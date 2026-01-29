Rengeteg magyar veszni hagy közel 200 ezer forintnyi ingyenpénzt – mutatjuk, mit kell tenni érte!

A 2026-os minimálbéremelés egy kevéssé ismert adókedvezményt is megemel, amely havi több mint 16 ezer forinttal csökkentheti az érintettek szja-terhét, éves szinten közel 200 ezer forintot hagyva náluk. A személyi kedvezmény súlyosnak minősített, de sok esetben hétköznapi krónikus betegségekhez kötődik, és a jogosultak jelentős része ma sem él vele. A lehetőség ráadásul öt évre visszamenőleg is érvényesíthető, így egyeseknél akár több százezer forint is bennragadhat kihasználatlanul.

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

2026-ban a minimálbér emelése nemcsak a béreket húzza fel, hanem automatikusan növeli egy olyan adókedvezmény összegét is, amelyről sok érintett ma sem tud, vagy nem él vele.

Ez a személyi kedvezmény, amely súlyosnak minősített betegségek esetén jár, és havi szinten több mint tizenhatezer forinttal csökkentheti a fizetendő személyi jövedelemadót. Éves szinten ez 193 ezer forintot jelent, vagyis közel kétszázezer forint maradhatna az érintetteknél, amit sokan egyszerűen az asztalon hagynak – mint az a Pénzcentrum korábbi cikkéből kiderül.

A minimálbér 2026-ban 11 százalékkal, bruttó 322 800 forintra nőtt, mivel a személyi kedvezmény összege a minimálbérhez van kötve, annak egyharmadának 15 százaléka adja a havi adóalap-csökkentést, száz forintra kerekítve.

EZ HAVI 16 100 FORINTOT JELENT, A KEDVEZMÉNY KÖZVETLENÜL AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPOT CSÖKKENTI, ÍGY A TÉNYLEGESEN FIZETENDŐ SZJA IS ALACSONYABB LESZ. EGY ÉVBEN EZ 193200 FORINT KIESÉST JELENTHET

A jogosultság jogi alapját az szja-törvény adja, a részletes betegségi kört pedig egy kormányrendelet határozza meg. A szabályozás „súlyos fogyatékosság” megnevezést használ, ami sokakat megtéveszt:

nem kizárólag ritka vagy látványosan súlyos állapotokról van szó, hanem olyan krónikus betegségekről is, amelyekkel nagyon sok dolgozó együtt él.

A jogosultság megállapítása a hivatalos diagnózishoz és annak BNO-kódjához kötődik, és a folyamatról részletes tájékoztató érhető el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján.

A leggyakrabban érintő, és a jogszabályban is szereplő állapotok közül például ilyen lehet a laktózintolerancia bizonyos formája, az 1-es típusú cukorbetegség és egyes szövődményes 2-es típusú esetek, a cöliákia, a Crohn-betegség vagy az endometriózis. Ezek mind olyan betegségek, amelyek nem feltétlenül járnak látható fogyatékossággal, mégis jogosultságot adhatnak a kedvezményre, ha a pontos kórkép megfelel a rendeletben szereplő feltételeknek.

Aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, automatikusan ebbe a körbe tartozik.

A kedvezmény igénybevételéhez általában orvosi igazolás szükséges, amelyet szakorvos vagy háziorvos állít ki a diagnózis alapján. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség megnevezését, annak végleges vagy ideiglenes jellegét, valamint az adózó azonosító adatait. Ezt az iratot az elévülési időn belül meg kell őrizni, mert a NAV ellenőrzéskor kérheti.

Az érvényesítés történhet év közben adóelőleg-nyilatkozattal, így a munkáltató már a havi bérszámfejtésnél figyelembe veszi a kedvezményt, vagy a személyi jövedelemadó-bevallásban, egy összegben. Lehetőség van arra is, hogy a nyilatkozat folyamatos legyen, vagyis a munkáltató a következő években is automatikusan számoljon vele, amíg azt az érintett vissza nem vonja.

Különösen fontos, hogy a jogosultság nem vész el akkor sem, ha valaki eddig nem tudott róla:

a kedvezmény öt évre visszamenőleg önellenőrzéssel módosítható, így az elmúlt években ki nem használt személyi kedvezmény is utólag érvényesíthető a Pénzcentrum szerint.

Ez több százezer forintos összeget jelenthet: ha valaki például öt évig lett volna jogosult, a mostani szinteken számolva akár háromnegyed millió forint körüli összeg is visszajárhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images