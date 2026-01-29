  • Megjelenítés
Elindult a próbagyártás a BYD-üzemben
Gazdaság

Elindult a próbagyártás a BYD-üzemben

Portfolio
Elindult a próbagyártás a szegedi BYD-gyárban január 19-én – jelentette be Botka László polgármester egy csütörtöki nyilvános beszélgetésen. A kínai autógyártó már 960 embert foglalkoztat, akiknek mintegy hetven százaléka magyar munkavállaló. A városvezető arról is beszámolt, hogy Szeged idei költségvetése 117 milliárd forint lesz, amelyből 18 milliárd forint uniós támogatásból származik - tudósított a Telex.

A szegedi BYD-üzemben a terveknek megfelelően megkezdődött az elektromos járművek tesztgyártása, bár az ünnepélyes átadás időpontja egyelőre nem ismert. A városházán tartott hagyományos évindító tájékoztatón a polgármester kiemelte, hogy az új gyár dolgozóinak jelentős része helyi munkaerő. A munkaerőigény kielégítésére ugyanakkor számítanak

a városban tanuló egyetemistákra, a környező településekről érkezőkre, valamint Szerbia északi régiójából, elsősorban Szabadka térségéből bejáró munkavállalókra is.

A határon túli ingázók helyzetét javíthatja a kormány által kilátásba helyezett gyorsabb határátkelés. Botka László elmondása szerint már most is több százan járnak át dolgozni a szomszédos országból, köztük számos vajdasági magyar. A városvezető nem tartja problémásnak az ázsiai vendégmunkások várható érkezését sem, mivel Szegeden jelenleg is mintegy ötezer külföldi hallgató tanul,

akikkel az együttélés évtizedek óta zökkenőmentes.

Még több Gazdaság

Máris látható az új szabályozás hatása a horvát boltokban és piacokon

Különleges startupot vett az Apple

Kereskedők szerint Kína a sztratoszférába katapultálhatja egy kritikus fontosságú nyersanyag árát

A gyárépítéshez kapcsolódó földkisajátítások ügyében váratlan fordulat történt. A beruházáshoz az önkormányzat 200 hektárnyi területet sajátított ki, további 100 hektár pedig a Pick Szeged Zrt. tulajdonában volt. Néhány korábbi tulajdonos bírósághoz fordult, mert kevésnek tartotta a megítélt kártalanítást. A bíróság azonban éppen ellenkező megállapításra jutott: döntése szerint túl magas volt a vételár. Az érintetteknek így jellemzően 1–2 millió forintot kellene visszafizetniük. Botka ugyanakkor jelezte, hogy a februári közgyűlésen kezdeményezi: a város mondjon le ezekről a követelésekről.

Ellenzéki győzelem jöhet

A politikai helyzetet értékelve a polgármester úgy látja, kedvező feltételek alakultak ki az ellenzéki győzelemre a közelgő választásokon. Véleménye szerint a Tisza Párt egységes, önálló erőként való fellépése nagyobb esélyt teremt a kormányváltásra, mint a korábbi, széttagolt ellenzéki próbálkozások. Emlékeztetett arra is, hogy Szegeden érte el a Tisza Párt az elmúlt választáson a legjobb eredményét országos összevetésben.

Az önkormányzati autonómia helyzetéről szólva a városvezető kritikusan értékelte az elmúlt másfél évtized folyamatait. Rámutatott, hogy az iskolák államosítása, valamint a települési bevételek fokozatos elvonása jelentősen szűkítette a helyi önállóságot. Szegednek 2025-ben

5,6 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell befizetnie, ami az iparűzési adóbevétel több mint egynegyedét jelenti.

Botka szerint ez az összeg nem a hátrányos helyzetű kistelepülések támogatására kerül felhasználásra, hanem a központi költségvetés hiányának csökkentésére szolgál.

A város idei büdzséje 117 milliárd forint lesz, amelynek jelentős részét, 18 milliárd forintot európai uniós forrás tesz ki. Ez a támogatás a 2021–2027-es költségvetési ciklusban Szeged számára megítélt, összesen 28 milliárd forintos keret része. A pénz most érkezik meg először azokból a forrásokból, amelyek az EU és a magyar kormány közötti viták miatt korábban elakadtak.

Az önkormányzat saját forrásból gondoskodik dolgozói bérfejlesztéséről. A kulturális és szociális ágazatban dolgozó mintegy 900 alkalmazott esetében a központi, 15 százalékos béremelést további 6 százalékkal egészítik ki. A teljes önkormányzati bérköltség így 44 milliárd forintot tesz ki. A szociális támogatásokra fordítható keret szintén emelkedik: a tavalyi 2,3 milliárd forintról 2,42 milliárd forintra nő, miközben módosítják a jogosultsági jövedelemhatárokat is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/-

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Zelenszkij túlfeszítette a húrt Ursula von der Leyennél, Brüsszel borítja az asztalt
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Az EU vezetői elismerték: akkora bajban vagyunk, hogy már csak egyetlen megoldás maradt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility