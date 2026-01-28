  • Megjelenítés
Nagy Márton készül valamire
Gazdaság

Nagy Márton készül valamire

Portfolio
Érdekes találkozóra került sor a Nemzetgazdasági Minisztériumban. A gazdaságfejlesztésért is felelős Nagy Márton miniszter a Magyar Cukrász Ipartestület vezetőivel egyeztetett. A múlt héten bejelentett, éttermeket megmentő csomag után így logikusan adódik a kérdés: a cukrászatok következnek?

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalán jelent meg az a fotógaléria, melyből kiderül, hogy a Magyar Cukrász Ipartestület illetékeseivel egyeztetett, a témákat és a napirendet a tárca nem részletezte.

Ugyanakkor a múlt heti kormányzati bejelentések után egyesek logikusan spekulálhatnak: vajon

az éttermeket célzó 5+1 pontos mentőcsomag után a kormány a cukrászdákat is megsegíti?

A miniszter egy múlt heti háttérbeszélgetésen mutatta be az éttermeket célzó intézkedéseket, az eseményen a Portfolio is jelen volt. Tudósításunkból kiderült már akkor is, hogy a múlt héten ismertetett körből a cukrászdák és a kávézók kimaradnak. Elképzelhető, hogy a mai találkozón ez volt napirenden mégis.

Még több Gazdaság

Szétszakadhat a polar vortex: kiderült, visszatér-e a havazás és a rettentő hideg a tél végén

Kieső milliárdok, kamerák a hidakon, "Arany Hólapát díj" – sűrű napot zárt a Fővárosi Közgyűlés

Csütörtökön bejelentéseket tesz a kormány a legújabb döntésekről!

Mi lesz ezekből?

A 2026-os év alig hogy elkezdődött, számos intézkedés érinti a kőbe vésett költségvetés bevételi és kiadási oldalát, olyanok, amelyek nem szerepeltek eredetileg a tavaly megszavazott idei büdzsében. Ezek már-már lassan összeállnak egy komolyabb, a költségvetés egyenlegét negatívan befolyásoló gazdaságpolitikai csomaggá, amit már tavalyi cikkeinkben előre vetítettünk.

  • 180 milliárd forintos keretösszeggel meghirdett Otthontámogatás kiadás a közalkalmazottak számára.
  • 100 milliárd forint értékű mentőcsomag az éttermek számára (95-120 milliárd forintnyi adókiesés)
  • Rezsistop bevezetése januárra, tízmilliárd forintokban mérhető nagyságrend.
  • MÁV-béremelés, ami elvileg nem érinti a központi büdzsét.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Riadót fújtak Brüsszelben – óriási válság néz ki, ha nem lép az EU
Brutális veszteségeket szenvedett az orosz hadsereg, Moszkva kész tárgyalni Zelenszkijjel - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
A kerti kutak korának vége kell legyen – már a magyar gazdaságot szárítjuk ki egy friss tanulmány szerint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility