Gigantikus aszteroida csapódhat a Holdba: atombomba-erejű robbanás jöhet

Ho Ji-fan, a Csinghua Egyetem kutatója és munkatársai szerint, ha

a 2024 YR4 aszteroida valóban eltalálná a Holdat, az ütközés energiája egy közepes méretű termonukleáris fegyver robbanásával érne fel

, mintegy hatszázszorosan meghaladva a 2013-ban észlelt legutóbbi jelentős holdbecsapódás erejét.

A nagy energiájú ütközések kutatói számára viszont ez egy egyedülálló alkalom lenne: a valós idejű megfigyelések olyan adatokat szolgáltatnának, amelyeket szimulációkkal nem lehet teljes mértékben pótolni. A becsapódás során a felszín egy része elpárologna, nagy energiájú plazma keletkezne, a jelenség pedig főként a csendes-óceáni térségből lenne látható, ahol az esemény idején éjszaka uralkodna.

A számítások szerint egy nagyjából egy kilométer átmérőjű, 150–260 méter mély kráter alakulna ki, közepén egy mintegy száz méteres olvadéktóval.

Az infravörös tartományban működő műszerek – köztük a James Webb Űrteleszkóp – napokon át követhetnék a hűlési folyamatot és a kráter fejlődését. Az ütközés egy körülbelül 5-ös erősségű holdrengést is kiválthatna, amelynek hullámai fontos információkat adnának a Hold belső felépítéséről.

A törmelék egy része a Föld felé indulna: akár 400 kilogrammnyi holdi anyag is áthaladhatna a légkörön, ami lényegében egy „ingyenes” holdminta-visszahozatalnak felelne meg.

A csúcsponton, 2032 karácsonya körül óránként akár 20 millió meteor léphetne be a légkörbe, köztük 100–400 látványos tűzgömbbel.

Az esemény árnyoldala, hogy

a lehulló meteoritok károkat okozhatnak, elsősorban Dél-Amerikában, Észak-Afrikában és az Arab-félszigeten.

Még nagyobb veszélyt jelenthet a műhold-megakonstellációkra: egy extrém meteorraj akár a Kessler-szindróma elindításához is vezethet, ami évekre megbéníthatná a globális műholdas infrastruktúrát.

A becsapódás jelenlegi valószínűsége mintegy 4 százalék.

Egyes űrügynökségek már vizsgálják egy eltérítő küldetés lehetőségét, ám végleges döntés még nincs. Ha a kockázat nő, az emberiségnek mérlegelnie kell: vállalja-e a beavatkozást a biztonság érdekében, vagy hagyja bekövetkezni az eseményt a rendkívüli tudományos hozadék reményében.

