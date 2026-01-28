Változás jön az időjárásban

Kettészakadt Európa, az időjárás szempontjából.

Kontinensünk északi, északkeleti tájain nagyrészt nyugodt, de sokfelé párás, ködös és zord az idő. Ugyanis az ott lévő anticiklont hideg, sarkvidéki levegő tölti ki, így napközben sem emelkedik -15, -10 fok fölé a hőmérséklet, míg éjszaka nem ritka -20, -30 fokos minimum.

A Kelet-európiai-síkság középső részein, az anticiklon peremén több helyen előfordul havazás is.

Ezzel szemben Európa nyugati felén már jóval változékonyabb és enyhébb az időjárás. Több középpontú ciklonrendszerek örvénylenek arrafelé, emiatt sokfelé kiadós mennyiségű csapadék hullott az elmúlt 24 órában, a legtöbb csapadékot Észak-Olaszországban regisztrálták. Nem meglepő az utóbbi tény, ugyanis az Alpok térségében a - tegnap még a briteknél tevékenykedő - Chandra nevű ciklon déli ágából egy új alacsony légnyomású képződmény alakult ki. Mindez szerdán már a Kárpát-medencének időjárását határozza meg, hiszen előterében szerdán napközben is több helyen alakul ki eső, északkeleten vegyes csapadék, de melegfrontjához kötődő csapadékzónája majd estétől éri el hazánkat.

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig:

Nagyrészt erősen felhős vagy borult, csütörtökön már több helyen párás időre is számíthatunk. Szerdán egyre több helyen fordulhat elő eső, északkeleten néhol még vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt. Éjjel szinte országszerte várható esőzés, majd csütörtökön egyre inkább hazánk északi, északkeleti felére helyeződik a csapadékzóna, miközben gyengül is. Helyenként megélénkülhet szerdán a keletiesre, míg csütörtökön az északiasra forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön nagyrészt 1 és 8 fok között valószínű, de délen, ahol szakadozottabbá válik a felhőtakaró, ennél magasabb értéket is mérhetünk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán