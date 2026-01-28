Örömhír a napelemeseknek: fontos könnyítésről döntött a kormány

Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes, akit októberben villamosenergia-tárolási kapacitás bővítésért felelős kormánybiztossá neveztek ki, tavaly decemberi Facebook videójában már jelezte, hogy
aki részt vesz a programban, nem veszti el a rá vonatkozó éves szaldó kedvezményt.
A lakossági energiatárolós pályázatra a bruttó elszámolásba már átkerült napelemesek mellett az is jelentkezhet, aki jelenleg még szaldó elszámolásban van és csak 2030 december 31. után esik ki a kedvező rendszerből.
A tervezett szabályozás alapján, ha az energiatároló telepítésénél az invertert is ki kell cserélni (ami elég valószínű), akkor
az új inverter névleges teljesítménye maximum 20%-kal, de legfeljebb 1 kW-al haladhatja meg a korábbi inverter teljesítményét
azzal, hogy a teljesítménykorlát figyelembevételével magasabb fázisszámú inverter is felszerelhető.”
Emiatt fontos a mostani változtatás
Ahhoz, hogy megértsük a frissen megjelent rendelettervezet jelentőségét, látnunk kell a teljes képet.
Magyarországon jelenleg még kétféle elszámolás létezik:
- Szaldó elszámolásban évente egyszer vonnak mérleget. Amennyit termelt a napelemes, azt levonják abból, amit elfogyasztott a hálózatról. Ez anyagilag rendkívül kedvező, mert a háztartás lényegében "ingyenes akkumulátorként" használhatja a hálózatot.
- Másrészt ott van a bruttó elszámolás, ahol külön mérik a vételezett és a betáplált áramot – az utóbbiért pedig jóval kevesebbet fizetnek, mint amennyiért az áramot vételezi a magánszemély.
A probléma forrása az volt, hogy eddig bármilyen jelentős műszaki beavatkozás (például egy invertercsere) hálózathasználati szerződésmódosításnak minősült. A jogszabályok értelmében pedig az új szerződéseket már csak bruttó elszámolással lehet megkötni. Tehát aki akkumulátort akar venni, annak általában hibrid inverterre kell váltania, amivel azonnal kiesett volna a kedvező szaldó elszámolásból a módosítás miatt.
A társadalmi egyeztetésre feltöltött rendelet pont ezt a problémát kezeli, ugyanis azt mondja ki, hogy
a támogatott akkumulátor-telepítéshez szükséges invertercsere nem minősül olyan szerződésmódosításnak, amely megváltoztatná az elszámolási módot.
De azok is örülhetnek, akik már bruttó elszámolásban vannak és úgy pályáznak, hiszen a rendelet számukra is biztosítja ezt, amivel mentesülhetnek az esetleges kedvezőtlen, az új szerződéshez kapcsolódó hátrányok alól.
A fázisszám növelésének lehetősége. A rendelet további könnyítése, hogy a teljesítménykorlát betartása mellett lehetővé teszi a magasabb fázisszámú (általában 1 helyett 3) inverter felszerelését is.
A végére egy gyakorlati példa: ha mondjuk van egy 4,3 kW-s invertere a pályázónak, akkor az új szabályozással 5,16 kW-ig (+20%) tudná bővíteni rendszerét. Azonban az új eszközöket többségében már csak szabvány méretben lehet elérni, így ebben az esetben a 4,3 kW-os berendezést 5 kW-s hibrid inverterre lehetne cserélni. Ez még mindig bőven elegendő egy, a program keretében beszerezhető 9-10 kWh-s energiatárolóval kibővített napelemes rendszer ellátásához.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nincs vége: vörös vonalakat húzott Grönland Donald Trumpnak - "Van két dolog, amiből nem engedünk"
Ezeket semmiképp nem lehet átlépni.
A kerti kutak korának vége kell legyen – már a magyar gazdaságot szárítjuk ki egy friss tanulmány szerint
Az OECD magyar vízkészletekről szóló vizsgálata szerint egyre nagyobb árat fizetünk az illegális kutakért.
Lendületben az OTP: itt az új történelmi csúcs
Ma is dőlnek a rekordok.
A szemünk láttára rohad szét a világ legnagyobb gazdasága, már készülni kell a piacok kilengésére
Nem egy, hanem öt kockázati forgatókönyv is fenyeget, amik felperzselhetik a pénzünket!
Váratlan trükkel cselezné ki legnagyobb riválisát Friedrich Merz – Elég lesz ez ahhoz, hogy megállítsa a katasztrófát?
Szász-Anhaltban új miniszterelnököt választottak.
Bukaresti irodaházat vett a Gránit Alapkezelő ingatlanalapja
Gigantikus üzlet született a szomszédos országban.
Hatalmas bankrablás történt Németországban, elindultak a perek
Széfeket fosztogattak, a biztosítás csak részben védi meg a károsultakat.
A Béketanács teljhatalmat adna Trumpnak, minden eszközt bevethet a háborús gócpontban
Az Egyesült Államok elnöke a világon még soha nem látott felhatalmazást kaphat.
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Megtérül a továbbtanulás? A legtöbb esetben igen, de nem mindegy, hogy mennyi idő alatt
Sokan érezhették azt a főiskolán ülve, hogy tényleg megérte a továbbtanulás? A Bankmonitor szakértői megvizsgálták ezt a kérdést, cikkükből kiderül, hogy mennyi idő alatt térülhet meg
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.