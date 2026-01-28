  • Megjelenítés
Váratlan bejelentést tett a Ryanair
Váratlan bejelentést tett a Ryanair

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint a Starlink fedélzeti internetszolgáltatása rendkívül megbízhatóan működik, de rövid távon nem számít arra, hogy az utasok hajlandóak lesznek külön fizetni érte.

O'Leary elmondása szerint a Starlink rendszere technikailag bevált, és a tapasztalatok alapján stabil, megbízható kapcsolatot biztosít a repülőgépeken. Úgy fogalmazott, hogy

az egyetlen nézeteltérés közte és Elon Musk között az, hogy szerinte az utasok a közeljövőben még nem lesznek hajlandóak pluszpénzt áldozni a fedélzeti Wi-Fi használatáért.

A vezérigazgató úgy véli, hogy a technológia gyors fejlődése miatt négy-öt éven belül alapelvárássá válik a fedélzeti internet, és

minden repülőgépen ingyenesen elérhető lesz a Wi-Fi-szolgáltatás.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

