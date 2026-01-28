  • Megjelenítés
Téli olimpiával lehelnének életet Európa befagyott gazdaságába, gigantikus összegeket költenek a
Gazdaság

Téli olimpiával lehelnének életet Európa befagyott gazdaságába, gigantikus összegeket költenek a "doppingra"

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az Alpok lejtőin 2026 februárjában sportolók százai küzdenek majd az aranyért — de Olaszország számára a valódi verseny nem a sípályákon zajlik. Róma abban bízik, hogy a milánó–cortinai téli olimpia gazdasági értelemben is élre repíti az országot, amely évek óta az alacsony növekedés és a strukturális problémák fogságában vergődik.

Olaszország jelentős gazdasági reményeket fűz a 2026-os milánó-cortinai téli olimpiához: a várakozások szerint az országra jellemző lassú GDP-növekedés közepette potenciális növekedési katalizátorként szolgálhat. A 2026. február 6–22. között megrendezésre kerülő játékok kapcsán az olasz kormány mintegy 3,5 milliárd eurót fordított az eseményhez kötődő közcélú infrastrukturális projektekre, és a teljes beruházás – a magánfinanszírozást is beleértve – várhatóan meghaladja az 5,2 milliárd eurót.

Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter úgy jellemezte ezt a kiadást, mint egyfajta "egészséges adag gazdasági doppingot".

Erre szükség is lenne: az előrejelzések szerint a GDP növekedése csak szerényen emelkedik idén, a tavalyi körülbelül 0,5%-ról 0,7%-ra.

A tisztviselők és a tervezők nem csupán a látogatók és a fogyasztói kiadások azonnali beáramlására számítanak. Az olimpiát egyedülálló lehetőségnek tekintik a régóta halogatott infrastrukturális fejlesztések felgyorsítására – különösen a rendező város, Milánó és az alpesi helyszínek, például Cortina d’Ampezzo közötti közlekedési kapcsolatok terén –, amelyek egyébként évekkel tovább tartottak volna. A vasúti és közúti összeköttetések kézzelfogható javulásán túlmenően szerintük az is várható, hogy az olimpiára irányuló globális figyelem az elkövetkező években fellendíti a turizmust és a nemzetközi üzleti érdeklődést. A szervezők ugyanis körülbelül 2 millió látogatót és több mint 3 milliárd nézőt várnak világszerte.

Még több Gazdaság

Kiderült, mennyit keresnek valójában a bolti dolgozók: ilyen fizetéseket kínálnak most a nagy láncok

Gigantikus aszteroida csapódhat a Holdba: atombomba-erejű robbanás jöhet

Megérkezett a havazás az országba: errefelé tér vissza a tél

Az optimizmus azonban lehet, hogy túlzott. Franciaország, amely a 2024-es nyári olimpiát rendezte, csak marginális GDP-növekedést tapasztalt: a számvevőszék becslése szerint a játékok mindössze 0,07 százalékpontot tettek hozzá abban az évben az ország növekedéséhez. Pedig a gazdaság dinamizálására valóban égetően szüksége lenne Rómának, ahol a GDP-bővülés a "pozitív nulla" környékén egyensúlyozik.

Permanensen hervatag növekedés

Ugyan Olaszország a kormányzati beruházásoknak és az ellenállónak bizonyuló munkaerőpiacnak köszönhetően elkerülte a recessziót, azonban az olyan strukturális problémák, mint a historikusan alacsony termelékenységnövekedés és a rendkívül gyorsan öregedő társadalom szinte bebetonozzák a stagnálásközeli állapotot.

A termelékenység növekedésének elmaradása az ipari teljesítmény és a járműipari teljesítmény visszaesésében, valamint a csökkenő exportvolumenben is megmutatkozik. Mindez a versenyképesség erodálódására utal, különösen az autóipar területén – igaz, ez egész Európára jellemző probléma. A gyenge teljesítmény a magas hozzáadott értékű tevékenységekbe irányuló túlzottan kevés befektetés és az erőforrások produktívabb vállalatokhoz és iparágakhoz való átcsoportosításának nehézségeit tükrözi.

Mindezt tovább súlyosbítja a demográfiai nyomás: Olaszországban a munkaképes korú lakosság száma csökken, az idősebb lakosok aránya folyamatosan növekszik. Ez nyomást gyakorol az államháztartásra és csökkenti a munkaerő-kínálatot, ami a növekedés potenciális forrásául szolgálhatna. Az IMF és más elemzők rámutattak, hogy a foglalkoztatási ráta jelentős emelkedése nélkül – például a nők munkaerő-piaci részvételének növelése és a migránsok jobb integrációja révén – a demográfiai tendenciák továbbra is visszafogják majd a potenciális GDP-növekedést. Ezen túlmenően a virágzó északi régiók és a gazdaságilag lemaradt déli régiók közötti regionális egyenlőtlenségek tovább töredezik a munkaerőpiacot és korlátozzák az általános termelékenység növekedését.

A költségvetési kérdések további korlátokat jelentenek. Az Európai Bizottság gazdasági előrejelzése szerint bár Olaszország hiánya 2027-ig fokozatosan csökkenni fog, az államadósság továbbra is nagyon magas. A GDP több mint 135 %-át teszi ki, és a jelenlegi előrejelzések szerint a évtized második felében bekövetkező enyhe csökkenés előtt tovább emelkedhet. Az eladósodottság szintje megköti a kormányzat kezét a nehézségekre való érdemi reagálásban, mivel az adósságszolgálat költségei elszívják a kormányzati források jelentős részét más célok elől.

Végül a vámháború is jelentős problémát okozott az országban, aminek a harmadik legnagyobb exportpartnere az Egyesült Államok. Az olasz autóiparnak különösen rosszkor érkezett a kereskedelmi csatározás, amikor egyébként is romló versenyképességgel küzdött. Az olasz vállalkozások által gyakran emlegetett adminisztratív terhek és szabályozási bonyodalmak mellett ezek a külső nyomások is alátámasztják, hogy szélesebb körű strukturális reformokra van szükség a bürokrácia csökkentése, az innováció ösztönzése és Olaszország globális értékláncokba való integrációjának javítása érdekében.

A problémák látszanak, a megoldások kevésbé

Giorgia Meloni miniszterelnök és kabinetje 2022 végi hatalomra kerülése óta fiskális konszolidációt és célzott szociális politikákat alkalmazva igyekszik megoldani Olaszország gazdasági kihívásait. A kormány 2026-os költségvetése – amely a parlamenti elfogadással már törvényerőre is emelkedett – célja a hiány csökkentése a GDP körülbelül 2,8%-ára, a 2025-ös mintegy 3%-ról. Ez fontos lépés az EU túlzott hiányra vonatkozó eljárásából való kilépés és az európai partnerek és piacok bizalmának helyreállítása felé.

A csomag többnyire az alacsony és közepes jövedelmű munkavállalók adócsökkentését ötvözi a bankokra és biztosítókra kivetett új terhekkel.

Olaszország demográfiai problémáira és alacsony munkaerő-piaci részvételére reagálva Meloni költségvetései családbarát intézkedéseket tartalmaznak, mint például a személyi jövedelem adókedvezménye és a dolgozó anyák számára nyújtott kiterjesztett ellátások, amelyek célja, hogy megkönnyítsék a nők számára a munkahelyen maradását vagy a munkahelyre való visszatérést.

Emellett a nyugdíjkorhatár emeléséről is döntöttek: ez jövőre 1 hónappal 67 év 1 hónapra, 2028-ban további 2 hónappal 67 év 3 hónapra nő.

Olaszországban a nyugdíjkorhatár emelése a várható élettartam növekedéséhez kötött, amit alapvetően 2 évente érvényesítenek. A mostani emelés valójában így is kisebb, mint amit az élettartam-növekedés mértéke indokolna. Mindez a szakszervezetekkel és a koalíciós partnerekkel kötött kompromisszum eredménye: a kormány ennyit tudott elfogadtatni az emelésből egy politikailag igencsak érzékeny témában.

Kapcsolódó cikkünk

Miközben Franciaország lázad, Olaszország csendben megoldja a nyugdíjkorhatár-kérdést

Noha Meloni intézkedései a szükséges irányba mutatnak, az elégségességével kapcsolatban merülnek fel kérdések.

A költségvetési kiigazítás hozzájárult ahhoz, hogy Olaszország közelebb kerüljön az EU legfontosabb költségvetési szabályaihoz, és célzott segítséget nyújtott a családoknak és a munkavállalóknak. A túlzott hiányra vonatkozó eljárásból való kilépés javítja a befektetők bizalmát, ami már most látszik az állam finanszírozásáért elkért hozamokban is.

Másrészt a fokozatos adócsökkentések és a szociális ellátások finomhangolása nem elegendő a termelékenységet és a demográfiai hanyatlást gátló, régóta fennálló akadályok leküzdéséhez. A strukturális reformok olyan területeken, mint a gyermekgondozás, a munkaerőpiac rugalmassága és az innováció, továbbra is korlátozottak, és az uniós helyreállítási alapok – például a dolgozó szülők tehermentesítésére szolgáló bölcsődékre – történő kiadásának késedelme jól illusztrálja, hogy a bürokratikus akadályok hogyan vethetik vissza a reformpolitikák hatását.

Címlapkép forrása: Maja Hitij/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?
Riadót fújtak Brüsszelben – óriási válság néz ki, ha nem lép az EU
Villámgyorsan terjed a rendkívül halálos vírus - Ebből világjárvány lehet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility