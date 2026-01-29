Meglepetést okozott az amerikai gazdaság

Az amerikai gyáripari megrendelések 2025 novemberében 2,7 százalékkal nőttek, főként a kereskedelmi repülőgépek iránti kereslet megugrásának köszönhetően, jóval felülmúlva az elemzők várakozását.

A Kereskedelmi Minisztérium csütörtökön közzétett adatai szerint a gyáripari megrendelések októberben még 1,2 százalékkal csökkentek. Az elemzők novemberre mindössze 1,6 százalékos bővülést vártak, ezzel szemben 2,7 százalékos növekedés valósult meg.

Éves összevetésben 3,4 százalékkal emelkedtek a megrendelések.

A jelentés közzétételét a 43 napig tartó kormányzati leállás késleltette. Donald Trump széles körű importvámjai a feldolgozóipar jelentős részét visszafogták – ez az ágazat a gazdaság 10,1 százalékát adja –, bár néhány iparág profitált a külföldi versenytársakkal szembeni védelemből. A mesterséges intelligencia térnyerése ugyanakkor megtámasztja a technológiai szektort.

Közgazdászok óvatosan bizakodnak abban, hogy idén széles körben javulhat a feldolgozóipar helyzete. Ennek hátterében az importvámok okozta terhek enyhülése, valamint az új adótörvény hatása áll, amely többek között állandósította a gyorsított értékcsökkenési leírást.

A kereskedelmi repülőgépek megrendelései novemberben 97,6 százalékkal ugrottak meg. Jelentősen nőtt a kereslet az elektromos berendezések, a háztartási gépek és a fémtermékek iránt is. A gépipari megrendelések 0,3 százalékkal emelkedtek, miközben a számítógépek és elektronikai termékek esetében lényegében stagnálás volt tapasztalható.

A nem védelmi célú, repülőgépek nélküli tőkejavak megrendelései – amelyeket az üzleti beruházási szándék egyik fontos mutatójának tekintenek – novemberben 0,4 százalékkal nőttek, szemben a korábban közölt 0,7 százalékkal. Az alapvető tőkejavak szállítása 0,2 százalékkal bővült, a korábban jelzett 0,4 százalékkal szemben. A vállalati beruházások a harmadik negyedévben 5,2 százalékos ütemben emelkedtek, ami hozzájárult az elmúlt három év leggyorsabb gazdasági növekedéséhez.

A mostani és a kora délutáni adatok alapján beigazolódni látszik a Fed jelenlegi narratívája, amely a munkaerőpiac stabilizálását valószínűsíti.

A friss munkanélküli-segélykérelmek száma alig változott a múlt héten, miközben az ipari megrendelésekben tapasztalt pozitív meglepetés a gazdasági aktivitás gyorsulásának irányába mutat. A Fed tegnapi kamatdöntését követő sajtótájékoztatón Jerome Powell, a testület azt mondta,

a gazdasági aktivitás gyorsulásának hatásainak előbb-utóbb a munkaerőpiacon is meg kell jelenniük.

Forrás: Reuters

