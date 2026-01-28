Fellendülést reméltek, de már a rajt előtt jött a hideg zuhany Európa gazdasági nagyágyújának

A jelentés szerint 2025-ben mindössze 0,2 százalékos GDP-növekedést ért el Európa legnagyobb gazdasága, így csak szűken kerülte el a harmadik egymást követő év stagnálását vagy visszaesését. A kormány úgy értékeli, Németország továbbra is lemaradásban van más nagy iparilag fejlett országokhoz képest, különösen az ipari ágazatok maradtak válságban.
A gazdasági kilátások romlását a kabinet részben azzal magyarázta, hogy 2025 második felében gyengébb volt a fellendülés, mint várták, és ennek hatása áthúzódott 2026 elejére is.
Bár a kormány több milliárd eurós programokkal - infrastruktúra-modernizáció, klímavédelem, a Bundeswehr megerősítése - próbálja élénkíteni a gazdaságot, ezek a kiadások lassabban fejtik ki hatásukat, mint remélték.
Lars Klingbeil szövetségi pénzügyminiszter szerint gyorsítani kell az állami beruházások végrehajtását, ezért a tervek között szerepel az engedélyezési eljárások felgyorsítása, ám a szükséges jogszabály-változtatások még nem születtek meg. A hitelből finanszírozott "különalapok" ("Sondervermögen") a kormány szerint a növekedés egyik motorjává válhatnak. Az állami beruházásokból elsősorban az építőipar és a védelmi ipar profitálhat, ezek együtt mintegy kétharmad százalékponttal járulhatnak hozzá a 2026-os GDP-növekedéshez.
A német export, amely hagyományosan a gazdaság motorja, tovább gyengélkedik.
Az Egyesült Államok magasabb vámjai miatt 2025-ben csaknem 10 százalékkal csökkentek az USA-ba irányuló kivitelek, miközben erősödik a kínai konkurencia. A kormány szerint a globális növekedés és robusztus kereskedelem ellenére a világgazdasági kilátások nehézkesek. Válaszként az Európai Unió és Németország új kereskedelmi megállapodásokat köt a Mercosurral és Indiával a diverzifikáció érdekében.
Az infláció az előrejelzés szerint 2,1 százalékra mérséklődik az idén a 2025-ös 2,2 százalékos átlaghoz képest. A munkaerőpiacon enyhe javulás várható, a munkanélküliség némileg csökken, bár a gyenge ipari konjunktúra 2025-ben munkahelyek leépítését okozta sok nagyvállalatnál. A kormány fő célja a gazdaság növekedési pályára állítása strukturális reformok által, a versenyképesség és a termelékenység növelésére, az innovációra, az oktatás javítására és a kutatás ösztönzésére, valamint a szakemberek gyorsabb bevonzására helyezve a hangsúlyt.
További segítséget nyújthatnak a gazdaságnak az adócsökkentések, mint például a vállalati adó előre hozott mérséklése 2028-ról, valamint a közepes jövedelműek jövedelemadó-enyhítése a koalíciós szerződés szerint. A munkaidő rugalmassága is napirenden van: a heti maximális munkaidő bevezetése a napi helyett, bár a szakszervezetek ezt ellenzik. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) gazdasági szárnya a részmunkaidő-jog korlátozását javasolja a termelékenység növelésére.
Hosszú távon a demográfiai kihívások súlyosbítják a helyzetet a jelentés szerint.
Az elöregedő társadalom miatt a baby boom-generáció nyugdíjba vonulása szakemberhiányt okoz, csökkentve a potenciális növekedést. A kormány a bevándorlás ösztönzése, a nők foglalkoztatásának növelése és az "aktív nyugdíj" mellett áll ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fellendülést reméltek, de már a rajt előtt jött a hideg zuhany Európa gazdasági nagyágyújának
Nem bír felkelni a padlóról a kontinens gazdasági motorja.
Teljes a káosz a piacon, mindenki azt keresi, hova menekülhetne a bombák elől
Megint a jó öreg svájci frank szárnyal.
Elképesztő rekordot ért el az arany
Nincs megállás.
Változás jön az időjárásban
Eső és hó keveredik.
Napokon belül megbénulhat az USA, Trump már a demokratáknak könyörög
Közeleg a határidő.
Nagy Márton készül valamire
Ebből is mentőcsomag lesz?
Váratlan kijelentést tett Marco Rubio: enyhül az amerikai vasmarok a szocialista ország körül
Trump hamarosan még nagyobb gesztust tehet.
Szétszakadhat a polar vortex: kiderült, visszatér-e a havazás és a rettentő hideg a tél végén
Megszólaltak a meteorológusok az előttünk álló időszakról.
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.