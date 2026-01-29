  • Megjelenítés
Nagy Márton bejelentette: nagyobb béremelés jön a Magyar Postánál
Nagy Márton bejelentette: nagyobb béremelés jön a Magyar Postánál

A Magyar Posta és a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodás módosul, magasabb béremelést kapnak a társaság alkalmazottai. 2026-ban a cafeteria keret is emelkedik és egyszeri 150 ezer forintos kifizetést is kapnak a dolgozók márciusban.

A Magyar Posta a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával

az eredetileg tervezett egész éves 7% helyettjanuár 1-jétől 7%, július 1-jétől további 3% béremelés valósul meg

- jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalán

Nagy Márton bejegyzésében felidézi, hogy

  • 2025 decemberében bruttó 100 000 forint egyszeri kifizetés történt; 2026 márciusában pedig további bruttó 150 000 forint érkezik a teljesítmény elismeréseként a postán dolgozóknak.
  • Nő a béren kívüli juttatás is: a cafeteria keretösszege 360 000 forintról 420 000 forintra emelkedik.
  • A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciók már megtörténtek, a 7%-os béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre.
