Tömeges leépítést jelentett be egy óriásvállalat

A tőzsdefelügyelethez benyújtott dokumentum szerint

a Pinterest a dolgozók15 százalékát tervezi elbocsátani, a leépítés várhatóan szeptember végéig, a harmadik negyedév zárásáig lezárul.

A közösségimédia-platform az átszervezéssel erőforrásait az AI-fejlesztő csapatok felé csoportosítja át, és az AI-alapú termékek kidolgozását helyezi a stratégia középpontjába. Emellett átalakítja értékesítési és marketingfolyamatait is. A vállalat az átszervezés költségét 35–45 millió dollárra becsüli.

A Pinterest célja, hogy a mesterséges intelligenciát a platform minden területén hasznosítsa, és ezzel személyre szabottabb tartalmakat kínáljon a felhasználóknak. A cég tavaly októberben egy új online vásárlási eszközt vezetett be, amelyet automatizált hirdetési megoldásokkal egészített ki. Ezek a fejlesztések a TikTokkal, valamint a Meta Facebook- és Instagram-platformjaival folytatott versenyben erősíthetik a vállalat pozícióját.

"Az AI-ba és a termékfejlesztésbe fektetett befektetéseink megtérülnek" – mondta Bill Ready vezérigazgató novemberben.

Élen járunk a vizuális keresésben, platformunkat pedig egy 600 millió felhasználót kiszolgáló, AI-alapú vásárlási asszisztenssé alakítottuk.

A Pinterest messze nem az egyetlen vállalat, amely a mesterséges intelligenciára hivatkozva hajt végre leépítéseket. A Challenger, Gray & Christmas tanácsadó cég adatai szerint

tavaly az Egyesült Államokban mintegy 55 ezer embert bocsátottak el ilyen indokkal.

Egyes szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a technológia sokszor csak ürügy: egyre több cég végez úgynevezett "AI-kisöprést", vagyis az új technológiára hivatkozva rejti el a költségcsökkentésből vagy más üzleti problémákból fakadó elbocsátásokat.

