Most már komolyan aggódnunk kell Kína miatt: vészjelzés jött a gazdaságból
Portfolio
Kína gazdasága deflációs spirálba került: a túltermelés, a gyenge belső kereslet és a zuhanó profitok egymást erősítve fékezik a növekedést, miközben a beruházások is először estek vissza éves alapon. A torz szerkezet – magas megtakarítás, alacsony fogyasztás, exportkényszer – egyszerre növeli a japán típusú stagnálás és a globális kereskedelmi feszültségek kockázatát. A kínai állam reakciói pedig a deflációt geopolitikai problémává emelik, így az már nem pusztán belső makrogazdasági kérdés, hanem az egész világot fenyegetheti.

Kína gazdaságában egyre markánsabb a kereslet és kínálat közötti egyensúlytalanság: a termelés magas szinten pörög, miközben a belső fogyasztás tartósan gyenge. A túlkínálat miatt árverseny és készletfelhalmozódás alakult ki, ami lenyomja az árakat és a vállalati profitokat. A GDP-deflátor 2023 óta negatív, ami klasszikus deflációs környezetet jelez, a vállalati nyereséghányadok pedig a 2009-es válság óta nem látott mélypontra estek – kezdi cikkét a Wall Street Journal.

A defláció önmagát erősítő spirált hoz létre: az alacsony árak csökkentik a bevételeket, a cégek visszafogják a béreket és a foglalkoztatást, ami tovább gyengíti a fogyasztást.

Eközben a beruházások is megtorpantak: a fix eszközökbe irányuló befektetések 2025-ben először estek vissza éves alapon, ami arra utal, hogy a vállalatok és az önkormányzatok is óvatosabbá váltak a kapacitásbővítéssel, miközben a meglévő kapacitások már most is túlméretezettek.

A szerkezetileg torz gazdasági modell gyökere, hogy a növekedés évtizedek óta elsősorban ipari és technológiai beruházásokon, exporton és állami ösztönzőkön alapul. A helyi kormányzatok és a bankrendszer a termelést preferálják: olcsó hitelekkel, adókedvezményekkel és támogatásokkal táplálják az iparági versenyt, miközben a háztartások szociális biztonsága viszonylag gyenge. Ennek következménye a magas megtakarítási ráta:

a kínai családok jövedelmük mintegy harmadát félreteszik, szemben az amerikai 5 százalék alatti aránnyal, a fogyasztás pedig a GDP-nek csak 40 százalékát adja.

A belső kereslet gyengesége külgazdasági feszültségekhez is vezet. A kínai vállalatok a hazai piacon el nem adott termékeket exportálják, ami 2025-ben rekord, 1200 milliárd dolláros külkereskedelmi többletet eredményezett. Ez világszerte erősíti az „olcsó kínai dömping” miatti politikai és kereskedelempolitikai ellenreakciókat, és a deflációt geopolitikai problémává emeli, nem pusztán belső makrogazdasági kérdéssé.

A kormányzat hivatalosan a belső fogyasztás élénkítését és az árverseny mérséklését hirdeti, de a stratégiai prioritás továbbra is a technológiai önellátás és az ipari dominancia. Bár indulnak fogyasztásösztönző támogatások is az állampárt által bejelentett idei tervekben.

Az ötéves tervekben ismét a gyártás és az innováció kap hangsúlyt, nem a jóléti rendszer vagy a jövedelmi biztonság bővítése. A kockázat az, hogy Kína a japán „elveszett évtizedekhez” hasonló, berögzült deflációs és stagnáló pályára kerül, ahol a túltermelés, a visszafogott fogyasztás és az óvatos vállalati magatartás hosszú távon is egymást erősíti.

