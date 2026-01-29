Nagy baleset volt az M6-os autópályán, még tart a teljes útzár

Több magyarországi főútvonalon és a déli határszakaszon is jelentős fennakadások lassítják a forgalmat. Az M6-oson súlyos baleset, a 84-es főúton műszaki mentés nehezíti a közlekedést, miközben a szerb határon a fuvarozók tiltakozása miatt teljes teherforgalmi tilalom van érvényben - írja az Útinform.

Az M6-os autópálya déli irányú sávjában több járművet érintő baleset bénítja a forgalmat. A Fácános pihenőhely közelében történt karambol miatt a 40. kilométernél mindkét irányban teljes útzár lépett életbe, a járművek feltorlódtak. A közlekedők számára alternatív útvonalat jelöltek ki: déli irányban az Ercsi csomópontnál (34-es kilométer), északi irányban pedig a Besnyő lehajtónál (45-ös kilométer) terelik le az autósokat a 6-os főútra, ahol rendőri irányítás mellett haladhat tovább a forgalom.

A 84-es főút Káld és Borgáta közötti szakaszán egy korábban árokba csúszott teherautó kiemelése zajlik. A mentés idejére a 49. kilométernél az egyik forgalmi sávot lezárták, ezért a közlekedőknek torlódásra kell számítaniuk.

Újabb baleset nehezíti a közlekedést a Szolnok és Kunszentmárton közötti, 442-es számú másodrendű főúton. A Martfű közelében történt ütközés miatt a 15. kilométernél forgalomkorlátozás van érvényben.

A déli határszakaszon rendkívüli helyzet alakult ki a szerb teherfuvarozók demonstrációja miatt.

A hatóságok teljes teherforgalmi tilalmat vezettek be minden magyar–szerb átkelőhelyen a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek számára. Ennek értelmében sem Röszke, sem Tompa, sem Hercegszántó térségében nem haladhatnak át a nehéz tehergépjárművek egyik irányban sem. A Szerbia felé tartó kamionoknak az autópályák mentén kialakított pihenőhelyeken kell várakozniuk a korlátozás feloldásáig. Az M5-ös autópályán déli irányban a tehergépjárművek csak a 173. kilométerig haladhatnak, ahol a rendőrség levezeti őket az útról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images