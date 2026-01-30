Mindenki értetlenül áll a sokkoló kamatemelés előtt - az elnök is tiltakozott a lépés ellen

Ilyen mértékű szigorításra három éve nem volt példa, így nem csoda, hogy az elemzőket is sokkolta, hogy a kolumbiai jegybank 100 bázisponttal, 10,25 százalékra emelte az irányadó kamatot. A döntéshozók az erősödő inflációs nyomással, az inflációs várakozások megugrásával, valamint a növekvő fiskális és külső kockázatokkal indokolták a lépést.

A héttagú monetáris tanács megosztott volt: négy tag szavazott a 100 bázispontos emelésre, ketten 50 bázispontos csökkentést támogattak, egy tag pedig a kamatszint változatlanul hagyása mellett állt ki. A Reuters felmérésében megszólaló

26 elemző közül 15 mindössze 50 bázispontos emelésre számított és csak egy szakértő tippelt ekkora mértékű emelésre.

A testület a decemberi, 5,1 százalékos inflációs adatot emelte ki, amely már alig marad el a 2024 végére várt szinttől. Közben a maginfláció novemberhez képest 4,85 százalékról 5,02 százalékra emelkedett. A jegybank hosszú távú inflációs célja 3 százalék, plusz-mínusz egy százalékpontos sávval.

Gustavo Petro elnök idénre 22,7 százalékkal emelte a minimálbért, ami várhatóan tovább fűti az árnyomást.

A jegybank szakértői csapata az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzését 4,1 százalékról 6,3 százalékra módosította – közölte Leonardo Villar, a testület elnöke. A gazdasági növekedés tavaly 2,9 százalékot tett ki, idén viszont 2,6 százalékra lassulhat.

A jegybank a folyó fizetési mérleg hiányának növekedésére is felhívta a figyelmet: becslése szerint tavaly a GDP 2,4 százalékára nőtt az egy évvel korábbi 1,6 százalékról. Ennek fő oka az erős belföldi kereslet által hajtott importnövekedés, miközben az export csak mérsékelten bővült.

A kormány a testületben helyet foglaló pénzügyminiszterén, German Avilán keresztül fejezte ki határozott egyet nem értését. Álláspontja szerint a gazdasági növekedés fenntartható pályán halad, a magasabb kamatok pedig visszavethetik a fogyasztást. Petro elnök korábban többször is sürgette a kamatcsökkentést.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU