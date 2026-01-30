"Azonnali pénzügyi összeomlással" néz szembe az ENSZ

Guterres korábban is többször beszélt a szervezetet sújtó likviditási válságról, mostani levele azonban eddig a legélesebb figyelmeztetés. A helyzetet súlyosbítja, hogy a legnagyobb hozzájáruló, az Egyesült Államok több területen is elfordul a multilaterális együttműködésnek: Washington csökkentette önkéntes befizetéseit az ENSZ-ügynökségeknek, és megtagadta a kötelező hozzájárulásokat is mind a rendes költségvetés, mind a békefenntartó műveletek tekintetében.
Donald Trump amerikai elnök korábban úgy fogalmazott, hogy az ENSZ-ben "nagy lehetőségek" rejlenek, de szerinte ezeket a világszervezet nem használja ki. A szervezet alapszabályai szerint a hozzájárulások mértéke az egyes tagállamok gazdaságának méretétől függ: az Egyesült Államok normális esetben a költségvetés 22 százalékát, Kína pedig 20 százalékát fedezi.
Guterres levelében azt közölte, hogy 2025 végére rekordösszegű, 1,57 milliárd dollárnyi kifizetetlen tagdíj halmozódott fel.
A főtitkár tavaly UN80 néven reformmunkacsoportot hozott létre a költségek csökkentésére és a hatékonyság javítására. Ennek nyomán a tagállamok mintegy 7 százalékkal, 3,45 milliárd dollárra vágták vissza a 2026-os költségvetést. Guterres mindezek ellenére is arra figyelmeztetett, hogy
a szervezetnek júliusra elfogyhat a pénze.
Az egyik legsúlyosabb problémát egy mára elavultnak tekintett szabály okozza, amely szerint az ENSZ-nek évente több százmillió dollár el nem költött tagdíjat kell visszautalnia a tagállamoknak.
Más szóval egy kafkai csapdában vergődünk, amelyben olyan pénzt kell visszaadnunk, amely valójában nem is létezik.
– írta a főtitkár, Franz Kafka elnyomóan bürokratikus rendszereket bemutató műveire utalva.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Drasztikus lépésre szánta el magát a kormány: tízmilliárdokkal próbálják rendezni a kórházi adósságokat
Gyors segélyt kapnának az intézmények, nagyon szigorú szabályokkal.
Mélyrepülésben Donald Trump: a szakadék szélén egyensúlyozik az elnök – Ez lehet a kegyelemdöfés
És a baljós jelek java még csak most jöhet.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Motorokon gördültek be a fegyveresek egy főváros repterére, pillanatok alatt elszabadult a pokol
Az Iszlám Állam magára vállalta az akciót.
Nagy megállapodás készül Magyarország határában, ami átírhatja a balkáni erővonalakat
Horvát-szerb közeledés a láthatáron.
Cél fölé ugrott az infláció Európa legnagyobb gazdaságában
A munkaerőpiacról 12 éve nem látott adatok jöttek.
A dollár összeomlását előre eltervezhették, és mutatjuk, mi lesz a következő lépés!
Eddig összeesküvés-elméletnek tűnt, most már ez az út a fájdalmas jövőbe a piacoknak.
Februártól 2,80%-ra csökkenti az Otthon Start kamatát az egyik nagybank
Az UniCredit Bank tovább fokozza a versenyt a támogatott hiteleknél, a pénzintézet ugyanis februártól 2,80%-os kamaton kínálja az Otthon Start lakáshitelt. Emellett a hitel mellé kínált ajánd
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!