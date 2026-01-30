  • Megjelenítés
Mindenki értetlenül áll a sokkoló kamatemelés előtt - az elnök is tiltakozott a lépés ellen
Gazdaság

Mindenki értetlenül áll a sokkoló kamatemelés előtt - az elnök is tiltakozott a lépés ellen

Portfolio
Ilyen mértékű szigorításra három éve nem volt példa, így nem csoda, hogy az elemzőket is sokkolta, hogy a kolumbiai jegybank 100 bázisponttal, 10,25 százalékra emelte az irányadó kamatot. A döntéshozók az erősödő inflációs nyomással, az inflációs várakozások megugrásával, valamint a növekvő fiskális és külső kockázatokkal indokolták a lépést.

A kolumbiai jegybank pénteken 100 bázisponttal, 10,25 százalékra emelte az irányadó kamatot. Ez közel három év után az első olyan kamatemelés, amely meghaladta a legtöbb elemző várakozását.

A héttagú monetáris tanács megosztott volt: négy tag szavazott a 100 bázispontos emelésre, ketten 50 bázispontos csökkentést támogattak, egy tag pedig a kamatszint változatlanul hagyása mellett állt ki. A Reuters felmérésében megszólaló

26 elemző közül 15 mindössze 50 bázispontos emelésre számított és csak egy szakértő tippelt ekkora mértékű emelésre.

A testület a decemberi, 5,1 százalékos inflációs adatot emelte ki, amely már alig marad el a 2024 végére várt szinttől. Közben a maginfláció novemberhez képest 4,85 százalékról 5,02 százalékra emelkedett. A jegybank hosszú távú inflációs célja 3 százalék, plusz-mínusz egy százalékpontos sávval.

Még több Gazdaság

Tízezrével rúgják ki a dolgozókat a cégek – megkezdte pusztítását az AI

Rendkívüli rezsiközleményt adott ki az MVM - minden fogyasztót érint

"Azonnali pénzügyi összeomlással" néz szembe az ENSZ

Gustavo Petro elnök idénre 22,7 százalékkal emelte a minimálbért, ami várhatóan tovább fűti az árnyomást.

A jegybank szakértői csapata az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzését 4,1 százalékról 6,3 százalékra módosította – közölte Leonardo Villar, a testület elnöke. A gazdasági növekedés tavaly 2,9 százalékot tett ki, idén viszont 2,6 százalékra lassulhat.

A jegybank a folyó fizetési mérleg hiányának növekedésére is felhívta a figyelmet: becslése szerint tavaly a GDP 2,4 százalékára nőtt az egy évvel korábbi 1,6 százalékról. Ennek fő oka az erős belföldi kereslet által hajtott importnövekedés, miközben az export csak mérsékelten bővült.

A kormány a testületben helyet foglaló pénzügyminiszterén, German Avilán keresztül fejezte ki határozott egyet nem értését. Álláspontja szerint a gazdasági növekedés fenntartható pályán halad, a magasabb kamatok pedig visszavethetik a fogyasztást. Petro elnök korábban többször is sürgette a kamatcsökkentést.

Kapcsolódó cikkünk

Elszabadult a pánik: elképzelhetetlen mennyiségű pénz ég el órák alatt

Beszakadt az arany árfolyama - Mutatjuk, mi áll a háttérben

A dollár összeomlását előre eltervezhették, és mutatjuk, mi lesz a következő lépés!

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar mesterlövész adott le tűpontos találatokat az M6-os autópályán - Videó készült a nem mindennapi akcióról
Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé
Itt a friss európai GDP-rangsor – Magyarország az uniós mezőny végén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility