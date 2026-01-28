Már a béke világbajnoka is fegyverkezik

Svájc 2028-tól összesen 31 milliárd svájci frankkal – mintegy 40 milliárd dollárral – növeli védelmi és biztonsági kiadásait, amit a szövetségi kormány szerdai bejelentése szerint tíz éven át tartó, 0,8 százalékpontos áfaemeléssel finanszíroznak.

A kabinet a romló geopolitikai helyzettel indokolta az intézkedést: a világ egyre kiszámíthatatlanabbá válik, és a nemzetközi jogrenden alapuló világrend mind nagyobb nyomás alá kerül.

Svájcban a jelenlegi tervek szerint a katonai kiadások csak 2032-re érnék el a bruttó hazai termék egy százalékát.

Martin Pfister védelmi miniszter szerint kritikus hiányosságok mutatkoznak az ország védelmi képességeiben. A legvalószínűbb fenyegetésekre reagálva a tervek között szerepel a minidrónok elleni védelem fejlesztése, az informatikai rendszerekbe történő beruházás, valamint a kibervédelem és az elektromágneses felderítés megerősítése. A források egy része a rendőrséghez, a határvédelemhez, illetve a hibrid és távolsági fenyegetések elhárításához is kerül majd.

A védelmi minisztérium egyik magas rangú tisztségviselője, Marc Siegenthaler elmondta: a megnövelt kiadásokkal a védelmi költségvetés a GDP 1,3–1,5 százalékára emelkedhet.

A kormány emellett a hírszerzési törvény átfogó reformját is tervezi.

A változtatások nyomán bővülne a Szövetségi Hírszerző Szolgálat mandátuma: a hatóság a jövőben bankoktól és egyéb pénzügyi szolgáltatóktól is gyűjthetne adatokat a terrorizmus finanszírozásának vagy a kémkedésnek a felderítése érdekében.

A terveket a parlamentnek még jóvá kell hagynia, és várhatóan népszavazást is tartanak az ügyben, akár már a jövő évben.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock