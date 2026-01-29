Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

  • Megjelenítés
Holnap sem változnak az árak a benzinkutakon - írja a holtankoljak.

Péntektől továbbra sem változnak a hazai nagykereskedelmi árak a benzin és a gázolaj esetében.

2026.01.29-én az alábbi átlagárakon takolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 563 Ft/liter
  • Gázolaj: 575 Ft/liter 
