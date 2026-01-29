Tombol a járvány Magyarországon, a gyerekek vannak a legnagyobb veszélyben

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Negyedmilliónál is többen fordultak orvoshoz légúti fertőzéssel Magyarországon az év negyedik hetében, ami 20%-os növekedést jelez az előző héthez képest. Az influenzaszerű megbetegedések száma a 60 ezret is meghaladta, ami mintegy harmadával több a 3. heti adatnál. A korosztályos bontás mintegy 132 ezer légúti fertőzöttet és 28 ezer influenzást mutat a 0-14 éves korosztályban, vagyis mindkét kategóriában a betegek nagyjából fele gyerek. A súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI) kórházban kezeltek közel 29%-a két évesnél fiatalabb, és ebből a csoportból kerül ki majdnem az összes RSV-fertőzött is.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtöki jelentése szerint az év negyedik hetében (január 19-25. között) az országban 258 700 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel és 60 500 influenzaszerű (ILI) tünetekkel. Mindkét szám alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt, ám magasabb, mint az azt megelőző két szezonban.

Az influenzaszerű tünetek aránya az ARI-n belül az előző heti 21,1%-ról 23,4%-ra emelkedett, ami csak egy hajszálnyival alacsonyabb az egy évvel ezelőttinél (23,7%), és jóval magasabb a megelőző két év 4. heti értékénél.

Ami a 100 ezer lakosra jutó ILI-számot illeti,

a 2011//12-es szezon óta a harmadik legmagasabb negyedik heti számot láthatjuk idén.

Kemenesi Gábor virológus már múlt héten felhívta a figyelmet az oltások fontosságára.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint a légúti vírusok terjedése az EU/EGT egész területén megnövekedett:

az influenza vírusok terjedése magas, de már elérte csúcspontját;

az RSV terjedése megnövekedett és tovább növekszik, míg

a SARS-CoV-2 terjedése továbbra is alacsony szinten marad.

Miért olyan súlyos ez az influenzaszezon?

A tudósok úgy vélik, hogy a helyzet részben egy új, dominánssá vált influenza vírus törzsnek köszönhető. Ez a változat számos fontos mutációval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy sokkal kevésbé hasonlít az influenzaoltásban használt törzsre, mint a korábbi szezonok vírusai. Ez megkönnyítheti a vírus számára, hogy kijátszák az immunrendszert és az oltásokat. Ráadásul a domináns törzs egy olyan vírus altípushoz tartozik, amely már évtizedek óta kering, de az elmúlt néhány influenzaszezonban nem volt domináns, ami azt jelenti, hogy sok embernek viszonylag gyenge az immunitása ellene – írja a Nature magazin. Ennek ellenére vannak bizonyítékok arra, hogy a jelenleg rendelkezésre álló influenzaoltások védelmet nyújtanak a súlyos betegség ellen.

Bár a vizsgált minták teljes száma az 50. héten meghaladja a 2022/23-as adatot, továbbra is alacsonyabb marad a 2023/24-es és 2024/25-ös adatoknál.

Pozitivitási ráták

Amint az alábbi grafikonon látható, az 51. héten az influenza és a koronavírus pozitivitási arányánál fordulat következett be, és a szezon hátralévő részében ez valószínűleg ez már így is marad.

A koronavírus pozitivitási arány 5,0%-ról 3,8%-ra csökkent, míg egy évvel ezelőtt 1,4%, két évvel ezelőtt 4,5%, három évvel ezelőtt pedig 14,3% volt.

Az influenza pozitívitási aránya 27,7%-ról 41,6%-ra ugrott. Összehasonlításképpen: egy évvel ezelőtt ez az arány 50,1%, két évvel ezelőtt 28,9%, és a három évvel ezelőtt 25% volt.

Ebben a szezonban a légúti óriássejtes vírus (RSV) jelenlétét a 46. héten mutatták ki először, és bár a pozitív arány továbbra is alacsony (1,9%), érdemes megjegyezni, hogy 2022 végén, 2023 elején körülbelül 24%-on tetőzött az arány. Az elmúlt három szezon mintázata azonban nagyon kevés hasznos információt nyújt az előrejelzésekhez. Kockázatos előrejelzés, de az eddig regisztrált fertőzések száma alapján várható, hogy az RSV-pozitivitási arány 15% alatt marad. Az elmúlt három szezon átlaga 4,9%.

Mi a helyzet a kórházakban?

A 4. héten 284 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI), ami 49%-os növekedést jelent az egy héttel ezelőtti 191 főhöz képest. A 4. heti szám egyben a legmagasabb a 2025/26-os szezonban.

A SARI betegek közül 11 produkált pozitív COVID-19 tesztet (3,9%), míg 2024/25-ben ez az arány 4,4%, 2023/24-ben pedig 18,5% volt. Egy évvel ezelőtt a kórházak valamivel több SARI-beteget vettek fel a 4. héten (293), viszont alacsonyabb számokat láttunk 2023/24-ben (222) és 2022/23-ban (269) is.

A 284 beteg közül 23-nak volt szüksége intenzív vagy szubintenzív ellátásra, ami 8,1%-os arányt jelent, míg egy héttel ezelőtt ez még 5,8% volt. Egy évvel ezelőtt ugyanazon a héten 36 SARI-beteg volt az intenzív osztályon (12,3%), két évvel ezelőtt 19 (8,6%), három évvel ezelőtt pedig 37 (13,8%).

A koronavírus-fertőzéssel kórházba felvett betegek minteg harmada 60 év feletti volt (összesen 4), és a SARI-betegek 28%-a tartozott ebbe a korcsoportba (összesen 79).

A SARI-betegek 28,5%-a azonban két év alatti volt (összesen 81, majdnem duplája az egy héttel ezelőtti számnak).

Az NNGYK a legutóbbi légúti megbetegedések szezonjának hivatalos vége, 2024. 20. hete után is közzétett néhány fontos adatot, amelyek azt mutatják, hogy a 35. héttől kezdve általánosan nőtt a kórházba került SARI-betegek száma, kivéve a 42. és 45. héten tapasztalt váratlan csökkenést.

Az influenza több kórházi elhelyezés mögött áll, mint a koronavírus immár a hatodik egymást követő héten. (45,8% szemben 3,9%-kal, lásd az alábbi részletes grafikont).

Az 51. hétig ez a szezon kevésbé volt súlyos, mint az előzőek, ami a kórházba került ARI-s betegek arányát illeti. Az 51. héten azonban hirtelen emelkedés volt megfigyelhető, és a 2026-os év első hetében mért százalékos arány a legrosszabb helyzetet mutatta az előző három szezonhoz képest. Szerencsére a jelentős romlást jelentős javulás követte, és a 2. és 3. héten már újra az elmúlt három év összehasonlító adatai alatt voltunk.

A 4. hét ismét kedvezőtlen változást hozott, és ez az arány már a második legrosszabb 2022/23 óta.

Az előző évek mintái arra utalnak, hogy a kórházi kezelésekben a koronavírus-fertőzések aránya tovább fog csökkenni, és 0-5% között marad akár a szezon végéig. Ezzel párhuzamosan a kórházi kezelések mögött álló influenzafertőzések aránya már a várakozásoknak megfelelően emelkedni kezdett. És akkor még ott van az RSV is, amire érdemes odafigyelni.

Így „cseréltek helyet” a légúti fertőzésekkel kapcsolatos kórházi kezelések fő vírusai tavaly, bár semmi garancia nincs arra, hogy idén is ugyanazt a tendenciát fogjuk látni.

Az alábbiakban egymás mellett összehasonlítjuk a jelenlegi és a korábbi légúti fertőzési szezonok kórházi kezeléseit fertőzés típusa szerint. A kórházi kezelések mögött álló koronavírus-fertőzések arányát még ábrázoltuk a 2023/24-es szezonban is, de mivel már nekünk is kezd golyózni a szemünk az ábrától, úgy döntöttünk, hogy a 2023/24-es influenza- és RSV-adatokat nem ábrázoljuk. Mindenesetre az ez után következő grafikonok jelentősen megkönnyítik az összehasonlítást.

És így változtak a légúti fertőzések jelenlegi és az elmúlt három szezonban. (Megjegyzendő, hogy az RSV-t 2024 47. hetéig és 2023 49. hetéig egyetlen kórházi kezelés esetében sem jelentették.)

Bár a Covid és az RSV grafikonokon azt látjuk, hogy ezen fertőzések aránya a kórházi ápoltak között nagyjából ugyanolyan, mint egy évvel ezelőtt, feltűnő, hogy az influenza aránya közel 60%-ra ugrott a harmadik héten, ami a négy ábrázolt szezon közül a legmagasabb. Igaz, ebben látunk némi csökkenést a negyedik héten, ami jelezheti azt, hogy közel van a csúcs, de ne lepődjünk meg egy-egy felpattanástól. Az RSV-grafikonon viszont érdemes elidőzni és nyugtázni, hogy ott még csak most kezdődhet a felívelés.

Korosztályos bontás - Kiket érint leginkább a járvány?

Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók több, mint fele (51,1%) 14 éves vagy fiatalabb gyerek volt a negyedik héten. Ez 132 ezernél is több gyereket jelent, ami új csúcs ebben a szezonban. Ezen felül mintegy 62,600-an - a betegek mintegy negyede - voltak érintettek a 15-34 éves korcsoportban. Mindkettő komoly növekedést jelez az előző hétről (+35,500 és +4,600).

Az elmúlt néhány évet vizsgálva, az egy évvel ezelőtti szám volt még ennél is magasabb.

Ezek a grafikonok pedig az ARI betegek negyedik heti korosztályos bontását mutatják a mostani és az előző két légúti megbetegedéses szezonra.

Az influenzaszerű megbetegedéseket vizsgálva is a 0-14 éves korosztály a leginkább érintett, mintegy 28,250 beteggel, ami az ILI kategória 46,7%-a.

