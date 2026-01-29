Nagy baleset volt az M6-os autópályán, még tart a teljes útzár

Az M6-os autópálya déli irányú sávjában több járművet érintő baleset bénítja a forgalmat. A Fácános pihenőhely közelében történt karambol miatt a 40. kilométernél mindkét irányban teljes útzár lépett életbe, a járművek feltorlódtak. A közlekedők számára alternatív útvonalat jelöltek ki: déli irányban az Ercsi csomópontnál (34-es kilométer), északi irányban pedig a Besnyő lehajtónál (45-ös kilométer) terelik le az autósokat a 6-os főútra, ahol rendőri irányítás mellett haladhat tovább a forgalom.
A 84-es főút Káld és Borgáta közötti szakaszán egy korábban árokba csúszott teherautó kiemelése zajlik. A mentés idejére a 49. kilométernél az egyik forgalmi sávot lezárták, ezért a közlekedőknek torlódásra kell számítaniuk.
Újabb baleset nehezíti a közlekedést a Szolnok és Kunszentmárton közötti, 442-es számú másodrendű főúton. A Martfű közelében történt ütközés miatt a 15. kilométernél forgalomkorlátozás van érvényben.
A déli határszakaszon rendkívüli helyzet alakult ki a szerb teherfuvarozók demonstrációja miatt.
A hatóságok teljes teherforgalmi tilalmat vezettek be minden magyar–szerb átkelőhelyen a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek számára. Ennek értelmében sem Röszke, sem Tompa, sem Hercegszántó térségében nem haladhatnak át a nehéz tehergépjárművek egyik irányban sem. A Szerbia felé tartó kamionoknak az autópályák mentén kialakított pihenőhelyeken kell várakozniuk a korlátozás feloldásáig. Az M5-ös autópályán déli irányban a tehergépjárművek csak a 173. kilométerig haladhatnak, ahol a rendőrség levezeti őket az útról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
