  • Megjelenítés
Meglepetést okozott az amerikai gazdaság
Gazdaság

Meglepetést okozott az amerikai gazdaság

Portfolio
Az amerikai gyáripari megrendelések 2025 novemberében 2,7 százalékkal nőttek, főként a kereskedelmi repülőgépek iránti kereslet megugrásának köszönhetően, jóval felülmúlva az elemzők várakozását.

A Kereskedelmi Minisztérium csütörtökön közzétett adatai szerint a gyáripari megrendelések októberben még 1,2 százalékkal csökkentek. Az elemzők novemberre mindössze 1,6 százalékos bővülést vártak, ezzel szemben 2,7 százalékos növekedés valósult meg.

Éves összevetésben 3,4 százalékkal emelkedtek a megrendelések.

A jelentés közzétételét a 43 napig tartó kormányzati leállás késleltette. Donald Trump széles körű importvámjai a feldolgozóipar jelentős részét visszafogták – ez az ágazat a gazdaság 10,1 százalékát adja –, bár néhány iparág profitált a külföldi versenytársakkal szembeni védelemből. A mesterséges intelligencia térnyerése ugyanakkor megtámasztja a technológiai szektort.

Közgazdászok óvatosan bizakodnak abban, hogy idén széles körben javulhat a feldolgozóipar helyzete. Ennek hátterében az importvámok okozta terhek enyhülése, valamint az új adótörvény hatása áll, amely többek között állandósította a gyorsított értékcsökkenési leírást.

Még több Gazdaság

Tombol a járvány Magyarországon, a gyerekek vannak a legnagyobb veszélyben

Nipah vírus: újra fenyeget a halálos kór, ezt kell tudni a veszélyes betegségről

Rengeteg magyar veszni hagy közel 200 ezer forintnyi ingyenpénzt – mutatjuk, mit kell tenni érte!

A kereskedelmi repülőgépek megrendelései novemberben 97,6 százalékkal ugrottak meg. Jelentősen nőtt a kereslet az elektromos berendezések, a háztartási gépek és a fémtermékek iránt is. A gépipari megrendelések 0,3 százalékkal emelkedtek, miközben a számítógépek és elektronikai termékek esetében lényegében stagnálás volt tapasztalható.

A nem védelmi célú, repülőgépek nélküli tőkejavak megrendelései – amelyeket az üzleti beruházási szándék egyik fontos mutatójának tekintenek – novemberben 0,4 százalékkal nőttek, szemben a korábban közölt 0,7 százalékkal. Az alapvető tőkejavak szállítása 0,2 százalékkal bővült, a korábban jelzett 0,4 százalékkal szemben. A vállalati beruházások a harmadik negyedévben 5,2 százalékos ütemben emelkedtek, ami hozzájárult az elmúlt három év leggyorsabb gazdasági növekedéséhez.

A mostani és a kora délutáni adatok alapján beigazolódni látszik a Fed jelenlegi narratívája, amely a munkaerőpiac stabilizálását valószínűsíti.

A friss munkanélküli-segélykérelmek száma alig változott a múlt héten, miközben az ipari megrendelésekben tapasztalt pozitív meglepetés a gazdasági aktivitás gyorsulásának irányába mutat. A Fed tegnapi kamatdöntését követő sajtótájékoztatón Jerome Powell, a testület azt mondta,

a gazdasági aktivitás gyorsulásának hatásainak előbb-utóbb a munkaerőpiacon is meg kell jelenniük.

Kapcsolódó cikkünk

Itt van a Fed kamatdöntése!

A pénzügyi válság óta nem látott adatok érkeztek Amerikából

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Kimondta Brüsszel: vége van - Megbukott Európa közös katonai álma
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility