Meglepő adatok jöttek Svájcból

Svájc Egyesült Államokba irányuló exportja 2025-ben 3,9 százalékkal nőtt – közölte csütörtökön a szövetségi vámhivatal. Ez az ütem meghaladta a teljes svájci kivitel bővülését, jóllehet az alpesi országot a világ egyik legmagasabb amerikai vámtarifája sújtotta.
Washington áprilisban 31 százalékos vámmal fenyegette meg Svájcot, végül azonban augusztusban 39 százalékos illetéket vezetett be. A Trump-kormányzat az Egyesült Államok Svájccal szembeni jelentős kereskedelmi hiányával indokolta a lépést.
Az amerikai kormány novemberben 15 százalékra mérsékelte a vámot, miután megállapodásra jutott Svájccal. Így az alpesi ország az Európai Unióval azonos elbírálás alá került.
Az arannyal, egyéb nemesfémekkel, drágakövekkel, műtárgyakkal és régiségekkel nem számolt svájci export értéke az Egyesült Államokba
2025-ben 54,7 milliárd svájci frankot (71,4 milliárd dollárt) tett ki. Ezzel szemben az amerikai áruk svájci importja 5,7 százalékkal, 13,3 milliárd frankra csökkent.
A svájci vállalatok a vámemelés bejelentése előtt igyekeztek minél több árut kiszállítani az Egyesült Államokba, miután Donald Trump már az elnökválasztási kampánya során jelezte vámpolitikai szándékait.
Összességében a svájci export tavaly 1,4 százalékkal, rekordszintű 287 milliárd frankra nőtt. A bővülést elsősorban a vegyipari és gyógyszeripari termékek hajtották, amelyek a teljes kivitel több mint felét adták.
Forrás: Reuters
