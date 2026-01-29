  • Megjelenítés
Minden, Horvátországba utazónak látnia kell ezt az oldalt
Minden, Horvátországba utazónak látnia kell ezt az oldalt

Elindult a horvát állami autópálya-üzemeltető, a Hrvatske autoceste (HAC) új elektronikus útdíjrendszerének, a Crolibertasnak hivatalos weboldala - írta meg a Croatia Week.

A www.crolibertas.hr oldal központi tájékoztató felületként szolgál, ahol elérhetők a rendszer legfontosabb jellemzői és műszaki adatai. A tartalom horvátul és angolul olvasható, és a projekt előrehaladtával folyamatosan bővül és frissül. A cél az, hogy az autósok időben és átlátható módon felkészülhessenek az új rendszerre való átállásra.

Az új elektronikus útdíjfizetési rendszer várhatóan 2027 márciusának elején kezdi meg működését. Ezt követően megszűnnek a fizetőkapuk,

a járművek pedig akár 130 km/órás sebességgel, megállás nélkül haladhatnak át az ellenőrzőpontokon.

A díjfizetés elektronikus matricákkal és rendszámfelismerő kamerák segítségével történik majd.

