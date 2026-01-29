  • Megjelenítés
Nagy baleset volt az M6-os autópályán, még tart a teljes útzár
Gazdaság

Nagy baleset volt az M6-os autópályán, még tart a teljes útzár

Portfolio
Több magyarországi főútvonalon és a déli határszakaszon is jelentős fennakadások lassítják a forgalmat. Az M6-oson súlyos baleset, a 84-es főúton műszaki mentés nehezíti a közlekedést, miközben a szerb határon a fuvarozók tiltakozása miatt teljes teherforgalmi tilalom van érvényben - írja az Útinform.

Az M6-os autópálya déli irányú sávjában több járművet érintő baleset bénítja a forgalmat. A Fácános pihenőhely közelében történt karambol miatt a 40. kilométernél mindkét irányban teljes útzár lépett életbe, a járművek feltorlódtak. A közlekedők számára alternatív útvonalat jelöltek ki: déli irányban az Ercsi csomópontnál (34-es kilométer), északi irányban pedig a Besnyő lehajtónál (45-ös kilométer) terelik le az autósokat a 6-os főútra, ahol rendőri irányítás mellett haladhat tovább a forgalom.

A 84-es főút Káld és Borgáta közötti szakaszán egy korábban árokba csúszott teherautó kiemelése zajlik. A mentés idejére a 49. kilométernél az egyik forgalmi sávot lezárták, ezért a közlekedőknek torlódásra kell számítaniuk.

Újabb baleset nehezíti a közlekedést a Szolnok és Kunszentmárton közötti, 442-es számú másodrendű főúton. A Martfű közelében történt ütközés miatt a 15. kilométernél forgalomkorlátozás van érvényben.

A déli határszakaszon rendkívüli helyzet alakult ki a szerb teherfuvarozók demonstrációja miatt.

Még több Gazdaság

Kereskedők szerint Kína a sztratoszférába katapultálhatja egy kritikus fontosságú nyersanyag árát

Korrupciós ügybe bukott bele az Európai Bizottság nagykutyája

Minden, Horvátországba utazónak látnia kell ezt az oldalt

A hatóságok teljes teherforgalmi tilalmat vezettek be minden magyar–szerb átkelőhelyen a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek számára. Ennek értelmében sem Röszke, sem Tompa, sem Hercegszántó térségében nem haladhatnak át a nehéz tehergépjárművek egyik irányban sem. A Szerbia felé tartó kamionoknak az autópályák mentén kialakított pihenőhelyeken kell várakozniuk a korlátozás feloldásáig. Az M5-ös autópályán déli irányban a tehergépjárművek csak a 173. kilométerig haladhatnak, ahol a rendőrség levezeti őket az útról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Zelenszkij túlfeszítette a húrt Ursula von der Leyennél, Brüsszel borítja az asztalt
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Az EU vezetői elismerték: akkora bajban vagyunk, hogy már csak egyetlen megoldás maradt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility