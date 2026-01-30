  • Megjelenítés
Csúnya baki: egy kocsmapulton hagyott cigisdoboz buktatott le egy egész bűnbarlangot
Csúnya baki: egy kocsmapulton hagyott cigisdoboz buktatott le egy egész bűnbarlangot

Portfolio
Bács-Kiskun vármegyében egy rutinellenőrzés során felfedezett, zárjegy nélküli cigaretta vezette a pénzügyőröket egy magánlakáshoz, ahol jelentős mennyiségű csempészárut találtak; a 74 éves tulajdonos ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának munkatársai egy jövedéki kiskereskedelmi egységben tartottak ellenőrzést. A kocsma működését illetően minden rendben volt, egyetlen rendellenességet azonban észleltek: a pulton egy magyar zárjegy nélküli cigarettásdobozt találtak.

Ez az apró, elsőre jelentéktelennek tűnő részlet vezette el a pénzügyőröket egy olyan magáningatlanhoz, amely hivatalosan nem állt kapcsolatban a vendéglátóhellyel. A lakás átvizsgálásakor egy régi bútor fiókjaiban, gondosan rendszerezve tárolt, zárjegy nélküli cigarettákra bukkantak.

A Winston, Marlboro, Rothmans és Davidoff márkájú cigaretták mellett a konyhában

egy 120 literes tartályban 95 liter, ismeretlen származású alkoholterméket is felfedeztek.

Az ingatlan 74 éves tulajdonosa sem a dohánytermékek, sem az alkohol eredetére nem tudott elfogadható magyarázatot adni, és nem rendelkezett olyan dokumentumokkal, amelyek igazolták volna a termékek jogszerű birtoklását. A hatósági nyilvántartás szerint magánfőzőként sem szerepelt.

A pénzügyőrök 375 doboz, zárjegy nélküli cigarettát és 95 liter alkoholterméket foglaltak le. A lefoglalt áru összértéke meghaladja az 1,1 millió forintot.

A hatóság jövedékitörvény-sértés és költségvetési csalás bűncselekmény gyanújával indított eljárást az ügyben. A férfira várhatóan közel kétmillió forintos pénzbüntetést szabhatnak ki.

Magyarországon a párlatfőzés jogszerűen végezhető, de csak a szükséges engedélyek birtokában és a hatóság felé történő előzetes bejelentés után. Aki ezeket a szabályokat figyelmen kívül hagyja, jövedékitörvény-sértést követ el, ami akár több millió forintos bírsággal is járhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

