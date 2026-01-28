  • Megjelenítés
Nyilatkozott a dollárról az EU legerősebb országának vezetője
Gazdaság

Nyilatkozott a dollárról az EU legerősebb országának vezetője

Portfolio
Friedrich Merz német kancellár szerdán Berlinben aggodalmát fejezte ki a gyengülő dollár miatt, amely szerinte komoly terhet ró a német exportiparra - tudósított a Bloomberg.

Nyilatkozatában a német kancellár a dollárgyengülés külkereskedelmi következményeire hívta fel a figyelmet.

A gyenge dollárral és az erős euróval szemben világszerte helyt kell állnunk. Egyszerűen versenyképesebbé és erősebbé kell válnunk, különösen a jelenlegi árfolyamok mellett

– mondta Merz. 

Az euró a héten átlépte a szimbolikus 1,20 dolláros szintet. Donald Trump amerikai elnök kedden azt nyilatkozta, hogy elégedett a dollár gyengülésével, ami a zöldhasút 2022 eleje óta nem látott mélypontra küldte. Scott Bessent pénzügyminiszter szerdán igyekezett megnyugtatni a piacokat azzal, hogy egyértelműen az erős dollár mellett tette le a voksát.

Az euró az elmúlt két hétben több mint 2 százalékot erősödött a dollárral szemben.

Az Európai Központi Bank döntéshozói attól tartanak, hogy az erősebb euró visszafogja a növekedést, és tovább mérsékli az inflációt.

Utóbbi már így is a 2 százalékos célérték alatt maradhat idén. François Villeroy de Galhau, az EKB kormányzótanácsának tagja jelezte, hogy a jegybank figyelembe veszi az euró erősödését a monetáris politika alakításakor.

Katherina Reiche gazdasági miniszter szintén óvatosságra intett.

Minél nagyobb az eltérés az euró és a dollár között, annál nagyobb a nyomás az exportiparunkon. Minden árfolyam-emelkedés tulajdonképpen egyfajta pótvámként hat

– fogalmazott. 

Merz egyúttal figyelmeztette a Trump-kormányzatot, hogy ne kérdőjelezze meg a tavaly kötött, ám még nem teljesen végrehajtott kereskedelmi megállapodást.

A vámokkal kapcsolatos bizonytalanság nemcsak a transzatlanti kereskedelemnek árt, hanem az amerikai beruházásoknak is

– hangsúlyozta a kancellár.

Az Európai Parlament a múlt héten felfüggesztette a vámegyezmény ratifikálását, miután Trump azzal fenyegetőzött, hogy további vámokat vet ki nyolc európai országra, amelyek szembeszálltak Washington grönlandi annektálási terveivel.

Címlapkép forrása: EU

