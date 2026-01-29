Fizetős lesz jövő héttől a világ egyik leglátogatottabb látványossága

Az új jegyrendszer naponta 9 és 22 óra között lesz érvényben. Hétfőn és pénteken kivételt tesznek: ezeken a napokon csak 11:30-tól nyílik meg a belső terület a látogatók előtt, mert ilyenkor gyűjtik össze a barokk szökőkútba dobált érméket.
Róma és a fővárosi agglomeráció lakói személyi igazolvány felmutatásával ingyenesen léphetnek be.
Szintén díjmentes a belépés a fogyatékossággal élőknek és egy kísérőjüknek, a hat év alatti gyerekeknek, valamint az idegenvezetőknek. Az utolsó fizetős belépés 21 órakor lesz, 22 óra után pedig mindenki ingyenesen látogathatja a kutat.
Jegyet a fontanaditrevi.roma.it weboldalon, a helyszínen, valamint a városi múzeumokban és turisztikai információs pontokon lehet vásárolni, kizárólag bankkártyával. Az előre megváltott jegyek nyitottak, nem kötődnek sem konkrét dátumhoz, sem időponthoz, és nem válthatók vissza.
Akik csak távolabbról szeretnék megnézni a szökőkutat, továbbra is ingyen tehetik ezt: a környező tér és a felső kilátópontok használata díjmentes marad.
A vitatott intézkedést egyéves próbaidőszak előzte meg. A város célja, hogy csökkentse a látogatók számát a műemlék közvetlen közelében, javítsa a látogatói élményt, és megóvja a kutat a tömegturizmus káros hatásaitól.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
