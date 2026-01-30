"Azonnali pénzügyi összeomlással" néz szembe az ENSZ

Guterres korábban is többször beszélt a szervezetet sújtó likviditási válságról, mostani levele azonban eddig a legélesebb figyelmeztetés. A helyzetet súlyosbítja, hogy a legnagyobb hozzájáruló, az Egyesült Államok több területen is elfordul a multilaterális együttműködésnek: Washington csökkentette önkéntes befizetéseit az ENSZ-ügynökségeknek, és megtagadta a kötelező hozzájárulásokat is mind a rendes költségvetés, mind a békefenntartó műveletek tekintetében.

Donald Trump amerikai elnök korábban úgy fogalmazott, hogy az ENSZ-ben "nagy lehetőségek" rejlenek, de szerinte ezeket a világszervezet nem használja ki. A szervezet alapszabályai szerint a hozzájárulások mértéke az egyes tagállamok gazdaságának méretétől függ: az Egyesült Államok normális esetben a költségvetés 22 százalékát, Kína pedig 20 százalékát fedezi.

Guterres levelében azt közölte, hogy 2025 végére rekordösszegű, 1,57 milliárd dollárnyi kifizetetlen tagdíj halmozódott fel.

A főtitkár tavaly UN80 néven reformmunkacsoportot hozott létre a költségek csökkentésére és a hatékonyság javítására. Ennek nyomán a tagállamok mintegy 7 százalékkal, 3,45 milliárd dollárra vágták vissza a 2026-os költségvetést. Guterres mindezek ellenére is arra figyelmeztetett, hogy

a szervezetnek júliusra elfogyhat a pénze.

Az egyik legsúlyosabb problémát egy mára elavultnak tekintett szabály okozza, amely szerint az ENSZ-nek évente több százmillió dollár el nem költött tagdíjat kell visszautalnia a tagállamoknak.

Más szóval egy kafkai csapdában vergődünk, amelyben olyan pénzt kell visszaadnunk, amely valójában nem is létezik.

– írta a főtitkár, Franz Kafka elnyomóan bürokratikus rendszereket bemutató műveire utalva.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images