbak közé tartozott a PSZ-10-es csoportban. Sőt, 2018-ban, illetve 2022-ben, vagyis a választási években még e csoport mértékét is túlszárnyalva folyt a költekezés. Mindezt úgy, hogy a GDP-arányos bevételei csökkentek (centralizációs ráta). Ezek eredőjénél, azaz az államháztartás egyenlegénél helyzetünket a 8. ábra mutatja bal felül.

Az államháztartási egyenleg trendszerűen zuhanó adatai (-11,5 helyezés) kérlelhetetlenül mutatnak rá arra, hogy a magyar állam egyre fokozódó mértékben merészkedett túl aktuális lehetőségein.

Ráadásul e metamorfózis már a múlt évtized példátlan világgazdasági konjunktúrája alatt is zajlott, vagyis hősünk nem csupán télen szeretett volna hangyakontóra hegedülni. Az időszak végére az EU-ban már nálunk mutatkozott az egyik legnagyobb diszkrepancia a takaró mérete és a nyújtózkodás mértéke között. Külön teljesítmény, hogy ezt még csak nem is kifejezetten kicsi centralizáció mellett sikerült elérni. A közhiedelemmel ellentétben e folyamat kapcsán nem pusztán az adósság után fizetett kamatterhek elburjánzásáról van szó. Ehhez elég megnézni az elsődleges egyenleg, azaz az államháztartás kamatfizetés nélküli egyenlegének 2012 utáni drasztikus romlását (8. ábra jobb felül). Kétségtelen, a 2023-as és 2024-es megszorítások nyomán határozottan javult az elsődleges egyenleg, ami persze a háztartások szemszögéből kevésbé volt kellemes. Mindezekből szükségszerűen következett, hogy a GDP-arányos adósságszint terén kezdetben javuló pozíciónk idővel ismét romlani kezdett, végül visszaérkezve oda, ahonnan másfél évtizeddel ezelőtt indultunk (8. ábra bal alul). Vegyük észre, hogy az adósságmutatónál mind a kiinduló, mind az végső évek már egy olyan magyar pozíciót mutatnak, amely rosszabb bármely PSZ-10-es országénál.

Az államadósság után fizetett kamatok tekintetében Magyarország GDP-arányosan mindig is a legnagyobb terhet cipelő országok közé tartozott (8. ábra középen felül). Bár az előző évtized derekán volt észrevehető javulás e téren, a válságok beköszöntével ezek az eredmények szertefoszlottak.

Immár Magyarországot nyomasztja a leginkább az EU-ban a kamatfizetés terhe.

Kiemelendő az is, hogy e mutatónál még az adósságszintnél látottaknál is megdöbbentőbb az a szakadék, ami hazánk és a PSZ-10-es országok között tátong. A múlt évtized közepét leszámítva – amikor pár évig Horvátországra nehezedett a magyarral azonos GDP-arányos kamatteher –, akár négy-öt helyezéssel is felülmúltuk e csoport legrosszabbját (Horvátország egyébként azóta már csatlakozott az euróövezethez).

Egy EU-s szinten a közepesnél némileg nagyobb GDP-arányos államadósságból persze még nagyon nem következne automatikusan a legmagasabb kamatfizetési teher. Ehhez szükség van a kiugróan magas kamatokra (kamatteher = adósság ∙ kamat). A maastrichti konvergenciakritériumokban szereplő kamatszint, azaz a 10 éves lejárat környéki állampapírkamatok esetében már a múlt évtized közepétől folyamatosan romlottak a pozícióink (8. ábra középen alul; Észtország hiányos adatsora miatt ezen az ábrán csak 26 ország van rangsorolva). Tehát például Olaszország azért tudja a magyarnál GDP-arányosan kétszer nagyobb adósságát a magyarnál GDP-arányosan kisebb kamatteherrel fenntartani, mert a kamatszintje sokkal alacsonyabb. A monetáris politikának elsősorban a hozamgörbe rövid oldalának befolyásolására vannak erős eszközei (már ha éppen nem a forint trendszerű leértékelésén munkálkodik, mert azzal persze közvetve a hosszú oldalt befolyásolja), a hosszú oldal inkább már a reálgazdasági várakozásokat tükrözi. Éppen ezért a hosszú kamatok (mint például a piaci lakáshitelkamatok) csökkenésének és stabilizálódásának nulladik feltétele a fiskális politikába vetett bizalom kellő mértéke. A bizalom felépítésének hathatós eszköze az ún. kiszámíthatóság, amely definíció szerint antagonistája az ársapkás, kamatplafonos, különadós, utalványos stb. ad-hoc – más szóval buhera – megoldásoknak.

Láthattuk tehát, hogy a magyar állam relatíve sokat költ. Nézzük meg akkor, hogy mire is ment el az adófizetők pénze (9. ábra).

A kormányzati kiadásokat a statisztika (COFOG) 10 főcsoportba sorolja be. Ebből három neuralgikus területet emeltem ki: gazdaság, egészségügy, szociális szféra. Feltüntettem ezek összkiadás arányában, illetve GDP arányában mutatkozó helyzetét is. Az előbbi kifejezi az állam preferenciáját, hiszen ha valamely területre a saját összkiadásához mérten sokat költ, akkor azt azért teszi, mert fontosnak tartja, és persze fordítva, ha valamely területre relatíve keveset költ, akkor abból az következik, hogy nem tartja fontosnak. Az utóbbi, azaz a GDP-arányos mutató esetén ez az összefüggés direkten nem értelmezhető, hiszen az nem független az újraelosztás mértékétől (redisztribúciós rátától). Például 2023-ban a nemzetközi óriásvállalatok központjait határain belül tudó, ezért számszakilag hatalmas GDP-vel bíró Írország csupán a GDP 5,2 százalékát költötte egészségügyre, amivel az EU-ban a negyedik legkevesebbet költő ország volt (Magyarország 4,1 százalékkal volt az utolsó), miközben a kiadások arányában a legelső volt 22,8 százalékos értékkel (Magyarország 8,2 százalékkal itt is az utolsó volt). Írországban tehát úgy tud prioritás lenni az egészségügy, hogy a hatalmas GDP-ből már egy kisebb szelet is bőséges finanszírozást biztosít.

Ami viszont bizton elmondható, hogy ha valamely országnak alacsony a GDP-je, és még a saját lehetőségeihez képest is keveset is költ egy területre, akkor a GDP-arányos mutatóban is rosszul fog szerepelni. Erre eklatáns példa Magyarország, amely egészségügyi kiadása mindkét mutatóban az eleve nem túl acélos kiinduló pozíciókból szépen az utolsó helyre süllyedt (9. ábra középső oszlop). A 2020-as kiugró érték ne tévesszen meg senkit, e mögött egyebek mellett a fürkészek és portyázók által 300 milliárd forintért felhajtott 17 ezer lélegeztetőszerű gép áll. E több helyezésnyi átmeneti ugrás kétségbevonhatatlanul jelzi, hogy a vonatkozó költések európai viszonylatban is orbitális léptékűek voltak.

Az egészségügynél is sokkalta látványosabb az az ignorancia, amivel a szociális terület szembesült (9. ábra jobb oszlop). A kiadásarányos mutatóban konkrétan öt év alatt sikerült 12 helyet visszalépni az EU-s rangsorban, elérve az utolsó helyet. A GDP-arányos mutatóban sem sokkalta jobb a helyzet, ott is sikerült megközelíteni a padlót. Mindezt a PSZ-10-es csoportot jellemző folyamatoktól teljesen elszakadva.

De akkor mi volt fontos a kormánynak, és miért? Ezeket illetően a kormányfő nem hagyott semmi kétséget: „Amikor jóléti vagy szociális kiadásra megy el a pénz, akkor kell nagyon észnél lenni. Amikor a gazdaságnak adod a pénzt […], ott kisebb a kockázat […], az a gazdaság teljesítőképességét növeli” – fogalmazott 2025 októberében az Economx Money Talks podcastban. És valóban, a gazdasági kiadások területén a szociális szférához hasonlóan szédületes változások játszódtak le, csak éppen ellentétes előjellel. Mutatótól függően 9-13 helyet ugrottunk előre és váltunk az első vagy második leginkább gazdaságra költő országgá (9. ábra bal oszlop). Itt elsősorban a nagyvállalatoknak nyújtott vissza nem térítendő támogatások, adókedvezmények, támogatóinfrastruktúra-építések (pl. autópálya) ezermilliárdjaira kell gondolni. Azonban ha ezt valaki összeveti a GDP-nél és főleg az életszínvonalnál korábban látott eredményekkel, akkor különösebb mélyelemzés nélkül is konstatálhatja a nettó jelenérték negatív előjelét. Elemi tanulság, teljesen felesleges nitrometánt tölteni egy Zaporozsecbe, mert csak a motorja fog felrobbanni, jobb teljesítmény eléréséhez előbb az autót kell lecserélni.

Gazdaságfilozófia (fókuszpontok, GDP dekompozíciója)

Az eddig tárgyaltakból jól kiviláglik, hogy az orbáni gazdaságpolitika a szimbolika szintjén hangsúlyosan kínálatoldali. A példaképeként tekintett reagani-thatcheri gazdaságpolitikákhoz képest azonban paradigmatikus eltérést jelent az, hogy míg azok a szabadpiaci mechanizmusokban, a verseny hatékonyságmaximalizáló erejében bíztak, addig a hazai változat a nyertesek kézi kiválasztása, az etatista megoldások mellett tette le a voksát (közvetlen támogatások primátusa, piaci árak és kamatok szabályozó szerepének kiiktatása stb.). Az egyedüli közös metszet a munkavállalók érdekérvényesítő képességnek jogszabályi úton történő marginalizálása, beleértve a szakszervezet-ellenességet. A magyar miniszterelnök által vallott trickle-down economics – vagyis hogy koncentráljunk a gazdaságra, így majd annak fellendülésével a jólét lecsorog az alsóbb néprétegekhez is – azonban még az amerikaiak vagy a britek esetében sem működött, legalábbis abban az értelemben nem, hogy megállította volna a társadalom jövedelemi-vagyoni széttartását. Kardinális különbség mindenesetre az ottani és az itteni megoldások között, hogy míg az ottaniak egy hosszabb távon is működőképes gazdasági mechanizmust hoztak létre, az itteni annak az enciklopédikus gazdaságtörténeti tudásnak adja újabb példázatát, hogy egy központi tervező soha nem tudja átlátni a folyamatok teljes komplexitását, nem tud számolni minden lehetséges következménnyel, vagyis folyamatos okvetetlenkedésével inkább csak kárt tud okozni.

Nemzetközi összevetésben jól azonosítható törekvése volt a magyar gazdaságpolitikának a háztartások fogyasztásának visszafogása, a beruházások felpumpálása, a tőkejövedelem növelése.

Bár mindez már az eddig áttekintettekből is jól érzékelhető, de ha a GDP-t elemeire bontjuk, akkor az egyes elemek arányából, illetve ezen arányok (hangsúlyok) markáns átrendeződéséből kristálytisztán kiolvasható. A GDP három megközelítésben is felbontható, itt most a kiadások célja és a jövedelmek keletkezése szerinti két változatot fogom röviden vázolni. Nézzük elsőként a kiadási megközelítést (10. ábra).

Láthatjuk, hogy a magyar háztartások (plusz NPISH) GDP-arányos fogyasztása a PSZ-es csoportban már a vizsgált időszak kezdeti éveiben a legalacsonyabbak közé csúszott le, amely hullámvölgyből az időszak végére sem tudott visszakapaszkodni (10. ábra bal felül). A közkeletű vélekedéssel szemben tehát a magyar háztartások önerőből finanszírozott fogyasztása GDP-arányosan sohasem szárnyalt. Ami a helyezést illeti, ahogyan arra már fentebb felhívtam a figyelmet, a GDP-arányos mutatók értékelésekor tekintettel kell lenni magára a GDP szintjére is. A tipikusan alacsonyabb GDP-vel rendelkező EU-s országoknál (mint amilyen a PSZ-10-es csoport tagjainak többsége) értelemszerűen csak egy magasabb GDP-arányos fogyasztással lehet biztosítani az e kontinensen minimálisan elvárt életszínvonalat. Ezért jobb tehát a helyezésük ezen indikátornál sok nyugat-európai országéhoz képest.

Szembeötlő, hogy pár év alatt a GDP összetétele példátlan módon tolódott el a beruházások irányába, az utóbbi időszakban viszont – egyebek mellett az EU-s pénzáram akadozása és a kormányzati megszorítások nyomán – megindult egy visszarendeződés (10. ábra középen felül). Álláspontom szerint itt elsősorban nem azon kellene keseregni, hogy csökkentek a beruházások, hanem sokkal inkább arra kellene egyenes választ adni, hogy hogy’ az ördögbe sikerült az 50-es éveket idéző, a 2022-es csúcson közel 35(!) százalékos beruházási ráta mellett ilyen csekély növekedést elérni (Madár István 2024. szeptemberi írása már boncolgatta a lehetséges okokat, például a túlárazást). Amíg ez nincsen teljes körűen tisztázva és kimondva, miért is kellene változatlanul ugyanabba az alacsony hatásfokú kazánba lapátolni a fűtőanyagot? Erre a mélyszerkezeti problémára egyébként már a 2010-es évek második felében, azaz már az „aranykor” idején lejtmenetbe forduló nettó exportpozíció (export mínusz import) is rámutatott (10. ábra jobb felül). Fontos, hogy e mögött nem pusztán az import emelkedése, hanem az export csökkenése is állt. Az utolsó egy-két évben történő részleges visszarendeződésnél szintén ez a helyzet, itt viszont a – többek között a stagnáló ipar nyomán – bezuhanó importpozíció jobban csökkent, mint az exportpozíció.

A kormányzat fogyasztási célú kiadásai két részre oszthatók (10. ábra alsó sor): közösségi célokat szolgáló kiadásokra (közrend, védelem stb.), illetve egyéni célokat szolgáló kiadásokra (egészségügy, oktatás stb.). E két láb idehaza durván hasonló nagyságot képvisel. Emlékeztetőül, a háztartások saját fogyasztási kiadásait kiegészítve ezen egyéni célú lábbal adódik az AIC. Nem ábrázoltam külön, de a GDP-arányos AIC (azaz a 10. ábra bal felső, illetve középső alsó mutatójának kompozitja) esetében több évben, összességében a teljes időszak több mint harmadában a magyar érték volt az utolsó a posztszocialista régióban. Tehát ilyen értelemben is nehezen lehetne a magyar háztartásokat túlfogyasztással vádolni. Láthatjuk tehát, hogy a magyar állam trendszerűen egyre kevesebbet költött olyan fogyasztása, amelyeket az egyének közvetlenül is érzékelni tudnak (10. ábra közép alsó). Ezzel szinte skizofrén kontrasztban van az a magyar állam, amely szinte töretlenül a legtöbbet költi olyasmikre, amiknek az eredménye az egyén szintjén egyáltalán nem kézzelfogható (10. ábra jobb alsó). Ezek az indikátorok tehát ugyanazt a történetet mesélik el, amellyel korábban már más metszetekben szembesültünk. Kisarkítva, a kormányzat bődületesen sokat költ utakra (közösségi cél) és megrendítően keveset egészségügyre (egyéni cél).

Más szemszögből, de természetesen ugyanezekre világít rá a GDP jövedelmek alapján történő megbontása is (11. ábra).

A bruttó keresettömeg GDP-aránya nemzetközi összevetésben 2010 és 2019 között trendjében markánsan csökkent (11. ábra középen felül). Ez döbbenetes alulfinanszírozottságot implikál, ha figyelembe vesszük, hogy eközben Magyarországon az ötödik, az egymilliósnál kisebb munkaerőpiacú országokat nem számítva pedig a második legnagyobb ütemben nőtt a foglalkoztattak száma (Írország után). Az ezt követő időszakban lezajló pozíciójavulás során csupán annyi történt, hogy a magyar munkásoknak jutó GDP-szelet próbált visszakapaszkodni a PSZ-10-es csoport mediánjához (2010-ben még jóval e fölött volt). E korábbi nívóhoz történő visszatérési kísérletet szokták egyesek „túlzott bérkiáramlásnak” hívni. A bruttó bértömeg azonban csak az érem egyik oldala, hiszen a munkáltató által a munkavállaló után fizetett szocho maga is a munkaerő kompenzációjának a része. Ezt a tétel viszont maga a kormány csökkentette több lépésben drasztikusan (11. ábra jobb felül), az adókulcs 27 százalékról 13 százalékra csökkentésével.

A két tétel, a bruttó bértömeg és a szocho-tömeg együttesének, azaz a nagybruttó bértömegnek a visszaesését a 11. ábrán bal felül láthatjuk (illetve láthattuk a 4. ábrán is). A GDP-ből a munkásoknak tehát relatíve egyre kisebb szelet jutott. Ezzel ellentétben a tőke pozíciója trendszerűen nagyjából ugyanannyival javult, mint amennyivel a munkáé romlott (11 ábra: bal alul +3,5 helyezés versus bal felül -4 helyezés). Ez az antagonizmus maga az orbáni gazdaságfilozófia veleje. Az ornamense pedig a termékek folytatólagosan második legmagasabb mértékű adóztatása (áfa, jövedéki adó, távközlési adó stb.; 11. ábra középen alul).

Különös, hogy míg a kormányzat az áfacsökkentéssel szemben annak vállalatok általi lenyelését hozza fel folyamatosan ellenérvként, addig az analóg jelenség a keresetek kapcsán – vagyis hogy a szocho csökkentését a vállalatok lenyelik – a kormányzatot láthatóan nem zavarja. Ez utóbbi esetben tehát a kormány számára kizárólag a foglalkoztatásnövelés az egyedüli szempont, vagyis az, hogy ez egyébként a munkavállalók kontójára megy, nem releváns (a kapcsolódó megszorítás kifejező szemléltetőpárja a 11. ábra jobb felső és a 10. ábra közép alsó alábrája). Lehet persze a különadókra mutogatni, mármint hogy a lenyelés ezt kompenzálja, csak nem érdemes, ugyanis ez a folyamat már 2010 óta, tehát már jóval azok bevezetése előtt is megfigyelhető volt. A makroaggregátumok persze sokszor nem fednek fel minden fontos részletet a tőke-munka jövedelemarány eltolódásának történetéből. Példának okáért, ahogyan a háztartási megtakarítások, úgy a vállalati bruttó működési eredmény (és vegyes jövedelem) esetében sem egyenletes az eloszlás. A stagnáló magyar kis- és középvállalkozások zömének egy gyorsabb béremelkedés valóban kigazdálkodhatatlan teher, a működési eredmény zömét magáénak tudó magyar és külföldi nagyvállalatok részéről viszont ugyanennek a hangoztatása inkább csak számító kommunikáció.

Konklúzió

A magyar állam az újratőkésítés jelszavával gigantikus pénzeket juttatott egyes hazai és külföldi szereplőknek. E pénzek tekintélyes részét a magyar munkavállalóktól elvett összegből fedezte. Tehette ezt az átcsoportosítást észrevétlenül, hiszen a bruttó kereset jó része már a rendszerváltás hajnalán – a munkára rakódó összteher valódi mértékének elleplezése céljából – ki lett szervezve mint „munkaadókat terhelő” járulék, vagyis e rész felett már az állam diszponált. Az újratőkésítési modell azonban nem hozta el a várt növekedést, többek között a kontraszelekció miatt. Az államháztartás fokozódó egyensúlytalansága ellenére továbbra is csúcsra járatott, de változatlanul eredménytelen gazdaságélénkítés szükségszerűen járt együtt a közszolgáltatásokra fordítható források drasztikus beszűkülésével, így a szolgáltatási színvonal leromlásával. A hanyatló közszolgáltatások, valamint a gazdaságszerkezetből adódóan alacsonyan rekedt keresetek kettőséből nem jöhetett ki más, mint a (relatív) életszínvonal általános hanyatlása.

