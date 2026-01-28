Örömhír a napelemeseknek: fontos könnyítésről döntött a kormány

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon? Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!

Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes, akit októberben villamosenergia-tárolási kapacitás bővítésért felelős kormánybiztossá neveztek ki, tavaly decemberi Facebook videójában már jelezte, hogy

aki részt vesz a programban, nem veszti el a rá vonatkozó éves szaldó kedvezményt.

A lakossági energiatárolós pályázatra a bruttó elszámolásba már átkerült napelemesek mellett az is jelentkezhet, aki jelenleg még szaldó elszámolásban van és csak 2030 december 31. után esik ki a kedvező rendszerből.

A tervezett szabályozás alapján, ha az energiatároló telepítésénél az invertert is ki kell cserélni (ami elég valószínű), akkor

az új inverter névleges teljesítménye maximum 20%-kal, de legfeljebb 1 kW-al haladhatja meg a korábbi inverter teljesítményét

azzal, hogy a teljesítménykorlát figyelembevételével magasabb fázisszámú inverter is felszerelhető.”

Emiatt fontos a mostani változtatás

Ahhoz, hogy megértsük a frissen megjelent rendelettervezet jelentőségét, látnunk kell a teljes képet.

Magyarországon jelenleg még kétféle elszámolás létezik:

Szaldó elszámolásban évente egyszer vonnak mérleget. Amennyit termelt a napelemes, azt levonják abból, amit elfogyasztott a hálózatról. Ez anyagilag rendkívül kedvező, mert a háztartás lényegében "ingyenes akkumulátorként" használhatja a hálózatot.

évente egyszer vonnak mérleget. Amennyit termelt a napelemes, azt levonják abból, amit elfogyasztott a hálózatról. Ez anyagilag rendkívül kedvező, mert a háztartás lényegében "ingyenes akkumulátorként" használhatja a hálózatot. Másrészt ott van a bruttó elszámolás, ahol külön mérik a vételezett és a betáplált áramot – az utóbbiért pedig jóval kevesebbet fizetnek, mint amennyiért az áramot vételezi a magánszemély.

A probléma forrása az volt, hogy eddig bármilyen jelentős műszaki beavatkozás (például egy invertercsere) hálózathasználati szerződésmódosításnak minősült. A jogszabályok értelmében pedig az új szerződéseket már csak bruttó elszámolással lehet megkötni. Tehát aki akkumulátort akar venni, annak általában hibrid inverterre kell váltania, amivel azonnal kiesett volna a kedvező szaldó elszámolásból a módosítás miatt.

A társadalmi egyeztetésre feltöltött rendelet pont ezt a problémát kezeli, ugyanis azt mondja ki, hogy

a támogatott akkumulátor-telepítéshez szükséges invertercsere nem minősül olyan szerződésmódosításnak, amely megváltoztatná az elszámolási módot.

De azok is örülhetnek, akik már bruttó elszámolásban vannak és úgy pályáznak, hiszen a rendelet számukra is biztosítja ezt, amivel mentesülhetnek az esetleges kedvezőtlen, az új szerződéshez kapcsolódó hátrányok alól.

A fázisszám növelésének lehetősége. A rendelet további könnyítése, hogy a teljesítménykorlát betartása mellett lehetővé teszi a magasabb fázisszámú (általában 1 helyett 3) inverter felszerelését is.

A végére egy gyakorlati példa: ha mondjuk van egy 4,3 kW-s invertere a pályázónak, akkor az új szabályozással 5,16 kW-ig (+20%) tudná bővíteni rendszerét. Azonban az új eszközöket többségében már csak szabvány méretben lehet elérni, így ebben az esetben a 4,3 kW-os berendezést 5 kW-s hibrid inverterre lehetne cserélni. Ez még mindig bőven elegendő egy, a program keretében beszerezhető 9-10 kWh-s energiatárolóval kibővített napelemes rendszer ellátásához.

