Most már komolyan aggódnunk kell Kína miatt: vészjelzés jött a gazdaságból

Kína gazdaságában egyre markánsabb a kereslet és kínálat közötti egyensúlytalanság: a termelés magas szinten pörög, miközben a belső fogyasztás tartósan gyenge. A túlkínálat miatt árverseny és készletfelhalmozódás alakult ki, ami lenyomja az árakat és a vállalati profitokat. A GDP-deflátor 2023 óta negatív, ami klasszikus deflációs környezetet jelez, a vállalati nyereséghányadok pedig a 2009-es válság óta nem látott mélypontra estek – kezdi cikkét a Wall Street Journal.
A defláció önmagát erősítő spirált hoz létre: az alacsony árak csökkentik a bevételeket, a cégek visszafogják a béreket és a foglalkoztatást, ami tovább gyengíti a fogyasztást.
Eközben a beruházások is megtorpantak: a fix eszközökbe irányuló befektetések 2025-ben először estek vissza éves alapon, ami arra utal, hogy a vállalatok és az önkormányzatok is óvatosabbá váltak a kapacitásbővítéssel, miközben a meglévő kapacitások már most is túlméretezettek.
A szerkezetileg torz gazdasági modell gyökere, hogy a növekedés évtizedek óta elsősorban ipari és technológiai beruházásokon, exporton és állami ösztönzőkön alapul. A helyi kormányzatok és a bankrendszer a termelést preferálják: olcsó hitelekkel, adókedvezményekkel és támogatásokkal táplálják az iparági versenyt, miközben a háztartások szociális biztonsága viszonylag gyenge. Ennek következménye a magas megtakarítási ráta:
a kínai családok jövedelmük mintegy harmadát félreteszik, szemben az amerikai 5 százalék alatti aránnyal, a fogyasztás pedig a GDP-nek csak 40 százalékát adja.
A belső kereslet gyengesége külgazdasági feszültségekhez is vezet. A kínai vállalatok a hazai piacon el nem adott termékeket exportálják, ami 2025-ben rekord, 1200 milliárd dolláros külkereskedelmi többletet eredményezett. Ez világszerte erősíti az „olcsó kínai dömping” miatti politikai és kereskedelempolitikai ellenreakciókat, és a deflációt geopolitikai problémává emeli, nem pusztán belső makrogazdasági kérdéssé.
A kormányzat hivatalosan a belső fogyasztás élénkítését és az árverseny mérséklését hirdeti, de a stratégiai prioritás továbbra is a technológiai önellátás és az ipari dominancia. Bár indulnak fogyasztásösztönző támogatások is az állampárt által bejelentett idei tervekben.
Az ötéves tervekben ismét a gyártás és az innováció kap hangsúlyt, nem a jóléti rendszer vagy a jövedelmi biztonság bővítése. A kockázat az, hogy Kína a japán „elveszett évtizedekhez” hasonló, berögzült deflációs és stagnáló pályára kerül, ahol a túltermelés, a visszafogott fogyasztás és az óvatos vállalati magatartás hosszú távon is egymást erősíti.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Súlyos dolog derült ki az orosz hadseregről – Botrányba keveredett a világ leggazdagabb embere
Elon Musk éles szavakkal reagált a vádakra.
Áder János: a felmelegedés már nem megakadályozható, az alkalmazkodás módja a kérdés
„Nem az a fő kérdés, miként akadályozzuk meg a felmelegedést, hanem az, hogyan alkalmazkodunk hozzá”
Lezárult a 2025-ös turisztikai év, meglett végre a "történelmi rekord"?
Vegyes tendenciák az idegenforgalomban.
Hatalmi harc készül az EU-s határokon
Nem bíznak többé Brüsszel központi megoldásaiban.
Nagy bejelentést tett a Simple és a Hungarikum, közösen üzennek hadat a Netrisknek
Keszthelyi Erikék most egy több mint 4 milliós ügyfélszámú fizetési szolgáltatóval fognak össze.
Egészen elképesztő felvétel: légicsatát vívtak Ukrajna felett, egyértelmű a győztes
A gép kamerája vette fel az eseményeket.
Friss eredmények: így állnak a magyar cégek a körforgásos gazdaságra való átállással
Stratégia nélkül nincs áttörés.
Kritikus rakétatesztre készül az Egyesült Államok: történelmi küldetés küszöbén állnak
Most dőlhet el minden.
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Megtérül a továbbtanulás? A legtöbb esetben igen, de nem mindegy, hogy mennyi idő alatt
Sokan érezhették azt a főiskolán ülve, hogy tényleg megérte a továbbtanulás? A Bankmonitor szakértői megvizsgálták ezt a kérdést, cikkükből kiderül, hogy mennyi idő alatt térülhet meg
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.