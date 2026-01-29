  • Megjelenítés
Kialakult a "légköri folyó": brutális eső érkezik

Az Atlanti-óceán felől érkező légköri folyó jelentős csapadékot hoz Nyugat-Európának, különösen az Ibériai-félsziget és a Földközi-tenger térségének; február közepéig egyes helyeken akár több száz milliméter eső is lehullhat - jelentette az Időkép.

Az elmúlt időszakban egymást követve alakulnak ki, majd vonulnak Nyugat-Európa felé az atlanti ciklonok és peremciklonok. Ezek a gyors mozgású időjárási rendszerek jelentős mennyiségű csapadékot és erős szelet hoznak. A legfrissebb példa a Kristin nevű viharrendszer, amely szerda reggel érte el Portugália partvidékét.

A portugál partokat az atlanti vihar mintegy 180 kilométer/órás széllökésekkel érte el szerda reggel.

Jet stream

A meteorológiai helyzet hátterében a magasban húzódó futóáramlás, az úgynevezett jet stream áll. Ez az áramlat irányítja és felgyorsítja az Európa felé tartó ciklonokat. Amikor Észak-Amerikában nagy hőmérséklet-különbség alakul ki – például a Kanadából érkező hideg, kontinentális levegő és a Mexikói-öböl térségének meleg, nedves légtömegei találkoznak –, az tovább erősíti a jet streamet. Ez a folyamat elősegíti, hogy az Atlanti-óceán térségében sorozatban képződjenek újabb ciklonok.

Ilyen helyzetekben Észak-Amerika keleti partvidéke és Nyugat-Európa között kialakul egy úgynevezett "ciklonfolyosó". Ezzel párhuzamosan egy másik jelenség is megfigyelhető:

létrejön a légköri folyó.

A légköri folyó kiterjedt, de viszonylag keskeny légköri sáv, amely rendkívül nagy mennyiségű vízgőzt szállít a melegebb óceáni területekről a kontinensek felé. Amikor ez a nedvességben gazdag légtömeg frontrendszerekkel, hegységekkel vagy más, feláramlást kiváltó akadályokkal találkozik, a levegő emelkedni kezd és lehűl. A vízgőz ekkor kicsapódik, ami tartós, helyenként extrém erősségű csapadékot okoz.

A jelenlegi helyzetben az Európa felé tartó ciklonok a szubtrópusi térségekből származó, jelentős nedvességtartalmú levegőt szállítanak a kontinens irányába. A meteorológiai modellek egy több ezer kilométer hosszú, keskeny nedvességi zónát rajzolnak ki az Atlanti-óceán felett, amely Portugália felé tart.

Portugália partjaihoz jelenleg nagyságrendileg "egy balatonnyi" vízgőz érkezik óránként a légköri folyóval. Ez az érték az IVT-ből, vagyis az integrált vízgőzszállítás mutatójából számítható, amely azt fejezi ki, hogy a légkör egy adott sávban mennyi nedvességet szállít.

A légkörbe jutó nedvesség nem marad tartósan gázhalmazállapotban. Ahol a frontok és a domborzati viszonyok felemelkedésre kényszerítik a levegőt, ott a vízgőz gyorsan kicsapódik. Ennek eredményeként az Ibériai-félsziget és a Földközi-tenger térsége a következő időszakban többször is jelentős csapadékot kaphat.

Az előrejelzések szerint egyes területeken február közepéig akár több száz milliméter eső is lehullhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

