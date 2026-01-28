  • Megjelenítés
Villámgyorsan terjed a rendkívül halálos vírus - Ebből világjárvány lehet
Villámgyorsan terjed a rendkívül halálos vírus - Ebből világjárvány lehet

Indiában egyre komolyabb gondot okoz a Nipah-vírus - jelentette az Independent.

Nyugat-Bengál államban mintegy száz embert szólítottak fel karanténra, miután a Nipah-vírussal több egészségügyi dolgozó is megfertőződött. Nepál a határokon és a repülőtereken szigorította az ellenőrzést, és több térségbeli ország is fontolgatja a beutazási szabályok szigorítását a vírus terjedésének lassítása érdekében.

Az óvatosság nem alaptalan:

A Nipah-vírus az Egészségügyi Világszervezet szerint magas kockázatú kórokozó, amely ellen jelenleg sem védőoltás, sem célzott gyógymód nem áll rendelkezésre.

A vírus szerepel azon a 2024-es listán is, amely a potenciálisan világjárványt okozó, különösen veszélyes kórokozókat sorolja fel.

A fertőzés korai felismerése nehéz, mert nincsenek rá egyértelműen jellemző, csak erre a betegségre utaló tünetek. A lappangási idő általában 4 és 21 nap között mozog. A betegeknél többnyire hirtelen jelentkeznek az influenzaszerű panaszok: láz, fejfájás, izomfájdalom és erős fáradtságérzés. Egyes esetekben különféle légúti tünetek is kialakulhatnak.

A legsúlyosabb szövődmény az agyvelőgyulladás, amely zavartságot, görcsrohamokat és akár kómát is okozhat. Ezek a tünetek már néhány nappal az első panaszok megjelenése után felléphetnek.

A fertőzöttek halálozási aránya rendkívül magas, 40–75 százalék közötti.

A túlélők közül sokan hosszú távú neurológiai problémákkal küzdenek, például tartós rohamokkal vagy személyiségváltozással.

A Nipah-vírus alapvetően állatokról terjed emberre, de emberről emberre is átadható, például fertőzött élelmiszer vagy testnedvek révén.

A kórokozót 1999-ben azonosították, azóta több kisebb járványt okozott, de világjárvánnyá eddig nem vált. Az első nagyobb kitörések Malajziában és Szingapúrban történtek, ahol a gazdák disznóktól kapták el a fertőzést. Később Bangladesben, majd 2018-ban Indiában is felbukkant. Európát eddig elkerülte a vírus.

