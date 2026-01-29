  • Megjelenítés
Az EU vezetői elismerték: akkora bajban vagyunk, hogy már csak egyetlen megoldás maradt
Gazdaság

Az EU vezetői elismerték: akkora bajban vagyunk, hogy már csak egyetlen megoldás maradt

Portfolio
Az Európai Uniónak közös hitelfelvételre van szüksége, különben lemarad mind a belső fejlődésben, mind a globális versenyben – állítja Séamus Boland, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke az Euractiv beszámolója szerint. Boland dermesztően sötét képet festett az összefogás nélküli EU-s kilátásokról.

Az EU a következő hétéves költségvetéssel szeretné mérsékelni az Egyesült Államokkal és Kínával szembeni befektetési lemaradását. Közben a védelmi kiadásokat is kénytelen növelni. Az elhúzódó orosz–ukrán háború és Washington megbízhatóságának megkérdőjeleződése alapvetően új helyzetet teremtett.

Egy új Európát hozunk létre, ahol a védelem sokkal nagyobb hangsúlyt kap. Ezt a jelenlegi keretből nem tudjuk megvalósítani

– mondta Boland.

Az Európai Bizottság júliusi javaslata szerint a következő költségvetésben csökkentenék a szegényebb régióknak és a gazdáknak juttatott forrásokat. A tagállami kormányok ugyanakkor nagyobb mozgásteret kapnának a pénzek átcsoportosítására, elsősorban védelmi célokra.

"Valaki mindig rosszul jár" – jegyezte meg Boland, hozzátéve, hogy a tapasztalatok szerint végül a legszegényebb, legelzártabb térségek húzzák a rövidebbet.

Az Európai Bizottság ezzel szemben azt állítja, hogy a regionális szereplők bevonása megmarad, és a gazdáknak, valamint a régióknak jutó összeg nem csökken.

„Az emberek átlátnak ezen” – reagált Boland, mint fogalmazott: sokkal jobb kommunikációs stratégiára lenne szükségük."

A vita közben tíz uniós tagállamban – köztük Magyarországon is – már most akkora a költségvetési hiány, hogy az uniós fegyelmi eljárást vonhat maga után. A nemzeti befizetések jelentős emelése emellett politikailag is nehezen kivitelezhető.

Bár a gazdagabb országok, például Németország és Hollandia, határozottan ellenzik a további közös hitelfelvételt, az EU vezetői a Covid–19-válság, majd az Ukrajna megsegítésére fordított kiadások miatt már eddig is jelentős hiteleket vettek fel.

„A nagy változásokhoz most kell a pénz. Ez pedig hitelfelvételt jelent” – összegezte Boland.

