Váratlan bejelentést tett a Ryanair

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint a Starlink fedélzeti internetszolgáltatása rendkívül megbízhatóan működik, de rövid távon nem számít arra, hogy az utasok hajlandóak lesznek külön fizetni érte.

O'Leary elmondása szerint a Starlink rendszere technikailag bevált, és a tapasztalatok alapján stabil, megbízható kapcsolatot biztosít a repülőgépeken. Úgy fogalmazott, hogy

az egyetlen nézeteltérés közte és Elon Musk között az, hogy szerinte az utasok a közeljövőben még nem lesznek hajlandóak pluszpénzt áldozni a fedélzeti Wi-Fi használatáért.

A vezérigazgató úgy véli, hogy a technológia gyors fejlődése miatt négy-öt éven belül alapelvárássá válik a fedélzeti internet, és

minden repülőgépen ingyenesen elérhető lesz a Wi-Fi-szolgáltatás.

Forrás: Reuters

