Elindult a próbagyártás a BYD-üzemben

A szegedi BYD-üzemben a terveknek megfelelően megkezdődött az elektromos járművek tesztgyártása, bár az ünnepélyes átadás időpontja egyelőre nem ismert. A városházán tartott hagyományos évindító tájékoztatón a polgármester kiemelte, hogy az új gyár dolgozóinak jelentős része helyi munkaerő. A munkaerőigény kielégítésére ugyanakkor számítanak
a városban tanuló egyetemistákra, a környező településekről érkezőkre, valamint Szerbia északi régiójából, elsősorban Szabadka térségéből bejáró munkavállalókra is.
A határon túli ingázók helyzetét javíthatja a kormány által kilátásba helyezett gyorsabb határátkelés. Botka László elmondása szerint már most is több százan járnak át dolgozni a szomszédos országból, köztük számos vajdasági magyar. A városvezető nem tartja problémásnak az ázsiai vendégmunkások várható érkezését sem, mivel Szegeden jelenleg is mintegy ötezer külföldi hallgató tanul,
akikkel az együttélés évtizedek óta zökkenőmentes.
A gyárépítéshez kapcsolódó földkisajátítások ügyében váratlan fordulat történt. A beruházáshoz az önkormányzat 200 hektárnyi területet sajátított ki, további 100 hektár pedig a Pick Szeged Zrt. tulajdonában volt. Néhány korábbi tulajdonos bírósághoz fordult, mert kevésnek tartotta a megítélt kártalanítást. A bíróság azonban éppen ellenkező megállapításra jutott: döntése szerint túl magas volt a vételár. Az érintetteknek így jellemzően 1–2 millió forintot kellene visszafizetniük. Botka ugyanakkor jelezte, hogy a februári közgyűlésen kezdeményezi: a város mondjon le ezekről a követelésekről.
Ellenzéki győzelem jöhet
A politikai helyzetet értékelve a polgármester úgy látja, kedvező feltételek alakultak ki az ellenzéki győzelemre a közelgő választásokon. Véleménye szerint a Tisza Párt egységes, önálló erőként való fellépése nagyobb esélyt teremt a kormányváltásra, mint a korábbi, széttagolt ellenzéki próbálkozások. Emlékeztetett arra is, hogy Szegeden érte el a Tisza Párt az elmúlt választáson a legjobb eredményét országos összevetésben.
Az önkormányzati autonómia helyzetéről szólva a városvezető kritikusan értékelte az elmúlt másfél évtized folyamatait. Rámutatott, hogy az iskolák államosítása, valamint a települési bevételek fokozatos elvonása jelentősen szűkítette a helyi önállóságot. Szegednek 2025-ben
5,6 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell befizetnie, ami az iparűzési adóbevétel több mint egynegyedét jelenti.
Botka szerint ez az összeg nem a hátrányos helyzetű kistelepülések támogatására kerül felhasználásra, hanem a központi költségvetés hiányának csökkentésére szolgál.
A város idei büdzséje 117 milliárd forint lesz, amelynek jelentős részét, 18 milliárd forintot európai uniós forrás tesz ki. Ez a támogatás a 2021–2027-es költségvetési ciklusban Szeged számára megítélt, összesen 28 milliárd forintos keret része. A pénz most érkezik meg először azokból a forrásokból, amelyek az EU és a magyar kormány közötti viták miatt korábban elakadtak.
Az önkormányzat saját forrásból gondoskodik dolgozói bérfejlesztéséről. A kulturális és szociális ágazatban dolgozó mintegy 900 alkalmazott esetében a központi, 15 százalékos béremelést további 6 százalékkal egészítik ki. A teljes önkormányzati bérköltség így 44 milliárd forintot tesz ki. A szociális támogatásokra fordítható keret szintén emelkedik: a tavalyi 2,3 milliárd forintról 2,42 milliárd forintra nő, miközben módosítják a jogosultsági jövedelemhatárokat is.
