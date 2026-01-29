  • Megjelenítés
Ezt fontos tudni a 13. és 14. havi nyugdíjról
Ezt fontos tudni a 13. és 14. havi nyugdíjról

Portfolio
A februári nyugdíjakat eltérő időpontban kapják meg az érintettek, attól függően, hogy bankszámlára érkezik-e a pénz vagy postai úton veszik át a juttatást - írja a 24.hu.

Februárban jelentős többletjuttatás érkezik a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők számára. A szokásos havi nyugellátás mellett teljes összegben kifizetik a 13. havi ellátást, továbbá megérkezik a 14. havi juttatás első, egyheti részlete is.

Az extra juttatásokra csak azok jogosultak,

akik már a tavalyi évben is kaptak nyugellátást vagy nyugdíjszerű járandóságot, és 2025 februárjában is részesülnek benne.

Ez kizárja azokat, akik csak az idei évben vonulnak nyugdíjba, illetve értelemszerűen azokat, akik januárban elhunytak, így ők már nem kaphatják meg ezeket a kiegészítő összegeket.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a bankszámlára érkező nyugdíjakat két ütemben utalják. Február 12-én, csütörtökön érkezik meg a számlákra a rendes februári nyugellátás, amely már tartalmazza a januártól érvényes 3,6 százalékos emelést. Másnap, február 13-án, pénteken utalják a 13. havi ellátás teljes összegét, valamint a 14. havi juttatás esedékes, első részletét. Ez a két tétel együtt a februári járandóság 125 százalékának felel meg.

A postai kézbesítést választók, illetve a postán személyesen átvételt kérők esetében a Magyar Posta egy összegben fizeti ki a teljes járandóságot. Számukra tehát egyszerre érkezik a februári alapnyugdíj, a 13. havi teljes összeg, valamint a 14. havi ellátás első része. Ez összesen két és egynegyed havi nyugdíjnak megfelelő kifizetést jelent. A postai kifizetés az előre meghatározott ütemterv szerint zajlik, a nyugdíjkifizetési naptárban rögzített időpontig minden jogosult kézhez kapja a rá eső összeget.

