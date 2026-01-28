Nagy Márton készül valamire

Érdekes találkozóra került sor a Nemzetgazdasági Minisztériumban. A gazdaságfejlesztésért is felelős Nagy Márton miniszter a Magyar Cukrász Ipartestület vezetőivel egyeztetett. A múlt héten bejelentett, éttermeket megmentő csomag után így logikusan adódik a kérdés: a cukrászatok következnek?

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalán jelent meg az a fotógaléria, melyből kiderül, hogy a Magyar Cukrász Ipartestület illetékeseivel egyeztetett, a témákat és a napirendet a tárca nem részletezte.

Ugyanakkor a múlt heti kormányzati bejelentések után egyesek logikusan spekulálhatnak: vajon

az éttermeket célzó 5+1 pontos mentőcsomag után a kormány a cukrászdákat is megsegíti?

A miniszter egy múlt heti háttérbeszélgetésen mutatta be az éttermeket célzó intézkedéseket, az eseményen a Portfolio is jelen volt. Tudósításunkból kiderült már akkor is, hogy a múlt héten ismertetett körből a cukrászdák és a kávézók kimaradnak. Elképzelhető, hogy a mai találkozón ez volt napirenden mégis.

Mi lesz ezekből?

A 2026-os év alig hogy elkezdődött, számos intézkedés érinti a kőbe vésett költségvetés bevételi és kiadási oldalát, olyanok, amelyek nem szerepeltek eredetileg a tavaly megszavazott idei büdzsében. Ezek már-már lassan összeállnak egy komolyabb, a költségvetés egyenlegét negatívan befolyásoló gazdaságpolitikai csomaggá, amit már tavalyi cikkeinkben előre vetítettünk.

180 milliárd forintos keretösszeggel meghirdett Otthontámogatás kiadás a közalkalmazottak számára.

100 milliárd forint értékű mentőcsomag az éttermek számára (95-120 milliárd forintnyi adókiesés)

Rezsistop bevezetése januárra, tízmilliárd forintokban mérhető nagyságrend.

MÁV-béremelés, ami elvileg nem érinti a központi büdzsét.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás