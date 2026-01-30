  • Megjelenítés
Érkezik az egyik legfontosabb magyar adat – Mit csinál a forint?
Gazdaság

Érkezik az egyik legfontosabb magyar adat – Mit csinál a forint?

Portfolio
Érkezik az egyik leginkább várt adat, a magyar negyedik negyedéves GDP, miközben gyengüléssel indult a péntek a forint piacán. A hazai deviza az euróval és a dollárral szemben is lejjebb került a reggeli órákban, folytatva az elmúlt napok hektikusságát. A magyar növekedési adat mellett európai makrostatisztikák, valamint az Egyesült Államokból érkező infláció is fontosak lesznek ma.

Mozgalmas napokon van túl a devizapiac: az elmúlt időszakban érezhető árfolyam-elmozdulások rajzolódtak ki, elsősorban a dollár és a japán jen esetében, de a forint sem maradt ki a hektikus mozgásokból. A hazai fizetőeszköz az elmúlt napokban látványos hullámzást mutatott a főbb devizákkal szemben.

A péntek reggeli órákban ugyan még visszafogott a kereskedési aktivitás, ennek ellenére az euró már ekkor is érdemben erősödött a forinthoz képest: a

z árfolyam több mint egy forinttal feljebb került, és 381,4 környékén jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár ennél is nagyobb lendületet vett, 320 forint fölé kapaszkodott, ami több mint kétforintos elmozdulást jelent.

Még több Gazdaság

Orbán Viktor: Ukrajnát köztes állapotban kell tartani

Donald Trump ma nagyon fontos bejelentést tesz, hónapok óta ezt a várja a piac

Súlyosan fertőző, veszélyes vírus jelenlétét azonosították Magyarországon

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben az euró–dollár keresztárfolyam 1,191-nél alakul, ami nagyjából 0,4 százalékos dollárerősödésnek felel meg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A pénteki nap azonban nemcsak az árfolyammozgások miatt lehet kiemelt, hanem a makroadatok szempontjából is. Érkeznek a negyedik negyedéves előzetes GDP-adatok: a hazai befektetők számára különösen a magyar számok lehetnek mérvadók, de Nyugat-Európából is több friss statisztika lát napvilágot. Németországban ráadásul a januári előzetes inflációs adatot is közzéteszik, miközben az Egyesült Államokban a termelői árak alakulására figyelhetnek a piaci szereplők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Erőre kapott a forint
Nagy pofonba szaladt bele az ezüst és arany, feszült helyzet az olajpiacon
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility