Megérkezett a havazás az országba: errefelé tér vissza a tél

Ciklonos időjárási rendszer érte el az országot szerdán, amely régiónként eltérő halmazállapotú csapadékot okoz.

Magyarország jelentős részén esőzés tapasztalható, az északkeleti megyékben viszont a csapadék havazásba váltott át.

A meteorológiai előrejelzések szerint ott is legfeljebb néhány centiméter friss hó hullhat, számottevő hóvastagság kialakulására sehol sincs kilátás.

A télies idő elsősorban a hegyvidéki térségekben érezhető. Mátraszentistvánon a síelők és snowboardozók szinte alpesi körülmények között élvezhetik a téli sportokat a folyamatos havazásnak köszönhetően. Hasonlóan kedvező viszonyok alakultak ki Bánkúton is, ahol a szánkózás kedvelői is találnak megfelelő lejtőket.

Az elöregedő ciklonos rendszer kettősfronti hatásokat vált ki, ami különösen megterhelheti az időjárásra érzékenyek szervezetét.

Gyakoribbá válhat a fejfájás és a migrén, valamint felerősödhetnek a gyulladásos panaszok. A keringési rendszer problémái, köztük a vérnyomás-ingadozás, ugyancsak gyakoribbak lehetnek az érintetteknél.

A csütörtöki előrejelzések szerint a nap elején még országszerte lehet csapadék, később azonban már főként az északi és északkeleti tájakon várható eső vagy havas eső. Az Északi-középhegység térségében, a Bakonyban, a Kőszegi-hegység környékén, valamint Sopron tágabb környezetében csütörtökön is vegyes halmazállapotú csapadékra, havas esőre vagy havazásra lehet számítani.

