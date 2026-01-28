Már a béke világbajnoka is fegyverkezik

A kabinet a romló geopolitikai helyzettel indokolta az intézkedést: a világ egyre kiszámíthatatlanabbá válik, és a nemzetközi jogrenden alapuló világrend mind nagyobb nyomás alá kerül.
Svájcban a jelenlegi tervek szerint a katonai kiadások csak 2032-re érnék el a bruttó hazai termék egy százalékát.
Martin Pfister védelmi miniszter szerint kritikus hiányosságok mutatkoznak az ország védelmi képességeiben. A legvalószínűbb fenyegetésekre reagálva a tervek között szerepel a minidrónok elleni védelem fejlesztése, az informatikai rendszerekbe történő beruházás, valamint a kibervédelem és az elektromágneses felderítés megerősítése. A források egy része a rendőrséghez, a határvédelemhez, illetve a hibrid és távolsági fenyegetések elhárításához is kerül majd.
A védelmi minisztérium egyik magas rangú tisztségviselője, Marc Siegenthaler elmondta: a megnövelt kiadásokkal a védelmi költségvetés a GDP 1,3–1,5 százalékára emelkedhet.
A kormány emellett a hírszerzési törvény átfogó reformját is tervezi.
A változtatások nyomán bővülne a Szövetségi Hírszerző Szolgálat mandátuma: a hatóság a jövőben bankoktól és egyéb pénzügyi szolgáltatóktól is gyűjthetne adatokat a terrorizmus finanszírozásának vagy a kémkedésnek a felderítése érdekében.
A terveket a parlamentnek még jóvá kell hagynia, és várhatóan népszavazást is tartanak az ügyben, akár már a jövő évben.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Fellendülést reméltek, de már a rajt előtt jött a hideg zuhany Európa gazdasági nagyágyújának
Nem bír felkelni a padlóról a kontinens gazdasági motorja.
Teljes a káosz a piacon, mindenki azt keresi, hova menekülhetne a bombák elől
Megint a jó öreg svájci frank szárnyal.
Elképesztő rekordot ért el az arany
Nincs megállás.
Változás jön az időjárásban
Eső és hó keveredik.
Napokon belül megbénulhat az USA, Trump már a demokratáknak könyörög
Közeleg a határidő.
Nagy Márton készül valamire
Ebből is mentőcsomag lesz?
Váratlan kijelentést tett Marco Rubio: enyhül az amerikai vasmarok a szocialista ország körül
Trump hamarosan még nagyobb gesztust tehet.
Szétszakadhat a polar vortex: kiderült, visszatér-e a havazás és a rettentő hideg a tél végén
Megszólaltak a meteorológusok az előttünk álló időszakról.
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!