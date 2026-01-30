Csúnya baki: egy kocsmapulton hagyott cigisdoboz buktatott le egy egész bűnbarlangot

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának munkatársai egy jövedéki kiskereskedelmi egységben tartottak ellenőrzést. A kocsma működését illetően minden rendben volt, egyetlen rendellenességet azonban észleltek: a pulton egy magyar zárjegy nélküli cigarettásdobozt találtak.
Ez az apró, elsőre jelentéktelennek tűnő részlet vezette el a pénzügyőröket egy olyan magáningatlanhoz, amely hivatalosan nem állt kapcsolatban a vendéglátóhellyel. A lakás átvizsgálásakor egy régi bútor fiókjaiban, gondosan rendszerezve tárolt, zárjegy nélküli cigarettákra bukkantak.
A Winston, Marlboro, Rothmans és Davidoff márkájú cigaretták mellett a konyhában
egy 120 literes tartályban 95 liter, ismeretlen származású alkoholterméket is felfedeztek.
Az ingatlan 74 éves tulajdonosa sem a dohánytermékek, sem az alkohol eredetére nem tudott elfogadható magyarázatot adni, és nem rendelkezett olyan dokumentumokkal, amelyek igazolták volna a termékek jogszerű birtoklását. A hatósági nyilvántartás szerint magánfőzőként sem szerepelt.
A pénzügyőrök 375 doboz, zárjegy nélküli cigarettát és 95 liter alkoholterméket foglaltak le. A lefoglalt áru összértéke meghaladja az 1,1 millió forintot.
A hatóság jövedékitörvény-sértés és költségvetési csalás bűncselekmény gyanújával indított eljárást az ügyben. A férfira várhatóan közel kétmillió forintos pénzbüntetést szabhatnak ki.
Magyarországon a párlatfőzés jogszerűen végezhető, de csak a szükséges engedélyek birtokában és a hatóság felé történő előzetes bejelentés után. Aki ezeket a szabályokat figyelmen kívül hagyja, jövedékitörvény-sértést követ el, ami akár több millió forintos bírsággal is járhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Érkeznek a válaszok!
Beszakadt az arany árfolyama - Mutatjuk, mi áll a háttérben
Nyomás alatt a nemesfémek.
Lecsapott Donald Trump, és vészhelyzetet hirdetett: "brutális agresszióról" beszél az össztűz alá vett rezsim
Ez már a fojtófogás első felvonása lenne?
Súlyos vádak keringenek: rendkívül kínos helyzetbe vágta magát Trump bizalmasa – Elege lett Kijevnek?
Többször is leégethette saját magát.
Donald Trump ma nagyon fontos bejelentést tesz, hónapok óta ezt a várja a piac
Véget ér a találgatás.
Súlyosan fertőző, veszélyes vírus jelenlétét azonosították Magyarországon
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében találtak fertőzött állatokat.
Újabb lakópark-beruházás ellen tiltakozik a lakosság, bejelentést tett az újbudai polgármester
Nem ez az első eset, amelyik kivágja a biztosítékot a Móricz Zsigmond körtér szomszédságában.
Bírósági fordulat: két óriásbank közül csak az egyik menekült meg az Epstein-áldozatok keresetétől
Májusban bíróság elé áll a Bank of America.
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!