Donald Trump ma nagyon fontos bejelentést tesz, hónapok óta ezt a várja a piac

A Jerome Powell jelenlegi elnök utódját kereső eljárás szeptemberben indult, kezdetben tizenegy jelölttel. A mezőnyben korábbi és jelenlegi Fed-tisztviselők, közgazdászok, valamint Wall Street-i befektetési szakemberek szerepeltek. A szűrést Scott Bessent pénzügyminiszter végezte, aki fokozatosan előbb öt, majd négy főre szűkítette a listát.

A döntőbe a hírek szerint Kevin Warsh volt Fed-kormányzó, Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója, Christopher Waller jelenlegi Fed-kormányzó, valamint Rick Rieder, a BlackRock kötvénypiaci befektetési igazgatója jutott be.

A fogadási piacokon sokáig Hassett számított esélyesebbnek, majd Warsh vette át a vezetést, az utóbbi napokban pedig Rieder. Csütörtök estére azonban fordult a helyzet:

a Kalshi fogadóirodánál Warsh lett a 80 százalékos favorit.

Trump azt is megjegyezte, hogy olyan jelöltet választ, aki már évekkel ezelőtt is betölthette volna a posztot. Warsh köztudottan 2017-ben is versenyben volt, amikor az elnök végül Powellt jelölte a Fed élére.

Egy kormányzati forrás szerint Warsh csütörtökön a Fehér Házban járt. A hivatalos szóvivő nem kívánta kommentálni a találgatásokat, és hangsúlyozta, hogy az elnök a megfelelő időpontban teszi meg a bejelentést.

Powell egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy a májusban lejáró elnöki mandátuma után marad-e a Fedben. A szabályok szerint kormányzói pozícióját még további két évig megtarthatná.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images