Minden, Horvátországba utazónak látnia kell ezt az oldalt

A www.crolibertas.hr oldal központi tájékoztató felületként szolgál, ahol elérhetők a rendszer legfontosabb jellemzői és műszaki adatai. A tartalom horvátul és angolul olvasható, és a projekt előrehaladtával folyamatosan bővül és frissül. A cél az, hogy az autósok időben és átlátható módon felkészülhessenek az új rendszerre való átállásra.

Az új elektronikus útdíjfizetési rendszer várhatóan 2027 márciusának elején kezdi meg működését. Ezt követően megszűnnek a fizetőkapuk,

a járművek pedig akár 130 km/órás sebességgel, megállás nélkül haladhatnak át az ellenőrzőpontokon.

A díjfizetés elektronikus matricákkal és rendszámfelismerő kamerák segítségével történik majd.

