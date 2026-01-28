  • Megjelenítés
Terjed a halálos vírus: most nem várt helyről jöhet a segítség
Terjed a halálos vírus: most nem várt helyről jöhet a segítség

Kínai kutatók kimutatták, hogy egy már forgalomban lévő, szájon át szedhető vírusellenes gyógyszer hatékony lehet a Nipah-vírus ellen - írta a CGTN.

Az Emerging Microbes & Infections című nemzetközi folyóiratban megjelent tanulmány szerint a VV116 nevű készítmény – amelyet Kínában és Üzbegisztánban már engedélyeztek a COVID-19 kezelésére – laboratóriumi körülmények között jelentősen gátolta a Nipah-vírus szaporodását. Állatkísérletekben a szer növelte a túlélés esélyét.

A denevérek által terjesztett kórokozót az Egészségügyi Világszervezet kiemelt regionális fenyegetésként tartja számon. A 2023 és 2026 között Indiában és Bangladesben kitört járványok riasztó módon egyre gyakoribbá váltak, és földrajzilag is kiterjedtek. Idén januárban a vírus ismét megjelent Nyugat-Bengálban, halálos áldozatokat követelt, és a hatóságoknak közel száz személyt kellett karanténba helyezniük. Az 1998-as malajziai megjelenése óta a Nipah-vírus halálozási aránya 40 és 70 százalék között mozog, miközben ellene sem védőoltás, sem célzott gyógymód nem áll rendelkezésre.

Az eredmények azt mutatják, hogy a VV116 és annak aktív metabolitja egyaránt erőteljesen gátolta a vírus mindkét fő törzsét: a malajziai és a virulensebb bangladesi változatot is. A hatóanyag a vírus RNS-függő RNS-polimeráz enzimjét célozza, amely nélkülözhetetlen a kórokozó szaporodásához.

Hörcsögökön végzett kísérletekben a testtömeg-kilogrammonként 400 milligrammos, szájon át adott dózis 66,7 százalékos túlélési arányt eredményezett.

A kezelt állatok létfontosságú szerveiben – a tüdőben, a lépben és az agyban – drámaian csökkent a vírusmennyiség.

Szakértők szerint a gyógyszer COVID-19 elleni engedélyei felgyorsíthatják a készítmény bevetését Nipah-járványok esetén. A kutatók úgy vélik, hogy a VV116 megelőző célokra is alkalmazható lehet a magas kockázatú csoportokban, például az egészségügyi dolgozók, a laboratóriumi személyzet és a járványgócok közelében élők védelmére.

