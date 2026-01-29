  • Megjelenítés
Rengeteg magyar veszni hagy közel 200 ezer forintnyi ingyenpénzt – mutatjuk, mit kell tenni érte!
Gazdaság

Rengeteg magyar veszni hagy közel 200 ezer forintnyi ingyenpénzt – mutatjuk, mit kell tenni érte!

Portfolio
A 2026-os minimálbéremelés egy kevéssé ismert adókedvezményt is megemel, amely havi több mint 16 ezer forinttal csökkentheti az érintettek szja-terhét, éves szinten közel 200 ezer forintot hagyva náluk. A személyi kedvezmény súlyosnak minősített, de sok esetben hétköznapi krónikus betegségekhez kötődik, és a jogosultak jelentős része ma sem él vele. A lehetőség ráadásul öt évre visszamenőleg is érvényesíthető, így egyeseknél akár több százezer forint is bennragadhat kihasználatlanul.
Digital Compliance 2026
2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?
Információ és jelentkezés

2026-ban a minimálbér emelése nemcsak a béreket húzza fel, hanem automatikusan növeli egy olyan adókedvezmény összegét is, amelyről sok érintett ma sem tud, vagy nem él vele.

Ez a személyi kedvezmény, amely súlyosnak minősített betegségek esetén jár, és havi szinten több mint tizenhatezer forinttal csökkentheti a fizetendő személyi jövedelemadót. Éves szinten ez 193 ezer forintot jelent, vagyis közel kétszázezer forint maradhatna az érintetteknél, amit sokan egyszerűen az asztalon hagynak – mint az a Pénzcentrum korábbi cikkéből kiderül.

A minimálbér 2026-ban 11 százalékkal, bruttó 322 800 forintra nőtt, mivel a személyi kedvezmény összege a minimálbérhez van kötve, annak egyharmadának 15 százaléka adja a havi adóalap-csökkentést, száz forintra kerekítve.

EZ HAVI 16 100 FORINTOT JELENT, A KEDVEZMÉNY KÖZVETLENÜL AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPOT CSÖKKENTI, ÍGY A TÉNYLEGESEN FIZETENDŐ SZJA IS ALACSONYABB LESZ. EGY ÉVBEN EZ 193200 FORINT KIESÉST JELENTHET

Még több Gazdaság

Nipah vírus: újra fenyeget a halálos kór, ezt kell tudni a veszélyes betegségről

A pénzügyi válság óta nem látott adatok érkeztek Amerikából

Rekordot döntött a spekuláció az unió piacán - jön a kínálati sokk 2026-ban

A jogosultság jogi alapját az szja-törvény adja, a részletes betegségi kört pedig egy kormányrendelet határozza meg. A szabályozás „súlyos fogyatékosság” megnevezést használ, ami sokakat megtéveszt:

nem kizárólag ritka vagy látványosan súlyos állapotokról van szó, hanem olyan krónikus betegségekről is, amelyekkel nagyon sok dolgozó együtt él.

A jogosultság megállapítása a hivatalos diagnózishoz és annak BNO-kódjához kötődik, és a folyamatról részletes tájékoztató érhető el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján.

A leggyakrabban érintő, és a jogszabályban is szereplő állapotok közül például ilyen lehet a laktózintolerancia bizonyos formája, az 1-es típusú cukorbetegség és egyes szövődményes 2-es típusú esetek, a cöliákia, a Crohn-betegség vagy az endometriózis. Ezek mind olyan betegségek, amelyek nem feltétlenül járnak látható fogyatékossággal, mégis jogosultságot adhatnak a kedvezményre, ha a pontos kórkép megfelel a rendeletben szereplő feltételeknek.

Aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, automatikusan ebbe a körbe tartozik.

A kedvezmény igénybevételéhez általában orvosi igazolás szükséges, amelyet szakorvos vagy háziorvos állít ki a diagnózis alapján. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség megnevezését, annak végleges vagy ideiglenes jellegét, valamint az adózó azonosító adatait. Ezt az iratot az elévülési időn belül meg kell őrizni, mert a NAV ellenőrzéskor kérheti.

Az érvényesítés történhet év közben adóelőleg-nyilatkozattal, így a munkáltató már a havi bérszámfejtésnél figyelembe veszi a kedvezményt, vagy a személyi jövedelemadó-bevallásban, egy összegben. Lehetőség van arra is, hogy a nyilatkozat folyamatos legyen, vagyis a munkáltató a következő években is automatikusan számoljon vele, amíg azt az érintett vissza nem vonja.

Különösen fontos, hogy a jogosultság nem vész el akkor sem, ha valaki eddig nem tudott róla:

a kedvezmény öt évre visszamenőleg önellenőrzéssel módosítható, így az elmúlt években ki nem használt személyi kedvezmény is utólag érvényesíthető a Pénzcentrum szerint.

Ez több százezer forintos összeget jelenthet: ha valaki például öt évig lett volna jogosult, a mostani szinteken számolva akár háromnegyed millió forint körüli összeg is visszajárhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Kimondta Brüsszel: vége van - Megbukott Európa közös katonai álma
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility