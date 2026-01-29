Putyin hatalmának alappillére omlott össze, már kopogtat a válság Oroszországban

2025 novemberben nagyjából megduplázódott a nemzetközi referenciaárnak számító Brent és az orosz Urals keverék közötti különbség, a Brent nyersolaj ára pedig az elmúlt napokig 2021 óta a nem látott alacsony szinten állt. A felár emelkedése azután gyorsult fel, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Rosznyefty és a Lukoil olajvállalatok ellen. Az árkülönbség hordónként több mint 24 dollárra nőtt, szemben az előző két év nagyjából 15 dolláros átlagával.

A változás jól mutatja, hogy a Trump-kormányzat szankciói erodálják Oroszország olajbevételeit, amelyek Vlagyimir Putyin hatalmának egyik alappillérét jelentik.

A költségvetési hiány jelenleg egyértelműen fontos téma Putyin számára

– mondta Janis Kluge, a Német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének Oroszország-szakértője.

Az olaj régóta az energiabevételek nagyobb hányadát adja a gáznál, és ez a különbség tovább nőtt, miután Oroszország 2022-ben gyakorlatilag elveszítette európai gázpiacát.

Decemberben az orosz kormány az Urals hordónkénti árát 39,2 dollárban jelentette be, ami a legalacsonyabb szint a koronavírus-járvány kezdete óta. Egyes indiai szállítmányoknál az ár akár 22–25 dollárra is leesett, ami alig fedezi Oroszország önköltségi árát – árulta el a Financial Timesnak egy korábbi vezető energetikai szakember.

Ha tovább szigorítják a szankciókat, csak vezetéken keresztül tudunk majd olajat eladni

– tette hozzá.

A növekvő katonai kiadások és a csökkenő energiabevételek együttesen 2025-ben a GDP 2,6 százalékának megfelelő költségvetési hiányhoz vezettek.

Ez az eredeti terv ötszöröse, és abszolút értékben is rekordnak számít.

Így Oroszország a negyedik egymást követő évben zárt mínuszban, ami a Putyin-éra egyik leghosszabb ilyen sorozata.

A helyzetet tovább súlyosbítja az erős rubel.

Az árfolyam 17 százalékkal a költségvetésben feltételezett dollárszint felett áll, így Oroszország minden exportdollárért kevesebb rubelt kap. Az Alfa Bank elemzői szerint, ha az alacsony olajárak és az erős rubel tartósan fennmaradnak, a bevételkiesés év végére elérheti a 3 000 milliárd rubelt. Ez nagyjából a 2026-ra várt bevételek 7,5 százalékának felel meg.

Az export összetétele közben szintén átalakult. Decemberben Kína tengeri úton érkező orosz nyersolajimportja havi összevetésben 23 százalékkal nőtt, miközben az Indiába irányuló szállítások 29 százalékkal csökkentek. Januárban megugrott az ismeretlen célállomású szállítmányok aránya is, ami arra utal, hogy egyre több olaj vesztegel a tengeren vevőre várva.

A szankciók hatására az energiabevételek aránya a teljes költségvetésben a korábbi, akár 50 százalékos szintről mintegy 24 százalékra esett vissza. Ez legalább egy évtizede a legalacsonyabb érték.

A kiesés pótlására a Kreml kénytelen volt emelni az áfát és a kisvállalkozások adóterheit.

Az olajjáradékok eróziója azt jelenti, hogy minden további rubel bevétel most magasabb gazdasági áron jön: alacsonyabb vállalati nyereségesség, visszaeső beruházások és nagyobb teher a nem olajszektorokon

– magyarázta Vahtang Partsvania, a tbiliszi Kaukázusi Egyetem professzora.

Alexandra Prokopenko, a Carnegie Oroszország–Eurázsia Központ munkatársa ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a mostani trend tartóssága az olajárak alakulásától függ.

Oroszország nem azért szűnt meg olajállam lenni, mert diverzifikálta a gazdaságát. Inkább arról van szó, hogy beszűkültek az exportpiacai, az olajárak pedig kényelmetlenné váltak

– fogalmazott.

