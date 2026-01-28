Téli olimpiával lehelnének életet Európa befagyott gazdaságába, gigantikus összegeket költenek a "doppingra"

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Alpok lejtőin 2026 februárjában sportolók százai küzdenek majd az aranyért — de Olaszország számára a valódi verseny nem a sípályákon zajlik. Róma abban bízik, hogy a milánó–cortinai téli olimpia gazdasági értelemben is élre repíti az országot, amely évek óta az alacsony növekedés és a strukturális problémák fogságában vergődik.

Olaszország jelentős gazdasági reményeket fűz a 2026-os milánó-cortinai téli olimpiához: a várakozások szerint az országra jellemző lassú GDP-növekedés közepette potenciális növekedési katalizátorként szolgálhat. A 2026. február 6–22. között megrendezésre kerülő játékok kapcsán az olasz kormány mintegy 3,5 milliárd eurót fordított az eseményhez kötődő közcélú infrastrukturális projektekre, és a teljes beruházás – a magánfinanszírozást is beleértve – várhatóan meghaladja az 5,2 milliárd eurót.

Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter úgy jellemezte ezt a kiadást, mint egyfajta "egészséges adag gazdasági doppingot".

Erre szükség is lenne: az előrejelzések szerint a GDP növekedése csak szerényen emelkedik idén, a tavalyi körülbelül 0,5%-ról 0,7%-ra.

A tisztviselők és a tervezők nem csupán a látogatók és a fogyasztói kiadások azonnali beáramlására számítanak. Az olimpiát egyedülálló lehetőségnek tekintik a régóta halogatott infrastrukturális fejlesztések felgyorsítására – különösen a rendező város, Milánó és az alpesi helyszínek, például Cortina d’Ampezzo közötti közlekedési kapcsolatok terén –, amelyek egyébként évekkel tovább tartottak volna. A vasúti és közúti összeköttetések kézzelfogható javulásán túlmenően szerintük az is várható, hogy az olimpiára irányuló globális figyelem az elkövetkező években fellendíti a turizmust és a nemzetközi üzleti érdeklődést. A szervezők ugyanis körülbelül 2 millió látogatót és több mint 3 milliárd nézőt várnak világszerte.

Az optimizmus azonban lehet, hogy túlzott. Franciaország, amely a 2024-es nyári olimpiát rendezte, csak marginális GDP-növekedést tapasztalt: a számvevőszék becslése szerint a játékok mindössze 0,07 százalékpontot tettek hozzá abban az évben az ország növekedéséhez. Pedig a gazdaság dinamizálására valóban égetően szüksége lenne Rómának, ahol a GDP-bővülés a "pozitív nulla" környékén egyensúlyozik.

Permanensen hervatag növekedés

Ugyan Olaszország a kormányzati beruházásoknak és az ellenállónak bizonyuló munkaerőpiacnak köszönhetően elkerülte a recessziót, azonban az olyan strukturális problémák, mint a historikusan alacsony termelékenységnövekedés és a rendkívül gyorsan öregedő társadalom szinte bebetonozzák a stagnálásközeli állapotot.

A termelékenység növekedésének elmaradása az ipari teljesítmény és a járműipari teljesítmény visszaesésében, valamint a csökkenő exportvolumenben is megmutatkozik. Mindez a versenyképesség erodálódására utal, különösen az autóipar területén – igaz, ez egész Európára jellemző probléma. A gyenge teljesítmény a magas hozzáadott értékű tevékenységekbe irányuló túlzottan kevés befektetés és az erőforrások produktívabb vállalatokhoz és iparágakhoz való átcsoportosításának nehézségeit tükrözi.

Mindezt tovább súlyosbítja a demográfiai nyomás: Olaszországban a munkaképes korú lakosság száma csökken, az idősebb lakosok aránya folyamatosan növekszik. Ez nyomást gyakorol az államháztartásra és csökkenti a munkaerő-kínálatot, ami a növekedés potenciális forrásául szolgálhatna. Az IMF és más elemzők rámutattak, hogy a foglalkoztatási ráta jelentős emelkedése nélkül – például a nők munkaerő-piaci részvételének növelése és a migránsok jobb integrációja révén – a demográfiai tendenciák továbbra is visszafogják majd a potenciális GDP-növekedést. Ezen túlmenően a virágzó északi régiók és a gazdaságilag lemaradt déli régiók közötti regionális egyenlőtlenségek tovább töredezik a munkaerőpiacot és korlátozzák az általános termelékenység növekedését.

A költségvetési kérdések további korlátokat jelentenek. Az Európai Bizottság gazdasági előrejelzése szerint bár Olaszország hiánya 2027-ig fokozatosan csökkenni fog, az államadósság továbbra is nagyon magas. A GDP több mint 135 %-át teszi ki, és a jelenlegi előrejelzések szerint a évtized második felében bekövetkező enyhe csökkenés előtt tovább emelkedhet. Az eladósodottság szintje megköti a kormányzat kezét a nehézségekre való érdemi reagálásban, mivel az adósságszolgálat költségei elszívják a kormányzati források jelentős részét más célok elől.

Végül a vámháború is jelentős problémát okozott az országban, aminek a harmadik legnagyobb exportpartnere az Egyesült Államok. Az olasz autóiparnak különösen rosszkor érkezett a kereskedelmi csatározás, amikor egyébként is romló versenyképességgel küzdött. Az olasz vállalkozások által gyakran emlegetett adminisztratív terhek és szabályozási bonyodalmak mellett ezek a külső nyomások is alátámasztják, hogy szélesebb körű strukturális reformokra van szükség a bürokrácia csökkentése, az innováció ösztönzése és Olaszország globális értékláncokba való integrációjának javítása érdekében.

A problémák látszanak, a megoldások kevésbé

Giorgia Meloni miniszterelnök és kabinetje 2022 végi hatalomra kerülése óta fiskális konszolidációt és célzott szociális politikákat alkalmazva igyekszik megoldani Olaszország gazdasági kihívásait. A kormány 2026-os költségvetése – amely a parlamenti elfogadással már törvényerőre is emelkedett – célja a hiány csökkentése a GDP körülbelül 2,8%-ára, a 2025-ös mintegy 3%-ról. Ez fontos lépés az EU túlzott hiányra vonatkozó eljárásából való kilépés és az európai partnerek és piacok bizalmának helyreállítása felé.

A csomag többnyire az alacsony és közepes jövedelmű munkavállalók adócsökkentését ötvözi a bankokra és biztosítókra kivetett új terhekkel.

Olaszország demográfiai problémáira és alacsony munkaerő-piaci részvételére reagálva Meloni költségvetései családbarát intézkedéseket tartalmaznak, mint például a személyi jövedelem adókedvezménye és a dolgozó anyák számára nyújtott kiterjesztett ellátások, amelyek célja, hogy megkönnyítsék a nők számára a munkahelyen maradását vagy a munkahelyre való visszatérést.

Emellett a nyugdíjkorhatár emeléséről is döntöttek: ez jövőre 1 hónappal 67 év 1 hónapra, 2028-ban további 2 hónappal 67 év 3 hónapra nő.

Olaszországban a nyugdíjkorhatár emelése a várható élettartam növekedéséhez kötött, amit alapvetően 2 évente érvényesítenek. A mostani emelés valójában így is kisebb, mint amit az élettartam-növekedés mértéke indokolna. Mindez a szakszervezetekkel és a koalíciós partnerekkel kötött kompromisszum eredménye: a kormány ennyit tudott elfogadtatni az emelésből egy politikailag igencsak érzékeny témában.

Noha Meloni intézkedései a szükséges irányba mutatnak, az elégségességével kapcsolatban merülnek fel kérdések.

A költségvetési kiigazítás hozzájárult ahhoz, hogy Olaszország közelebb kerüljön az EU legfontosabb költségvetési szabályaihoz, és célzott segítséget nyújtott a családoknak és a munkavállalóknak. A túlzott hiányra vonatkozó eljárásból való kilépés javítja a befektetők bizalmát, ami már most látszik az állam finanszírozásáért elkért hozamokban is.

Másrészt a fokozatos adócsökkentések és a szociális ellátások finomhangolása nem elegendő a termelékenységet és a demográfiai hanyatlást gátló, régóta fennálló akadályok leküzdéséhez. A strukturális reformok olyan területeken, mint a gyermekgondozás, a munkaerőpiac rugalmassága és az innováció, továbbra is korlátozottak, és az uniós helyreállítási alapok – például a dolgozó szülők tehermentesítésére szolgáló bölcsődékre – történő kiadásának késedelme jól illusztrálja, hogy a bürokratikus akadályok hogyan vethetik vissza a reformpolitikák hatását.

Címlapkép forrása: Maja Hitij/Getty Images