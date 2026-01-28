Románia átveheti az irányítást egy teljes ország felett Oroszország határán – egyre biztosabb a lépés

Nyílt politikai támogatást kapott az a több évtizedes elképzelés a román és a moldovai kormányoktól is, hogy megtörténjen a két ország újraegyesítése. A helyzet pikantériája, hogy a terv mögött továbbra sincs többségi társadalmi támogatottság. A téma egyre inkább geopolitikai és biztonságpolitikai összefüggésbe kerül, különösen az orosz nyomás erősödése miatt.

Ilie Bolojan román miniszterelnök az RFI-nek adott interjúban kijelentette, hogy

egy esetleges népszavazáson igennel szavazna Moldova és Románia egyesítésére.

Nyilatkozata Maia Sandu moldovai elnök korábbi állásfoglalására reagált, aki szintén támogatná az újraegyesítést, ha referendum dönthetne róla. Ugyanakkor hangsúlyozta:

jelenleg az EU-csatlakozás a reális nemzeti cél, mivel nincs meg a társadalmi többség a román–moldáv egyesüléshez.

Bolojan szerint Moldova európai integrációs útja strukturálisan Románián keresztül vezet, ezért Sandu kijelentése „természetes politikai következtetés” ebből az irányból.

A román kormányfő így gyakorlatilag stratégiai keretbe helyezte az egyesítés gondolatát, nem pusztán történelmi vagy identitáspolitikai kérdésként kezelve azt.

A vita biztonságpolitikai dimenzióját a moldovai miniszterelnök, Alexandru Munteanu nyitotta meg, amikor úgy fogalmazott:

az újraegyesítés kényszerré válhat, ha Oroszország túl közel kerül Moldova határaihoz.

Ez az értelmezés az uniót már nemcsak európai integrációs opcióként, hanem végső geopolitikai biztosítékként is felveti egy instabil regionális környezetben.

